À quoi s’attendre du procès contre Trump ? 

Alors que la mise en accusation de Donald Trump a été formellement acheminée au Sénat par la Chambre des représentants quelques heures avant son départ de la Maison-Blanche, deux questions fondamentales se posent à propos de ce procès qui aura lieu dans les prochaines semaines :

Le Sénat a-t-il même le pouvoir de « destituer » l’ex-président Trump ?

Si oui, le Parti républicain a-t-il intérêt à le faire ?

Constitutionnel ou pas ?

Non seulement il n’existe aucun précédent d’un ex-président devant faire face à un procès en destitution au Sénat, mais la Constitution américaine est elle-même nébuleuse au sujet de cette possibilité.

Après tout, comment pourrait-on voter pour démettre de ses fonctions… une personne déjà plus en fonction ?

Or, cela s’est déjà fait — mais pas avec un président sortant et c’était il y a longtemps.

En 1876, le secrétaire à la Guerre (l’équivalent à l’époque du secrétaire à la Défense) Michael Belknap, après avoir participé à un stratagème de pots-de-vin avec son épouse, a offert, en pleurs, sa démission au président Grant. Or, même une fois celle-ci acceptée et Belknap parti, la Chambre des représentants a voté à l’unanimité pour le mettre en accusation. Le Sénat a par la suite mené un procès.

L’équipe juridique de Belknap a argué que le Sénat n’avait justement pas ce pouvoir ; ce dernier, par un vote, a affirmé l’avoir. Jamais la Cour suprême n’a tranché l’affaire. Et, au final, bien qu’une majorité de sénateurs aient voté pour condamner Belknap, les deux tiers nécessaires pour obtenir cette condamnation n’ont pas été atteints, et il a été acquitté.

Dans le cas qui nous occupe, il y a fort à parier que la Cour suprême n’aura pas non plus le temps de statuer avant le début du procès, prévu pour février.

Autrement dit, on risque simplement de tester la constitutionnalité de la chose en l’essayant.

Bien avisé ou pas ?

En présumant que le Sénat détient bel et bien le pouvoir de condamner Trump, et sachant qu’environ le tiers du caucus républicain devrait donner son aval pour que le seuil minimal des deux tiers soit atteint, que devraient faire, d’un point de vue stratégique, les sénateurs républicains ?

Là aussi, la réponse est loin d’être évidente.

D’un côté, Trump devenu carrément radioactif auprès d’une majorité de l’électorat après l’insurrection du 6 janvier dernier (56 % des Américains le tiendraient responsable de l’émeute au Capitole, selon un sondage Quinnipiac), les républicains gagneraient à se distancier définitivement de l’homme d’affaires et à l’empêcher d’être de nouveau le candidat présidentiel de leur parti en 2024 — avec tous les maux que cela risquerait d’occasionner à la formation.

Puis, le fait de voter pour le barrer à jamais de la vie politique active — ce que le Sénat pourrait faire dans le cadre de ce procès — présenterait l’avantage supplémentaire de tuer dans l’œuf la menace, évoquée encore récemment, de la création à droite d’un tiers parti lancé par Trump, qui diviserait assurément le vote républicain et pourrait causer l’implosion du GOP.

De l’autre côté, le risque d’implosion est peut-être déjà imminent, selon plusieurs sénateurs républicains, dans l’unique fait d’appuyer ou non la condamnation de Trump. La raison est on ne peut plus simple : Trump demeure largement populaire auprès de l’électorat républicain. Bien que son taux d’approbation ait chuté de façon spectaculaire dans l’ensemble de l’électorat, 71 % des républicains saluent son travail, selon le même sondage Quinnipiac. Une autre enquête, de Monmouth University, indique que seulement 13 % souscrivent à son procès en destitution.

À l’électorat républicain s’ajoutent les élus républicains : contrairement à 2016, alors qu’à peu près aucun membre républicain du Congrès ne voulait soutenir Trump dans sa première campagne à la Maison-Blanche, les caucus républicains à la Chambre et au Sénat comptent désormais de nombreux « trumpistes » — et ceux-ci se font entendre. Le risque de condamner Trump ne serait donc pas simplement de causer une fracture majeure entre les élus républicains et leurs électeurs, mais entre les élus républicains eux-mêmes.

Tout cela met la table pour des semaines aussi inédites que fascinantes. Nous avons eu droit pendant quatre ans à une présidence différente de toutes les autres. Nous voici maintenant dans les premières salves d’une ex-présidence différente de toutes les autres.

