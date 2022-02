Jean-François Caron est professeur de science politique à l’Université Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l’Institut pour la paix et la diplomatie.

Lorsque l’on songe à une dictature (« la vraie » et non celle de la Loi sur les mesures d’urgence), plusieurs personnes ont certainement en tête l’image d’un autocrate coupé de la réalité, dont les décisions sont prises en vase clos, en fonction de ses désirs ou de ses fantasmes avec lesquels il s’est réveillé le matin.

Cela, j’en suis sûr, correspond à l’image d’une majorité de gens au sujet de Vladimir Poutine. Sans être totalement fausse, elle est tout de même loin de la situation réelle, qui est beaucoup plus complexe.

Vladimir Poutine dirige en fait un régime dont l’organisation politique ressemble en quelque sorte à celle des grands groupes mafieux et du crime organisé.

À la tête de la pyramide, « Don Poutine » fait office de parrain dont le rôle consiste à faciliter l’enrichissement des principales élites économiques du pays. En retour, ses « capos », composés des oligarques les plus riches du pays, ont la responsabilité de graisser la patte des autres membres de l’élite qui se trouvent sous leur contrôle et ainsi de suite, jusqu’aux miettes restantes offertes à la population. Après tout, ces oligarques sont convaincus que ce qu’ils considèrent une plèbe, elle sera silencieuse sin elle est heureuse, et donc peu encline au changement.

Voilà pourquoi la Russie est souvent comparée, non sans raison, à une « cleptocratie ». Les grandes fortunes accumulées par les hommes d’affaires proches de Poutine le prouvent très bien.

Dans ce genre de système où la corruption domine à tous les échelons de l’État, le parrain ne doit sa survie politique qu’à sa capacité à maintenir et à accroitre la capacité d’enrichissement personnel de ceux et celles qui se trouvent sous son contrôle. Lorsque cela est le cas, les principales élites économiques du pays n’ont aucun intérêt à retirer leur confiance envers leur parrain.

Or, voilà justement l’objectif qui se cache derrière les sanctions économiques qui avaient été imposées à la Russie en 2014 suite à l’annexion de la Crimée, auxquelles se sont ajoutées de nouvelles mesures des derniers jours : briser le lien de confiance entre Vladimir Poutine et les oligarques. Geler les avoirs de ces derniers à l’étranger et limiter leurs capacités d’emprunt dans le but de les amener à remplacer leur chef au profit d’un nouveau parrain dont les décisions seront davantage favorables à la satisfaction de leurs intérêts personnels.

Évidemment, l’objectif ne consiste pas (et ne devrait pas consister) à étouffer la Russie économiquement comme cela a été suggéré par le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet. Si cela devait être la solution retenue, ce sont les citoyens russes qui en seraient les principales victimes et verraient leurs conditions de vie se détériorer rapidement, menaçant ainsi leur santé et leur vie comme ce fut le cas en Irak dans les années 1990 où les sanctions économiques imposées à Saddam Hussein ont causé une crise humanitaire. La population russe n’a pas la capacité d’opérer un changement politique dans le pays, et les Russes n’ont pas engagé leur responsabilité morale dans les aventures bellicistes de leur dirigeant. Ils doivent donc en conséquence être considérés comme des victimes et des non-combattants qui ne méritent pas d’être visés directement.

La question est donc de savoir dans quelle mesure les sanctions ciblées imposées contre les oligarques sèmeront réellement la zizanie tant souhaitée entre le parrain et ses capos. La division de l’Europe et des États-Unis sur la question ainsi que le soutien de Pékin à Vladimir Poutine risquent bien de donner une portée insuffisante à ces sanctions, question de convaincre les oligarques qu’il est temps de passer à une nouvelle étape dans leur Коза Ностра [Cosa Nostra].

Don Poutine a dû bien considérer le risque de scission dans sa maison avant de déclencher son aventure ukrainienne. D’où ses bravades devant les caméras du monde entier. Car, bien qu’on ait pu entendre le contraire, diriger une cleptocratie exige une forte capacité d’analyse rationnelle comme en font foi les deux décennies de Poutine au pouvoir, pendant lesquelles il a su maintenir cette unité parmi les oligarques. La moindre décision ou action qui contribuerait à aller à l’encontre des intérêts privés de ces derniers pourrait mener à un coup de palais. Il le sait.

Autrement dit, c’est à se demander si ces sanctions au mordant bien relatif ne seraient-elles pas la manière facile de nous donner bonne conscience et de se faire croire que nous faisons réellement tout ce qui est en notre pouvoir pour venir en aide à l’Ukraine.