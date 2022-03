Comment le Canada peut faire vaciller le régime de Vladimir Poutine

Yan Plante est vice-président de l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

C’était en novembre 2014, neuf mois après la fin des Jeux de Sotchi et l’annexion de la Crimée à la Russie, alors que les dirigeants du G20 étaient réunis à Brisbane, en Australie. Vladimir Poutine s’est approché de Stephen Harper pour lui serrer la main. « J’imagine que je vais te serrer la main, lui a lancé le premier ministre du Canada, mais je n’ai qu’une chose à te dire : tu dois sortir de l’Ukraine. »

« C’est impossible, la Russie n’est pas en Ukraine », lui a sèchement répondu le président russe.

Les médias du monde entier se sont emparés de l’affaire et les autres dirigeants occidentaux se sont rangés derrière Harper. Lorsque les membres du G20 se sont finalement réunis à la même table un peu plus tard, Poutine s’en est pris au premier ministre du Canada. « Harper, je n’aime pas que tu tentes de me coincer comme ça. » Et ce dernier lui a répondu : « Eh bien, démontre que j’ai tort. »

Le ton était donné pour un sommet plutôt tendu. Stephen Harper était à ce moment l’un des dirigeants occidentaux les plus expérimentés et certainement celui qui osait le plus dire tout haut ce que d’autres pensaient tout bas. À leur défense, les autres chefs d’État et de gouvernement avaient plus à perdre que celui du Canada.

Reste que, dans le conflit actuel, malgré le rôle secondaire que peut jouer le Canada à court terme, c’est à long terme que sa contribution à l’effort d’affaiblissement du régime de Vladimir Poutine peut être importante. D’ici là, même si les échanges économiques entre les deux pays sont faibles, il y aura des victimes collatérales canadiennes dans cette guerre économique entre le monde et la Russie.

Les sanctions économiques punissent aussi les entreprises de chez nous

En 2022 comme en 2014, le gouvernement du Canada a pris le train des sanctions économiques contre la Russie, à l’instar de plusieurs pays occidentaux. Des entreprises canadiennes et québécoises en souffriront, bien que les activités économiques bilatérales soient encore plus négligeables qu’elles ne l’étaient en 2014.

En 2008, les exportations du Canada vers la Russie avaient une valeur de 1,5 milliard de dollars et les importations, de 1,9 milliard. En 2020, ce n’était plus que 617 millions de dollars en exportations et 1,2 milliard en importations.

N’empêche que derrière ces chiffres, il y a de réelles entreprises de chez nous qui ne peuvent plus importer des produits nécessaires à leurs activités économiques ou vendre leurs produits en Russie. De vrais emplois qui font vivre de vraies familles sont en jeu.

Si je plonge dans mes souvenirs de 2014 et 2015, alors que j’étais chef de cabinet de l’ex-ministre fédéral de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales Denis Lebel, des dizaines de chefs d’entreprises de divers secteurs économiques — aéronautique, technologie, agriculture, alimentation, minéraux — téléphonaient régulièrement à nos bureaux. Même s’ils soutenaient les sanctions économiques, ils étaient inquiets des conséquences importantes qu’elles pouvaient avoir sur leurs activités.

Une entreprise met plusieurs années à devenir un partenaire commercial dans cette région du monde. La confiance et les relations sont longues à établir. Évidemment, aucun de ces chefs d’entreprises ne voulait exprimer publiquement ses préoccupations, par crainte de donner l’impression de ne pas condamner l’invasion russe. Ils expliquaient toutefois très clairement au gouvernement canadien leur inconfort par rapport aux sanctions et, surtout, leurs dommages collatéraux.

À l’évidence, des entreprises et des travailleurs d’ici subiront des conséquences de ce nouveau bras de fer entre le monde et la Russie. À ce sujet, j’ai entendu à la radio, le 24 février dernier, le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, annoncer que le gouvernement du Québec pourrait soutenir les entreprises qui seraient particulièrement touchées par les sanctions canadiennes, aussi symboliques soient-elles à l’échelle mondiale.

Vraiment faire mal au régime de Vladimir Poutine

Il est néanmoins important que nous, Canadiens et Québécois, fassions tout en notre pouvoir pour contribuer à l’affaiblissement de la Russie de Vladimir Poutine et venir en aide aux Ukrainiens : outre les sanctions contre la Russie et ses alliés, le Canada doit mettre en branle des actions comme l’expulsion des diplomates russes, un appui militaire et de renseignement à l’Ukraine ainsi que l’accueil de réfugiés. Surtout, Ottawa ne doit jamais reconnaître l’installation en Ukraine d’un gouvernement soutenu par Poutine.

À long terme cependant, le Canada pourrait vraiment ébranler ce régime voyou. Environ le tiers des revenus de l’État russe proviennent de ses ventes de pétrole et de gaz. D’ailleurs, l’Europe dépend trop du gaz russe. Quelque 40 % du gaz consommé en Europe est fourni par la Russie.

L’Occident doit impérativement remédier à ce problème. C’est là où le Canada, important producteur de gaz, peut agir. Plutôt que de constamment bloquer les projets énergétiques émergents au Canada, nos gouvernements devraient reconsidérer leurs positions.

Comment aller de l’avant avec ce type de projets tout en limitant le plus possible les impacts environnementaux ? Nous sommes capables d’y arriver. Il y a moyen de saisir les occasions économiques et de paix devant nous tout en étant conscients de l’importance de la lutte contre les changements climatiques — ce qui n’est pas la priorité de Poutine, soit dit en passant.

Non seulement nous pouvons fournir à l’Europe une partie de l’énergie dont elle a besoin en étant un partenaire bien plus éthique et fiable que la Russie, mais nous pouvons le faire avec des standards environnementaux parmi les plus sévères au monde.

Et ne soyons pas dupes, les Américains ont déjà commencé à saisir cette occasion. Alors pourquoi pas nous ? Ce serait bon pour l’environnement, bon pour l’économie canadienne et bon pour la paix dans le monde.

Mais le voulons-nous ?

