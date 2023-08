Est-il trop tard pour sauver Socotra ?

L’éloignement du continent et le peu de contacts avec l’extérieur ont entouré cet endroit paradisiaque d’une certaine aura de mystère. Comme si Socotra avait évolué non seulement en marge des continents, mais aussi, un peu, hors de l’histoire. Or, son écosystème est aujourd’hui menacé de transformation radicale par les changements climatiques, l’instabilité politique de la région, l’urbanisation incontrôlée et la hausse du tourisme. Et Socotra ne peut guère compter sur le continent, le Yémen étant en guerre civile depuis près de neuf ans. Les Émirats arabes unis, eux, qui ont pris parti dans ce conflit, manifestent un grand intérêt pour l’archipel situé à l’entrée du golfe d’Aden, qui jouit ainsi d’un accès stratégique à la mer Rouge et au canal de Suez. Trop, au goût de certains.

L’archipel, qui s’est détaché du continent africain il y a environ 60 millions d’années, a vu plusieurs peuples immigrer dans la région au fil des siècles, notamment en provenance de la péninsule arabique et de la Corne de l’Afrique. Au XVIe siècle, des marchands arabes et des colons portugais, en plus de pirates, ont accosté les îles de Socotra. Les Britanniques ont aussi visité l’île principale fréquemment, mais ce n’est qu’en 1886 qu’ils ont établi un protectorat sur Socotra, lequel a duré jusqu’en 1967, lorsque l’île est devenue une région du Yémen du Sud après un soulèvement. La péninsule compterait aujourd’hui, selon certaines estimations, environ 100 000 Yéménites, la plupart sur la grande île.