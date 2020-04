La crise new-yorkaise – et le reste de l’Amérique

Dans les derniers jours, les États-Unis sont devenus le pays détenant le triste record du plus grand nombre de décès liés au coronavirus, avec un décompte dépassant les 25 000. C’est également le pays comptant — et de loin — le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19. En combinaison avec l’image déjantée venant du spectacle quasi quotidien donné par le président Trump à Washington, on peut en comprendre plus d’un de voir les États-Unis comme l’« enfant terrible » de la pandémie — un épicentre où, d’un océan à l’autre, le virus fait ravage comme nulle part ailleurs.

C’est une lecture compréhensible. C’est aussi une lecture qui mérite de sérieux bémols.

Des indicateurs problématiques

Tout d’abord, l’utilisation ad nauseam par les médias de masse du nombre de cas recensés comme indicateur de l’état de la pandémie est extrêmement problématique : différents pays du monde testent de différentes façons, à différents volumes et à différents rythmes. Seulement aux États-Unis, Trevor Bedford, biologiste diplômé de l’Université Harvard, estime le nombre de cas positifs réels à la COVID-19 entre 10 et 20 fois plus élevé que le nombre de cas officiellement recensés. Dire alors qu’il s’agit d’une mesure imprécise relève de l’euphémisme.

Par ailleurs, l’utilisation tout aussi fréquente du nombre absolu de morts plutôt que par millier ou million d’habitants brouille fâcheusement la perception de plusieurs. Les États-Unis sont le troisième pays le plus peuplé du monde — et le premier (la Chine) fournit des statistiques bidon. Il compte environ cinq fois plus d’habitants que la France, la Grande-Bretagne et l’Italie, et sept fois plus que l’Espagne. En fait, il compte environ 100 millions plus d’habitants que ces quatre pays combinés. Pour que les États-Unis aient le même nombre de morts par millier d’habitants que l’Espagne, il leur faudrait passer des 25 000 aujourd’hui dénombrés à environ 125 000 — cinq fois plus que le décompte actuel.

Plus que tout, présenter les États-Unis comme « un cas » cache le fait qu’il n’y a pas « une » seule réalité aux États-Unis. Il y en a deux : celle de la région de New York et celle du reste du pays.

La réalité new-yorkaise

Quiconque ayant moindrement suivi les images et les reportages de l’étranger au cours du dernier mois a eu vent des sirènes d’ambulance perçant le ciel de Brooklyn, des patients tombant comme des mouches par centaines tous les jours pendant des semaines, et des hôpitaux d’« appoint » devant prêter main-forte au système existant. Cette situation est bien réelle — mais son ampleur ne connaît tout simplement aucun équivalent où que ce soit ailleurs aux États-Unis.

Sur les 25 000 morts à la grandeur du territoire américain, plus de 10 000 proviennent de New York uniquement. Depuis maintenant un mois, New York, qui compte un peu plus de 5 % de la population américaine, compte quotidiennement entre le tiers et la moitié de tous les décès liés à la COVID-19 aux États-Unis.

La Dre Deborah Birx, qui représente avec le Dr Anthony Fauci la communauté de la santé publique dans la lutte de la Maison-Blanche au coronavirus, observait en début de semaine que sur les 25 plus importantes agglomérations au pays, incluant les autres « points chauds » parfois discutés comme Detroit ou la Nouvelle-Orléans, aucune ne dépassait le cap des 25 000 cas recensés, sauf celle de New York — qui atteint le cap des 250 000 ! Malgré l’inexactitude considérable actuellement rattachée au dépistage, l’ordre de magnitude donne néanmoins un indice du véritable gouffre séparant la « Grosse Pomme » du reste de l’Amérique.

Même ces mesures sous-estiment sans doute le poids véritable de la région de New York dans la balance américaine lorsque l’on considère la situation vécue par l’État voisin, le New Jersey, seulement 11e en matière de population… mais 2e, après New York bien sûr, matière de décès liés à la COVID-19.

Le New Jersey offre une illustration particulièrement forte de l’unicité de la crise new-yorkaise. L’État, majoritairement composé de banlieues et de petites villes, sert de dortoir et de destination de villégiature aux deux métropoles adjacentes : New York, au nord-est de l’État, et Philadelphie, au sud-ouest.

Si tous les centres urbains américains sont touchés de façon plus ou moins égale, on devrait alors s’attendre à voir parmi les parties du New Jersey plus durement touchées non seulement celles donnant sur New York, mais également celles donnant sur Philadelphie — qui avait, ironiquement, servi d’épicentre américain lors de la plus grave pandémie du siècle dernier, la grippe espagnole de 1918.

Or, est-ce ce que l’on observe dans les faits ?

Tout le contraire. La carte ci-haut met en relief le nombre de décès par 10 000 habitants liés à la COVID-19 dans les 21 comtés du New Jersey. Non seulement les comtés les plus durement touchés sont immanquablement ceux concentrés autour de la région de New York, mais l’écart avec ceux du reste de l’État est carrément gigantesque, comptant dans certains cas plus de cinq fois plus de décès par 10 000 habitants que des comtés adjacents à Philadelphie.

Est-ce alors que Philadelphie a été frappée plus tard que sa vieille rivale ? Il peut y avoir de cela. Toutefois, cet argument sert de lame à deux tranchants : s’il s’agit simplement d’une question temporelle, comment peut-on alors expliquer que New York, dont le premier cas a été recensé après ceux observés en Californie ou dans l’État de Washington, compte par million d’habitants neuf fois plus de décès que Washington et 28 fois plus que la Californie ? La Californie recense aujourd’hui environ 20 décès par million d’habitants ; New York, environ 550.

Que se trouve-t-il donc à la racine de l’exception new-yorkaise ? Bien qu’aucune explication exhaustive n’ait été fournie de façon définitive, la Dre Birx a évoqué comme possibles facteurs principaux l’extrême densité de la population caractérisant New York, ainsi que son système de métro et le nombre de voyageurs en provenance d’Asie y ayant posé le pied dans les jours précédant l’éclosion de la crise.

Les impacts de cette différence sont aujourd’hui aussi stupéfiants que largement incompris de ce côté-ci de la frontière. Alors que l’attention collective s’est largement centrée sur la pression mise par la crise de la COVID-19 sur le système de santé new-yorkais, qui menaçait d’atteindre ou même de dépasser sa pleine capacité, le phénomène inverse s’est abattu sur une partie considérable du reste du pays.

Ayant annulé ou repoussé des rendez-vous, traitements et opérations par milliers, vidant leurs locaux pour faire place au tsunami de patients de la COVID-19 — projetés par différents modèles statistiques s’étant avérés plus pessimistes que la réalité aujourd’hui observée —, des hôpitaux à la grandeur de l’Amérique, particulièrement en milieux plus ruraux, se retrouvent aujourd’hui dans une position financière intenable. S’étant à la fois massivement privés de revenus et ne récoltant pas ceux liés au tsunami se faisant toujours attendre, ces hôpitaux se voient aujourd’hui contraints de licencier du personnel… en plein cœur d’une pandémie !

Aujourd’hui, alors que l’on compte trois fois plus de gens morts du coronavirus à New York que des attentats du 11 septembre 2001, la ville demeure paralysée, le maire venant d’annoncer qu’il ne rouvrirait les écoles qu’en septembre prochain. Or, pendant ce temps, l’Utah compte un total de 19 morts ; le Nebraska, 18 ; le Wyoming, 1. Aucun de ces États n’a décrété de confinement obligatoire.

Bien des choses demeurent inconnues dans cette ère sans réel précédent. Une chose, toutefois, semble de plus en plus claire : dans un pays aussi hétéroclite que les États-Unis, touché de façon aussi inégale et aussi régionale, ne vous attendez pas à une sortie uniforme de cette crise.

