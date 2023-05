Comment punir un pays ?

Peut-on réellement dire que les sanctions fonctionnent, alors ?

Se poser la question de l’efficacité des sanctions implique de définir leurs objectifs. Sinon, cela revient à se demander si un tournevis fonctionne : pour la neurochirurgie, pas vraiment, mais pour dévisser quelque chose, oui. Les objectifs des sanctions varient au cas par cas, en fonction du pays considéré. C’est réellement du sur-mesure.

On peut cependant retenir cinq critères généraux pour que les sanctions marchent le mieux possible : elles doivent être en vigueur pour une durée limitée, avoir un but précis, viser un pays avec lequel on entretient des relations économiques étroites, être imposées contre une démocratie, et l’être par plusieurs États. Aucun programme de sanctions modernes ne respecte l’ensemble de ces critères ! Mais cela ne signifie pas qu’il faut abandonner les sanctions. Au mieux, il s’agit d’un outil parmi d’autres dans l’arsenal, et elles permettent d’envoyer un signal diplomatique fort et de faire pression sur le pays visé. En général, elles ne mettent pas fin à des conflits, mais elles ne sont pas sans effet.