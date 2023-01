La dépendance morbide des États-Unis à la guerre

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

L’année politique 2023 aux États-Unis a débuté de façon théâtrale, dans la tourmente et la dispute autour du tout premier et très simple geste que devait faire le nouveau Congrès : se choisir un président à la Chambre des représentants. Ce psychodrame de plusieurs jours a donné le ton à ce qui s’annonce comme deux années de conflits et d’obstructions entre, d’un côté, la nouvelle majorité républicaine à la Chambre et, de l’autre côté, le Sénat démocrate et la Maison-Blanche de Joe Biden. Sans compter les perturbations qui viendront de la frange des trouble-fête MAGA.

Peu de luttes plus importantes se dessinent à l’horizon que celle autour du budget. La menace de la fermeture partielle du gouvernement fédéral plane régulièrement, faute d’entente sur un budget entre les partis, qui détiennent désormais chacun un droit de véto sur les décisions de l’autre.

Les républicains voudront remettre en question une série de programmes prisés par les démocrates, comme l’assurance maladie pour les personnes âgées, alors que ces derniers chercheront à ouvrir davantage les valves pour financer ces mêmes programmes. La lutte sera présentée comme féroce, les deux partis comme diamétralement opposés sur ces questions.

Il y a néanmoins un point sur lequel démocrates et républicains s’entendent comme larrons en foire, et ce, depuis des années : l’armée. Incidemment, il s’agit — et de loin — de la plus grosse pointe de la tarte budgétaire (si l’on exclut les dépenses automatiques comme les pensions) de l’État fédéral américain.

La bonne entente est telle qu’aucun débat de fond sur l’à-propos de dépenser des milliards (808 précisément pour 2023, une hausse de 8 %) ne semble possible.

Où va l’argent ?

Le budget militaire des États-Unis pour l’année fiscale 2023 s’établit en fait à plus de 1 000 milliards de dollars, lorsqu’on y inclut l’aide militaire internationale et les pensions aux vétérans. Parmi la quinzaine de départements fédéraux américains (l’équivalent des ministères au Canada), dont la Santé, l’Éducation, le Transport et le Département d’État (qui dirige la diplomatie américaine à la grandeur de la planète), les deux plus importants sont, année après année, ceux de la Défense… et des Anciens combattants.

Le budget du Pentagone à lui seul dépasse les budgets militaires combinés des neuf puissances militaires suivant les États-Unis, y compris la Chine et la Russie. L’aide militaire américaine à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, l’hiver dernier, dépasse le budget militaire total de la Russie. C’est aussi 50 fois les dépenses militaires canadiennes.

Et, de façon tout aussi remarquable, cette infusion de fonds publics sans limites s’accompagne d’une opacité également sans pareille. Depuis des décennies maintenant, des voix s’élèvent à droite et à gauche pour demander ne serait-ce qu’une vérification (un audit) du Pentagone pour voir comment l’argent des contribuables y est dépensé.

Parmi la poignée de partisans de la mesure se trouvaient, lors du dernier Congrès, le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, et le sénateur libertarien du Kentucky, Rand Paul. L’establishment des deux partis, comme il le fait année après année, Congrès après Congrès, a vite fait d’enterrer l’initiative.

Et les médias privés américains, à commencer par les chaînes câblées comme Fox et CNN, de plus en plus définies dans les dernières années par leur affiliation tribale à un parti et leur opposition à l’autre, n’affichent que peu d’intérêt pour la question. Le conflit politique entre démocrates et républicains, entre gauche et droite, entre Trump et anti-Trump, est bon pour les affaires et génère des clics. Un consensus des deux partis, aussi digne d’intérêt public puisse-t-il être comme sur des dépenses militaires de 1 000 milliards, se vend moins bien. Et n’alimente par le fait même à peu près pas le débat public.

Plus d’argent, plus de guerres

Si c’était strictement une question de gestion de fonds publics, ce serait une chose. Or, il y a aussi des conséquences directes et indirectes très réelles sur la guerre et la paix dans le monde.

Depuis le début du XXIe siècle seulement, les États-Unis ont bombardé ou envahi près de 10 pays, dont la majorité sans même que le public américain le sache. Il y a bien sûr l’Afghanistan et l’Irak ; mais combien de gens étaient au fait des bombardements américains depuis les années 2000 au Pakistan, en Somalie, en Syrie ?

Combien de gens savent que l’une des guerres les plus brutales et meurtrières à faire rage depuis une décennie est celle au Yémen, où les armes utilisées par les forces saoudiennes, souvent pour tuer des civils, sont venues des États-Unis ?

Au début des années 1990, à la fin de la guerre froide, le secrétaire américain à la Défense, un certain Dick Cheney, avait mis sur pied un plan stratégique qui visait « l’empêchement de la réémergence d’un nouveau rival » sur la scène internationale.

Le plan avait pour but, en d’autres mots, la domination américaine suprême de la planète. Controversé et contesté, il avait fait l’objet d’une fuite et s’était retrouvé sur la première page du New York Times en mars 1992.

Lorsque 30 ans plus tard, en 2022, l’administration Biden a elle-même présenté son plan de défense stratégique décennal, ce dernier appelait à la suprématie du pouvoir et des valeurs américaines dans le monde — et il a à peine été discuté sur la place publique.

Au milieu des années 2000 et de l’invasion américaine de l’Irak, un brillant documentaire intitulé Why We Fight est sorti. Il retrace la montée de ce que l’ex-président Dwight Eisenhower avait nommé dans son discours d’adieu le « complexe militaro-industriel », expression devenue célèbre. Le point était déjà clair : ce n’est pas une question d’un président ou d’un parti, les États-Unis sont un pays profondément militariste, et ils ont bâti des structures autour de l’industrie de la défense devenues graduellement difficiles, voire impossibles à contester.

Au cœur du documentaire figure cette déclaration, percutante par sa simplicité, de Chalmers Johnson, politologue et ex-agent de la CIA : « Lorsque la guerre devient aussi rentable, je vous le garantis : vous allez en voir davantage. »