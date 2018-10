Colis explosifs : l’extrême droite crie au complot démocrate

Mercredi matin, des colis potentiellement explosifs ont été retrouvés dans le courrier de plusieurs personnalités -parmi lesquelles les Clinton, Barack Obama ou encore George Soros- ainsi que dans le centre de tri de l’édifice new-yorkais de CNN. Lundi, un colis similaire avait été envoyé à George Soros.

Sans perdre une seconde, nombre d’internautes et de personnalités publiques, tous partisans républicains et grands fans de Donald Trump, ont décidé qu’il s’agissait plutôt d’une mise en scène, d’un complot, pour victimiser les démocrates treize jours avant les élections de mi-mandat. Ce gros plan diabolique orchestré avant le 6 novembre aurait pour objectif de gagner le coeur (et le vote) des indécis.

Le tout, même si aucun élément majeur de l’enquête n’a été révélé… et que des membres importants du parti républicain, incluant la Maison-Blanche et le vice-président des États-Unis, Mike Pence, ont condamné ces attaques.

Le moment parfait pour surveiller la naissance, la vie et la mort d’appels au false flag était donc arrivé.

Tôt le matin, l’Associated Press envoie une alerte sur Twitter : une bombe a été retrouvée au domicile de Hillary et Bill Clinton, dans une banlieue de New York. (En fait, le colis a été intercepté avant d’atteindre la demeure, ce qui est expliqué dans l’article.)

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) October 24, 2018

En deux temps, trois mouvements, les réactions fusent : certains sont inquiets, d’autres blâment les remarques incendiaires de Trump et beaucoup appellent au false flag. Les autorités n’ont pas encore fait de sorties dans les médias.

Sans surprise, on cite Qanon, qui avait «bien prévenu» ses adeptes qu’une mise en scène du genre allait faire les manchettes.

On crie d’ailleurs à la FAKE NEWS (en majuscules, s’il-vous-plaît), puisque les maisons des Clinton et Obama sont beaucoup trop sécurisées pour que de tels colis puissent y entrer. Sauf qu’on ne précise pas que lesdits colis ont été interceptés par la poste, durant le transit du courrier.

Ouan ça va pas ben pour les démocrates! Croyez-vous vraiment que les Clintons et Soros ont des maisons ordinaires sans sécurité et que tu peux leur faire le coup du sac de marde en feu? Désespoir à 2 semaines des #midterms #FAKENEWShttps://t.co/UJ1TMdo4Xe — Stu Pitt (@StuPitt666) 24 octobre 2018

C’est écrit… dans le titre.

Et puis les memes se joignent à la partie. Ce qui peut sembler banal, mais il s’agit d’un outil extrêmement efficace pour à la fois : discréditer un mouvement, vulgariser un sujet et propager son message rapidement.

Ensuite, on dénonce l’hypocrisie des médias, qui n’accordent aucune importance à la bombe envoyée à la Maison-Blanche. Sauf qu’il s’agit d’une fausse information rapportée par CNN, qui a été corrigée par les médias qui l’ont propagée. (Tiens, là, on décide de croire CNN, intéressant.)

Et au beau milieu de tout ça, des personnalités bien connues de l’extrême droite américaine crient au false flag comme s’il n’y avait pas de lendemain.

John Cardillo, animateur à Newsmax, ne veut pas s’avancer sur qui a réellement envoyé les bombes. «Mais, stratégiquement, il n’y a aucun gain politique pour la droite». Ok.

People mistook my earlier tweets on the bombs, so I deleted. Here’s my point: We have no idea who sent the bombs. None. Investigators need to look at the left, right, center, and non-political. However, strategically speaking, there is no political upside for the right here. — John Cardillo (@johncardillo) 24 octobre 2018

Et ici, on peut lire le gazouillis (maintenant supprimé) du fils de Michael Flynn, Michael Flynn Jr., qui appelle dénonce carrément un false flag. La capture d’écran a été saisie par RightWingWatch :

Il a d’ailleurs encensé ce tweet d’un militant de la droite, qui fait un lien entre les démocrates «désespérés» et les événements de mercredi.

The left will blame the right. Which makes no sense. The right would have nothing to gain from this. Why would you want to help the left. No one has anything to gain from something like this unless you’re desperate. The only I group I know that’s desperate right now r Democrats — Joe Nationalist Biggs (@Rambobiggs) 24 octobre 2018

Et puis, finalement, BREAKING NEWS (sauf que pas vraiment) : l’adresse de retour des colis est liée à Debbie Wasserman-Schultz, une sénatrice démocrate qui a aussi reçu un colis suspect. La preuve que les démocrates ont envoyé les paquets. (non)

BREAKING NEWS. The return address on the suspicious packages that were sent to Obama, Soros, & Hillary has been connected to Debbie Wasserman-Schultz. This is that false flag I warned people about over a month ago. The Democrats are trying to frame the Republicans. — Educating Liberals (@Education4Libs) 24 octobre 2018

Cette information a été rapportée assez tôt par les médias américains. Et non, la police n’a pas réussi, par une longue et profonde enquête à «établir un lien» entre la sénatrice et les colis, il ne s’agit pas d’une information cachée. Selon les informations disponibles à date, son domicile était inscrit comme adresse de retour sur les colis envoyés aux Clinton et à Barack Obama. Directement.

C’est probablement pour cette raison qu’elle a reçu le colis envoyé au démocrate Eric Holde.

D’autres théories et réactions du genre devraient apparaître sur la toile quand les autorités auront plus d’information pour le public. J’ai hâte.