Doit-on encore croire les sondeurs américains ?

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

La proximité des élections de mi-mandat du 8 novembre fait croître l’engouement pour ce scrutin, surtout le désir de prédire les résultats. L’outil de mesure pour y arriver demeure, bien sûr, le sondage d’opinion.

Toutefois, à la suite des erreurs et des mauvaises mesures des sondeurs américains lors des deux dernières élections présidentielles, en plus de celles de mi-mandat, une question revient en boucle à l’aube du scrutin 2022 : peut-on toujours leur faire confiance ?

C’est que la victoire de Donald Trump, le 8 novembre 2016, a créé une onde de choc d’une rare intensité, qui n’a pas à voir seulement avec la particularité du président élu, mais aussi avec la surprise de son succès. Les analystes lui accordaient très peu de chances de gagner. Et ces derniers basaient souvent leurs projections sur les sondages qui, dans les États clés lui ayant permis de remporter le vote du collège électoral, avaient sous-estimé les appuis au candidat républicain.

Les sondeurs se sont empressés de chercher à comprendre ce qui était à la source des erreurs, afin de les corriger.

Et en 2020, ils ont fait encore pire.

***

Les erreurs de 2020 ont peut-être été moins remarquées, car elles n’ont pas mené, contrairement à quatre ans plus tôt, à une projection du « mauvais » gagnant : Joe Biden était en tête dans les sondages, et il a été élu. Or, l’écart entre les avances que les sondages lui donnaient en moyenne et celles avec lesquelles il l’a emporté était plus grand que la sous-estimation du vote pour Trump en 2016. Et, contrairement à 2016, les sondeurs ont fait fausse route à la fois pour le suffrage universel et pour le vote dans les États clés. Il s’agit du pire bilan des sondeurs américains en 40 ans.

À cela s’ajoute le fait que lors des élections tenues entre ces deux présidentielles — le scrutin de mi-mandat de 2018 —, plusieurs courses majeures ont fait l’objet d’erreurs.

Et dans tous les cas — en 2016, 2018 et 2020 —, les erreurs allaient dans la même direction : elles sous-estimaient la performance républicaine.

***

Les hypothèses sont multiples, voici les deux principales : premièrement, les électeurs démocrates mobilisés et motivés sont surreprésentés — de manière fortuite, faut-il le préciser — dans les échantillons ; deuxièmement, et c’est peut-être encore plus problématique, de nombreux partisans de Trump s’excluent de ces échantillons, parce qu’ils refusent de participer aux sondages. Cette réaction s’explique en bonne partie par le niveau de méfiance élevé qu’entretiennent les électeurs du 45e président envers les institutions majeures, dont les médias et les maisons de sondage.

Les implications pour les élections de 2022 sont importantes : il est impossible de savoir à quel point ces failles ont été corrigées par les sondeurs. Après tout, si elles n’ont pas été colmatées pour la présidentielle de 2020, malgré le fiasco de 2016, comment peut-on croire qu’elles le seront pour 2022 ?

Inversement, se pourrait-il que non seulement ces erreurs aient cette fois été corrigées, mais qu’il y ait en fait surcorrection, et que les sondeurs surestiment le vote républicain cette année ? C’est à considérer.

Et la différence n’est pas que théorique. Si les résultats reflètent les sondages en date du 27 octobre, le Sénat demeurera divisé à 50 contre 50, ce qui permettra aux démocrates d’y maintenir leur majorité. Cependant, si les coups de sonde comportent le même niveau d’erreur que lors des élections de 2016 à 2020, les républicains feront trois gains, et détiendront une majorité de 53 sièges dans le nouveau Sénat.

Toute projection électorale dans un contexte de courses extrêmement serrées doit tenir compte du niveau de confiance limité sur lequel elle repose.

Les implications vont au-delà des élections de 2022. Comme le souligne l’analyste Natalie Jackson, de nouvelles enquêtes d’opinion publique qui surestimeraient le score démocrate pourraient représenter une menace existentielle pour l’industrie du sondage.

Nombre d’électeurs républicains, déjà frustrés par ce qu’ils considèrent, à l’instar de Trump, comme des instruments de propagande, seraient encore moins enclins à participer à ces exercices, ce qui alimenterait un cercle vicieux de sondages de moins en moins justes… et de moins en moins crus.

Les dérapages démocratiques observés au Brésil, où le président Jair Bolsonaro a dernièrement évoqué la possibilité de criminaliser la publication de sondages erronés, peuvent en inspirer plus d’un aux États-Unis. Même si les protections constitutionnelles américaines rendent ce genre d’action peu probable, le simple fait de décrédibiliser ce qui, depuis le milieu du XXe siècle, a constitué le meilleur outil pour prendre le pouls de la population serait profondément malsain. Qui dit démocratie dit respect de la volonté populaire ; et qui veut agir au nom de la volonté populaire doit pouvoir la mesurer.