Affronter Trump ou devenir un autre Chris Christie

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

À l’été 2011, le Parti républicain se cherchait. Et il se cherchait un candidat présidentiel — une pointure assez solide pour espérer vaincre, un an plus tard, le président démocrate sortant, Barack Obama. La brochette de candidats qui se lançaient l’un après l’autre dans la course suscitait plus de doute que d’inspiration.

C’est dans ce contexte que les bonzes du parti ont tenté une opération charme auprès du nouveau gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie. Bouillant et charismatique, Christie était largement vu comme une vedette en devenir, ayant défait le gouverneur démocrate d’un État profondément démocrate deux ans plus tôt.

Déjà pressenti pour la campagne présidentielle de 2016, encore lointaine, Christie a été encouragé à devancer l’échéancier et à se lancer dans la course de 2012, alors qu’il n’avait pas encore terminé la moitié de son premier mandat comme gouverneur. Selon eux, Christie devait battre le fer pendant qu’il était chaud — et il était l’homme capable de vaincre Obama. Même l’ex-secrétaire d’État Henry Kissinger, avoisinant les 90 ans, ainsi que l’ex-président George W. Bush ont personnellement tenté de le convaincre de faire le saut.

La pression est devenue si forte que Christie a ainsi répondu à la énième question d’un journaliste lui demandant s’il allait reconsidérer une candidature pour 2012 : « À part me suicider, je ne sais plus comment vous convaincre que je ne vais pas me présenter. »

Christie a donc résisté. Il voulait d’abord se faire réélire comme gouverneur. Attendre qu’Obama termine son deuxième mandat. Et voir son profil gagner en importance et en influence avant de faire le grand saut. La première partie du plan a fonctionné : Christie a été réélu avec plus de 60 % du vote en 2013. Or, moins d’un an plus tard, après qu’il eut été mêlé à un scandale appelé le Bridgegate, son étoile politique s’est presque éteinte.

Christie s’est néanmoins lancé dans la course pour l’investiture présidentielle républicaine en 2016. Résultat : il n’a pas remporté un seul État ni un seul délégué en vue de la convention du parti. Il s’est retiré de la course à mi-chemin. Il avait raté le moment opportun.

À lire aussi Le FBI joue avec le feu

* * *

La dynamique à la tête du Parti républicain a bien changé depuis 2011. Loin de se chercher un leader, le parti en a un, incontesté, depuis justement l’élection de 2016 : Donald Trump. Avec la défaite cinglante cette semaine de la représentante Liz Cheney, la meneuse de la petite faction anti-Trump toujours vivante au sein du Congrès américain, le constat est encore plus clair.

Sur les quelque 200 membres républicains de la Chambre des représentants, seulement 10 ont osé défier Trump à la suite de l’insurrection au Capitole en votant pour son impeachment. Et sur ces 10, seuls 2 auront au final survécu aux primaires républicaines de cette année.

Dans ce contexte, une question politique existentielle se pose et se posera au cours des prochains mois pour un petit nombre de politiciens républicains caressant des ambitions présidentielles et pour lesquels, nonobstant Trump, la campagne de 2024 serait la plus fertile. Et parmi ces politiciens, un nom retient l’attention : Ron DeSantis, le gouverneur sortant de la Floride.

Ayant remporté une improbable victoire à l’arraché en 2018 sur la base d’une loyauté à Trump frisant l’absurde — sa publicité électorale la plus remarquée le mettant en vedette en train de lire The Art of the Deal, le best-seller de Donald Trump, à son nouveau-né —, DeSantis a de fortes chances d’être réélu cet automne à la tête du troisième État américain en importance.

Le plus jeune des 50 gouverneurs d’État actuels, DeSantis est éloquent et télégénique. Politiquement habile, il sait soulever les passions autant de ses partisans que de ses détracteurs. Et surtout, son profil s’est bâti dernièrement sur la base d’enjeux récents. Il s’est d’abord fait un nom à l’échelle nationale en défiant l’establishment médical (et médiatique) pendant la crise de la COVID, faisant de la Floride un des États où le moins de restrictions sanitaires étaient imposées, puis en s’en prenant à des géants d’affaires tels que Disney pour leurs prises de position sur des questions comme l’éducation sexuelle.

Autrement dit, le moment opportun de Ron DeSantis est maintenant.

Contrairement à Chris Christie 12 ans plus tôt, DeSantis doit tenir compte d’une considération particulièrement complexe : les conséquences, à la fois pour lui et pour son parti, de défier Trump, un homme s’étant toujours dit — et montré — prêt à tout saccager en cas de défaite.

Mais comme pour Chris Christie, les implications de la décision de reporter une candidature pourraient être amères. Qui dit que DeSantis, ainsi que les autres prétendants potentiels de 2024, serait toujours au goût du jour en 2028 ?

Les campagnes présidentielles ne passent qu’une fois tous les quatre ans — et, même pour les meilleurs candidats, les « conditions gagnantes » ne se présentent souvent qu’une fois dans une vie. « Ils disent : il faut savoir choisir le bon moment. Mais ensuite, ils disent : il n’y a jamais un moment parfait pour quoi que ce soit », souligne le poète américain Anthony Liccione.

Des décisions difficiles, fascinantes et lourdes de conséquences seront prises au cours des prochains mois chez les républicains.