En attendant les Russes

Entrée d’un abri dans une cave, dans le vieux quartier de Lviv. Photo : Fabrice de Pierrebourg

La chapelle de la famille Boim, construite au XVIIe siècle, est à moitié disparue derrière un échafaudage. Au pied de la cathédrale voisine, des ouvriers s’affairent à scier des planches afin de préserver une fresque murale sculptée. Les hautes fenêtres et leurs vitraux sont recouverts de plaques de métal luisantes comme du papier aluminium sur lesquelles le soleil vif du matin se reflète. Plus loin sur la place Rynok, les statues des divinités grecques et romaines Adonis, Diane, Neptune et Amphitrite ont été ficelées sous une toile puis recouvertes par une cloche de bois et de tubes de métal.

Des mesures qui seront néanmoins dérisoires en cas de bombardements massifs.