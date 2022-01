Dans l’extraordinaire film The Fog of War, lauréat de l’Oscar du meilleur documentaire en 2003, Robert McNamara, ex-secrétaire à la Défense des États-Unis, fait l’inventaire des 11 grandes leçons qu’il a apprises au sujet de la guerre.

Au sommet de cette liste figure le conseil suivant : cultivez de l’empathie pour votre ennemi.

La suggestion de McNamara, qui dirigeait le Pentagone pendant la crise des missiles de Cuba en 1962 (alors que l’Union soviétique cherchait à planter des ogives nucléaires à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Floride), n’est pas de s’aplatir face à l’adversaire, mais plutôt d’essayer de se mettre dans sa peau, pour concevoir comment lui nous perçoit.

Bien qu’aussi vieille que la guerre froide, la leçon peut s’appliquer aux tensions contemporaines entre les États-Unis et la Russie.

Après que le président russe eut, au cours des dernières semaines, déployé quelque 100 000 soldats à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, des pourparlers entre les plus hautes instances diplomatiques à Washington et Moscou ont eu lieu en début de semaine afin de calmer les tensions. Particulièrement après les interventions militaires russes en Géorgie en 2008, puis en Crimée en 2014, nombreux sont ceux en Occident qui craignent maintenant une possible invasion de l’Ukraine.

Or, aussi contre-intuitif cela puisse-t-il paraître, peut-être devrait-on tenter… de se mettre dans la peau de Vladimir Poutine.

Les « agresseurs »

En dépêchant ces dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l’Ukraine, la Russie se place à nouveau dans le rôle de l’agresseur aux yeux de l’Europe et de l’Amérique du Nord, qui exigent qu’elle recule.

L’ironie largement incomprise est que pour la Russie, surtout lorsqu’il est question de l’Ukraine, les agresseurs sont dans les faits les Américains et leurs partenaires de l’OTAN.

Depuis des années, l’Union européenne tente d’attirer l’Ukraine vers elle — c’est justement le refus de l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch d’entériner un accord formel d’association entre les deux qui a entraîné la chute de ce dernier en 2014. Au cours de la même période, les États-Unis et leurs alliés ont alimenté des efforts de collaboration de plus en plus étroite avec l’Ukraine qui devraient mener, selon les souhaits de l’actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky, à une admission dans l’OTAN.

À Moscou, de telles démarches constituent plus qu’une simple provocation : elles représentent une véritable menace. Depuis trois siècles, la Russie tente de maintenir, d’une façon ou d’une autre, son influence sur l’Ukraine, un pays qui, par sa situation géographique, est en sandwich entre les intérêts européens et russes.

Si la Russie disputait l’Ukraine à la Pologne il y a 300 ans et à l’Allemagne il y a 100 ans, elle la dispute aujourd’hui à une alliance transatlantique, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), explicitement bâtie pour s’opposer à la Russie !

Pour le Kremlin, accepter le déploiement de l’OTAN en Ukraine, c’est laisser son plus important adversaire géopolitique s’installer dans sa cour arrière. Il s’agit donc d’une question de sécurité nationale pour la Russie, et de la survie du régime pour Vladimir Poutine.

Ainsi, les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne peut-être pas pour envahir l’Ukraine… mais probablement pour en repousser les intérêts américains et européens.

À lire aussi Chine et Russie : deux casse-têtes pour le nouveau président américain

Aucune solution magique

Depuis son ascension à la tête de la Russie, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, force est de constater que Vladimir Poutine a généralement bien joué ses cartes, aussi déstabilisatrices pour l’ordre mondial et antidémocratiques puissent-elles avoir été. Il s’est révélé un acteur rationnel et prudent, même dans l’agression.

Une invasion complète de l’Ukraine serait très téméraire. Qui dit invasion dit responsabilité par la suite envers le pays envahi — comme les Russes l’ont eux-mêmes appris à leurs dépens après une décennie d’occupation catastrophique de l’Afghanistan dans les années 1980. Être responsable de l’Ukraine voudrait dire devoir gérer un pays déjà aux prises avec de profondes divisions internes et une partie ouest farouchement opposée à Moscou.

Voilà peut-être la meilleure « arme » dont dispose actuellement l’administration Biden, qui espère une désescalade des tensions : faire valoir pour la Russie les risques inhérents à une invasion de son voisin.

Au-delà de cette considération, les menaces de Washington à l’endroit de Moscou en cas d’offensive ont leurs limites.

Premièrement, presque personne ne prend au sérieux la possibilité de voir les États-Unis se lancer présentement dans un conflit armé ouvert contre le géant eurasiatique.

Puis, les « graves conséquences économiques » qu’évoque le président américain ne constituent pas nécessairement une panacée : de multiples séries de sanctions imposées dans la dernière décennie — par les administrations Obama et Trump —, en plus d’une expulsion formelle de la Russie du G8, n’ont visiblement pas suffi à dissuader Poutine.

Au final, si la Russie voit ce qui se passe à sa frontière comme une menace fondamentale pour sa sécurité, les craintes de punitions d’ordre économique pourraient n’être que secondaires.

Joe Biden est le cinquième président américain devant se frotter à Vladimir Poutine — et, si les choses continuent sur cette voie, il sera peut-être le plus rudement testé par l’ex-officier du KGB.

À lire aussi Les nouveaux tsars de Londres