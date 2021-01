Oui, je l’entends comme vous, cette formule : Trump part, mais ce n’est pas la fin du trumpisme. Mon père est né dans une ville française en 1946. Une ville qui, je n’en avais pas pris conscience jusqu’à récemment, avant de découvrir des photos de l’époque, avait été détruite par les bombardements. Mon père est né il n’y a pas si longtemps, dans une ville bombardée. Je la connais sa ville, je l’ai vue. J’y suis allée plein de fois pour visiter la famille. On y trouve un château fort, on y trouve un fleuve et des ponts, un fleuve qui, si on regarde bien, se jette dans la mer et voyage jusqu’à Montréal. Du moins, j’aime à croire que c’est comme ça que mon père a rencontré ma mère.

Je la connais sa ville, et je n’avais jamais pensé qu’elle avait été bombardée. Pourtant, je connais mon histoire de France, j’ai étudié dans un collège français à Montréal. S’il y a un truc qu’on t’enseigne chaque année en détail dans un collège français, c’est bien la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que sa ville, Angers, était en zone occupée. Mais je sais aussi que mon père est né après la guerre. Et après la guerre, l’éponge avait été passée. Les murs avaient été réparés. Et Angers était redevenue une jolie petite ville de province. Point. Mais quand on y pense, 1946, c’était hier, et je croyais que ça appartenait aux livres d’histoire. Aux photos en noir et blanc. Aux photos dans mes livres d’école. Comme si cette réalité du fascisme, de ces gens derrière des barbelés, de ces juifs émaciés, tout ce que l’on voyait dans nos manuels et dans les films sur la grosse télé de la classe, toutes ces images, c’était le Passé. Avec une lettre majuscule.

Un passé à propos duquel on se disait que les gens n’avaient pas eu de chance. Parce qu’on ne pouvait pas se mettre à leur place. Il faut tenir les atrocités à distance, sinon, comment peut-on avancer ? C’est ce que, naïvement, j’avais retenu de l’école. La guerre était en noir et blanc.

Puis est arrivé Trump. Trump avec toute sa laideur et son côté ratoureux de mauvais expert en marketing. Un vendeur de chaussettes. Qui met plein de qualificatifs à la camelote qu’il te vend pour te détourner du fait que c’est de la camelote. Trump est arrivé avec tout ce que l’humain a de menteur, d’égoïste et de narcissique, prêt, ce qui est très à la mode ces temps-ci, à tout sacrifier pour garder son image. Et comme dirait le con dans Le dîner de cons : « Il a marché, le gars ! » Ils ont tout avalé. Les trumpistes ont tout gobé de la supercherie, tous les mensonges, de A à Z.

Mais Trump n’a rien inventé du tout. Il a juste titillé une fibre, appuyé sur un bouton qui est bien là en nous. Il est allé appuyer sur un bouton que je préférerais qu’on nous excise, celui du fascisme. Je ne dis pas que tout le monde a le potentiel d’être fasciste, mais je dis qu’il faut quand même surveiller notre monstre interne.

La vitesse à laquelle Trump a réussi à faire remonter à la surface tous les fantômes de la société américaine nous rappelle que, dans le fond, 1946, ce n’était pas si loin. Non, le trumpisme ne partira pas, non pas parce qu’il est là pour rester ou parce qu’Ivanka ou un autre rejeton va reprendre la parole, mais parce que la lie du tonneau est toujours dans le tonneau. C’est à nous de nous en souvenir et de péter rapidement la balloune de tous ces agitateurs qui aiment bien brasser la barrique et que la lie gâte le vin.