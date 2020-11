Guérir du trumpisme

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, l’auteur est maintenant président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

L’élection de 2020 aura donné tort à tous ceux — dont j’avoue faire partie — qui avaient adhéré au portrait caricatural des partisans de Donald Trump pour mieux délégitimer un courant politique qui heurte leurs valeurs. Ce portrait de « panier de déplorables », de « racistes, sexistes, homophobes et xénophobes » qu’avait brossé Hillary Clinton au beau milieu de la campagne présidentielle de 2016, exprimant tout haut ce que plusieurs pensaient tout bas.

Pour bon nombre d’entre nous, le partisan type de Trump est symbolisé par ces hommes armés qui ont occupé le congrès du Michigan à la fin avril pour exiger l’assouplissement des mesures de confinement : antisciences, conspirationnistes, peu éduqués, violents, racistes, arborant des symboles sudistes et armés jusqu’aux dents. Mais il faut se rendre à l’évidence : Donald Trump a recueilli 68 millions de votes, dans tous les États, de toutes les tranches d’âge et de tous les niveaux d’éducation, tant chez les hommes que chez les femmes, et même chez les minorités. Il y a parmi eux des gens qui ne correspondent pas à cette caricature. Plus vite nous accepterons ce fait, plus vite nous guérirons du trumpisme, ce virus aussi contagieux que la COVID.

L’écrivain et homme politique français André Malraux disait : « Juger, c’est de toute évidence ne pas comprendre. » Nous avons jugé et dénigré ce que nous ne pouvions ni comprendre ni accepter. Mais délégitimer le point de vue de l’autre est une autre manière d’affaiblir la démocratie, et un des piliers du trumpisme. En jouant à ce jeu, nous avons contribué aux divisions que nous déplorons, nous avons contracté le trumpisme. Rejeter et dénoncer des idées qui nous heurtent viscéralement est une réaction de défense compréhensible. Mépriser 68 millions de personnes, c’est accepter que la démocratie est un jeu à somme nulle, c’est briser toute possibilité de rebâtir une société juste, fondée sur la lente et pénible construction du dialogue et du consensus. Il faut donc tenter de comprendre ce qui a mené toutes ces personnes à appuyer Donald Trump, malgré le sexisme, le racisme et le quart de million de victimes de la pandémie aux États-Unis.

Précisons dans un premier temps que bien que la popularité du magnat soit indéniable, sa personnalité demeure polarisante même chez ses partisans. Si certains aiment qu’il défie toutes les normes du savoir-vivre, des entrevues faites avant l’élection révèlent qu’une grande partie de ses partisans déplorent son comportement erratique et ses coups de gueule. Ils votent pour Trump « malgré » sa personnalité. Cela explique certainement le nombre important d’électeurs discrets dans le camp Trump, qui ont déjoué tous les sondeurs.

Ce qui a rallié le camp républicain est d’abord une préoccupation justifiable pour l’économie. Une part importante des Américains préfèrent courir le risque d’attraper un virus qui a touché moins de 3 % de la population et tué moins de 3 % des gens qui l’ont contracté que celui de perdre leur emploi. Quand on vit d’une paie à l’autre, cette position est compréhensible, comme l’était celle des mineurs de charbon qui travaillaient chaque jour à la mine en sachant qu’ils y laissaient leur santé. Je ne dis pas ici que cette perception est justifiée, mais je peux très bien la comprendre.

Une part considérable des électeurs refuse également de se faire imposer le port du masque. Dans un pays où la liberté est souvent définie comme l’absence de contraintes ou de taxes imposées par l’État, cette obligation est considérée comme une atteinte aux droits individuels. De plus, les partisans républicains prônent une idéologie de self-reliance (autonomie) qui privilégie la responsabilité individuelle plutôt que le filet de sécurité collectif, ce qui explique notamment le rejet du projet de réforme de la santé. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « Si j’attrape la COVID, ce sera à moi de m’en sortir, et si j’en meurs c’est que mon heure sera venue. » ? Comme on peut le lire sur les plaques d’immatriculation du New Hampshire : Live Free or Die (vivre libre ou mourir). Encore une fois, ce libertarianisme heurte mes valeurs, mais cette idéologie n’est pas moins légitime qu’une autre, et il est simpliste de n’y voir que le reflet de l’ignorance ou du manque d’éducation.

Finalement, sans être ouvertement raciste, une part significative de la base de Donald Trump ressent un malaise important devant les changements démographiques qui s’opèrent aux États-Unis, ce qui provoque des réflexes xénophobes. Le visage du pays change rapidement, particulièrement dans les grandes villes où la population est diversifiée, jeune et éduquée. Les Américains des régions rurales voient ces changements comme une menace identitaire, et la fin possible d’une Amérique idéalisée. Le rejet de la diversité et des grandes villes est un courant qui a toujours existé, mais qui s’est exacerbé avec l’arrivée de Trump, qui a promis de protéger les régions rurales, les banlieues et le mode de vie américain. Make America Great Again est un slogan de génie pour rallier cette frange de la population qui, il faut le dire, vit dans la peur de changements qu’elle ne comprend pas, qu’elle n’a pas choisis, et qui sont ressentis comme une menace existentielle. Ici, nous sommes sur une pente glissante et extrêmement dangereuse, puisque la frontière entre la xénophobie et le racisme est bien mince. Ces idées doivent être combattues, et le mouvement Black Lives Matter a permis de faire des bonds de géant. Il faut poursuivre le travail.

Il y aurait beaucoup à ajouter, notamment sur la place de la religion et des armes à feu, l’appui disproportionné des hommes ou les courants ouvertement racistes, autoritaires et fascisants qui ont appuyé le candidat Trump, qui doivent être dénoncés et expurgés de nos débats démocratiques. Je ne veux pas non plus revenir sur la présidence de Trump, qui ne m’inspire que révolte et dégoût, ou sur Trump lui-même, qui en est venu à envahir mes pensées et celles de ma famille, jour après jour, pendant quatre ans, à force de conditionnement, d’occupation de l’espace médiatique et de violence psychologique.

Il faut guérir du trumpisme, et pour cela il est essentiel de renouer avec le dialogue démocratique, ce qui implique de considérer légitimes des idées et des valeurs que je ne partage pas, exprimées par des gens que je ne connaîtrai jamais, dans un pays qui me fait peur et que j’aime en même temps. Il me faudra accepter que « les déplorables » ne sont que des personnes comme moi, qui aiment leurs enfants, tentent de vivre leur vie en accord avec leurs valeurs et ont peur pour leur avenir. Et je suis certain qu’on s’entendrait au moins là-dessus autour d’une bière. Et peut-être sur le fait que, bien que tout le reste nous oppose, nous pouvons peut-être continuer de vivre ensemble.