Entre catastrophes climatiques et prix de l’essence

Les lecteurs de cette chronique se sont habitués au cours de la dernière année à lire à répétition à quel point la situation économique, à commencer par l’inflation, minait la présidence de Joe Biden.

La hausse du coût de la vie, notamment du prix de l’essence, est continuellement citée comme la préoccupation numéro un des électeurs américains. La pression politique pour réduire le fardeau sur les épaules des consommateurs est énorme, poussant même à envisager une augmentation accrue de la production d’énergies fossiles.

Au même moment, les dommages attribués aux changements climatiques aux États-Unis sont de plus en plus visibles, et ce, quotidiennement. L’ouest du pays est particulièrement affligé.

Cette semaine, le parc national de Yellowstone, qui chevauche le Montana et le Wyoming sur près de 9 000 km2 (plus de trois fois le parc du Mont-Tremblant !) et l’un des plus extraordinaires trésors naturels des États-Unis, a dû être entièrement évacué, alors que 10 000 visiteurs s’y trouvaient. La raison : de terribles inondations, parmi les pires jamais recensées dans la région. Certaines parties du parc, pour cause de routes éventrées par les flots, demeureront vraisemblablement fermées tout l’été. La rivière Yellowstone a tout emporté sur son passage.

Et ça, c’était (presque) une bonne nouvelle : au moins, il y avait de l’eau !

Car le problème le plus criant des dernières années dans l’Ouest américain est l’intense sécheresse qui perdure, accompagnée en été de vagues de chaleur records.

Désormais, l’eau manque.

Le problème de l’eau

Le niveau du fleuve Colorado, mythique cours d’eau et parmi les plus importants de tout l’Ouest américain, continue de chuter, suscitant de vives inquiétudes. Seulement depuis 2000, son débit moyen a diminué de quelque 20 %.

Plus de 40 millions d’Américains utilisent l’eau du Colorado, dont l’exploitation fait l’objet de négociations entre sept États américains, de la Californie au Wyoming. Avec la quantité d’eau qui ne cesse de décroître, les États sont contraints de réduire — et ce, de façon équitable — la part acheminée vers chacun.

Cela dit, peu importe les ententes auxquelles ces derniers arrivent pour l’instant — notamment en administrant des programmes de récompenses financières pour la diminution de l’utilisation d’eau —, certains craignent que l’on ne retarde simplement l’inévitable en demeurant sur cette voie : un manque d’eau provenant du fleuve Colorado.

Le meilleur « espoir » semble présentement de voir la neige des montagnes et des glaciers du Colorado fondre (en raison des températures de plus en plus élevées) et aller gonfler le courant du fleuve.

Dans le cas du réservoir Powell, à la frontière entre l’Utah et l’Arizona, qui retient les eaux du fleuve en amont du Grand Canyon, la baisse continue du niveau des eaux non seulement menace l’écosystème et les emplois de la région, mais risque d’empêcher le fonctionnement des barrages hydroélectriques qui en dépendent.

Quelle ironie. Un problème provoqué par la consommation des hydrocarbures bloquerait la production d’une énergie propre…

La situation est telle que certains politiciens et gens d’affaires ont relancé l’idée, évoquée périodiquement au cours des dernières années, de construire un système d’« oléoducs » allant d’est en ouest, inspiré du système autoroutier inter-États, qui transporterait non pas du pétrole… mais de l’eau, notamment celle du bassin du Mississippi ! Le concept, aussi simple et attrayant semble-t-il a priori, serait dans les faits d’une complexité inouïe.

Et au final, là aussi, on risquerait de se retrouver devant le même résultat : un manque d’eau.

À cette pénurie d’eau s’ajoute la tragédie des incendies de forêt, particulièrement dans les États comme l’Arizona et, surtout, la Californie, où ils sont en train de devenir un problème estival récurrent. Les photos spectaculaires — et terrifiantes — des ciels embrasés sont pratiquement en voie de rivaliser avec les paysages architecturaux de San Francisco et les collines de Hollywood au palmarès des images iconiques de la Californie.

L’ultime dilemme

Pour les pouvoirs publics américains, la situation actuelle représente un extraordinaire dilemme. À court terme, les prix élevés du gaz et du pétrole frustrent intensément les électeurs. À long terme, les coûts environnementaux, économiques et politiques de l’exploitation continue de ces ressources sont déjà perceptibles.

En même temps, les politiciens les plus susceptibles d’être sensibles aux impacts à long terme des changements climatiques sont généralement aussi ceux qui risquent le plus de voir leur carrière politique — et leur capacité, donc, à dicter les politiques publiques — écourtée par la grogne populaire à propos des prix à la pompe.

« La première tâche d’un homme d’État, disait Thomas Jefferson, est d’être élu. »

