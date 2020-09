Là où ça chauffe pour Trump

Si ce n’était ce qui s’est passé lors de l’élection américaine de 2016, peu de gens douteraient présentement que Donald Trump, qui tire de l’arrière dans les sondages, puisse être battu par Joe Biden le 3 novembre prochain.

Mais voilà, le souvenir de 2016 est encore vif dans les mémoires. Cette année-là, la combinaison d’une modeste erreur de sondages dans quelques États clés et d’une mauvaise interprétation des chiffres par plusieurs analystes a fait que Hillary Clinton était considérée comme la grande favorite pour l’emporter et ainsi devenir la première femme à la tête des États-Unis. Des sites spécialisés en projections électorales tels que FiveThirtyEight accordaient à Trump une probabilité de victoire d’environ 1 sur 3, alors que les analystes du New York Times l’estimaient plutôt à 1 sur 7. D’autres étaient encore plus catégoriques dans leurs projections : le blogue Daily Kos soutenait que Trump avait 1 chance sur 12 de gagner, tandis que le Huffington Post ne lui donnait que 1 chance sur 50.

Puis est arrivée la soirée électorale. Comme prévu, les courses ont été serrées en Floride, en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, mais, un après l’autre, ces États sont tous allés du côté de Trump. Par la suite, le Wisconsin et le Michigan, des États qu’Obama avait remportés deux fois, en 2008 et en 2012, sont tombés aux mains de Trump par des marges de quelques milliers de votes, alors que les sondages avaient clairement montré que Clinton y était en avance. Tard dans la nuit, l’impensable est survenu : bien que la candidate démocrate ait remporté le vote populaire par près de trois millions de votes (une avance de 2,1 % sur son rival républicain, soit amplement à l’intérieur des marges d’erreur de la plupart des sondages nationaux), le décompte du Collège électoral donnait Donald Trump victorieux avec 306 grands électeurs contre 232 pour Hillary Clinton. Nous connaissons la suite.

Quatre ans plus tard, Trump est de nouveau le négligé dans la course à la présidence. Toutefois, l’écart qui le sépare de son adversaire, le démocrate Joe Biden, est beaucoup plus prononcé que celui qu’il y avait entre Clinton et lui à pareille date en 2016. En effet, la moyenne des sondages accorde présentement une avance de 7 à 10 points à Joe Biden au niveau national, contrairement à une avance de 3 ou 4 points pour Clinton lors de l’été 2016. De plus, non seulement les projections montrent-elles une avance de Biden dans tous les États pivots remportés par Trump en 2016, mais les sondages menés dans des États historiquement républicains, comme la Géorgie, le Texas et l’Arizona, semblent indiquer des courses hautement compétitives — ce qui n’augure rien de bon pour un candidat républicain à la présidence.

En janvier et février derniers, avant que la pandémie de COVID-19 n’atteigne les frontières de l’Amérique du Nord, de nombreux coups de sonde révélaient que la course pour la Maison-Blanche serait encore une fois une histoire de quelques points dans certains États clés. Aucun des candidats en lice pour la nomination démocrate ne se démarquait de Trump, y compris Joe Biden. Or, la mauvaise gestion de la crise sanitaire aux États-Unis ainsi que les tensions raciales grandissantes depuis le printemps ont fait chuter les appuis et le taux de satisfaction envers le président sortant. Il reste maintenant à voir si Biden saura concrétiser son avance jusqu’à la ligne d’arrivée, ce que Clinton et son équipe n’ont pu faire en 2016.

Les États à surveiller

Où se jouera l’élection du 3 novembre ? Dans les États pivots qui changent de couleur au fil des différentes élections, mais aussi dans quelques États qui ont longtemps été des bastions du Parti républicain.

C’est ce que montre cette carte créée avec le modèle statistique de projection électorale de Qc125, élaboré par notre collaborateur Philippe J. Fournier. Pour calculer la probabilité de victoire des candidats républicains et démocrates dans chacun des États américains, ce modèle utilise les sondages de maisons professionnelles et les tendances électorales des dernières décennies.

Afin d’obtenir la présidence, un candidat doit remporter la majorité des 538 grands électeurs du Collège électoral, attribués aux États en fonction de leur population.

En date du 8 septembre 2020

Changements depuis la dernière mise à jour:

◆ Changement de parti / ▲ Plus sécure / ▼ Plus serré

Arizona De 1980 à 2010, la proportion de la population de l’Arizona d’origine latine est passée de 16 % à près de 30 %. Ces changements démographiques ne sont guère encourageants pour un président faisant face à de fortes tensions raciales depuis mai dernier. Néanmoins, rappelons que le « vote latino » n’est pas acquis d’avance pour les démocrates : George W. Bush avait obtenu des appuis historiquement élevés des Latino-Américains lors de ses deux campagnes présidentielles. Et des sondages récents ont mesuré que Joe Biden n’aurait qu’environ 60 % d’appui au sein de ce groupe démographique. Texas Si vous êtes surpris que le « Lone Star State » soit de cette couleur, vous n’êtes pas seul. Après tout, le Texas a toujours voté républicain depuis la première élection de Ronald Reagan, en 1980 — et par des marges de plus de 20 points lors des victoires de George W. Bush, en 2000 et en 2004. Ce qui change la donne, c’est que le Texas possède une population grandissante qui, au cours de la dernière décennie, est devenue de plus en plus urbaine. Ces changements démographiques l’ont transformé en un État beaucoup plus compétitif. Wisconsin Dans l’ultime semaine de la course en 2016, Hillary Clinton détenait une avance de six points sur son rival au Wisconsin. Donald Trump s’est finalement faufilé avec 0,7 % d’avance. Les chiffres actuels du Wisconsin accordent à Biden une avance de six à huit points sur Trump, ce qui doit rendre nerveux de nombreux partisans démocrates, considérant l’écart entre les sondages et les résultats en 2016. Le Wisconsin sera probablement l’un des États les plus sondés d’ici le 3 novembre. Géorgie Ni Barack Obama ni Hillary Clinton n’ont pu remporter cet État lors de leurs campagnes respectives, mais les marges n’étaient que de quelques points chaque fois. Depuis le printemps, les sondages indiquent qu’une course extrêmement serrée pourrait se jouer en Géorgie encore une fois cette année, avec la grande région métropolitaine d’Atlanta, en majorité démocrate, contre les nombreux comtés ruraux de l’État, résolument républicains. Michigan Jusqu’au dernier scrutin, le Michigan avait voté pour le candidat démocrate à la présidence lors de chaque élection depuis 1992. Hillary Clinton était donc favorite, d’autant plus que la moyenne des sondages au Michigan lui accordait une avance d’environ quatre points. Ce fut ainsi toute une surprise quand Donald Trump a remporté l’État par une marge de 0,2 %. Répétera-t-il l’exploit ? C’est possible, mais ce sera plus difficile : les chiffres actuels donnent une avance de cinq à huit points à Joe Biden. Ohio Après deux victoires consécutives de Barack Obama en Ohio, les électeurs ont voté pour Donald Trump par une marge étonnante de huit points en 2016. Jusqu’à cet été, les républicains tenaient cet État pour acquis. Mais en juillet, l’équipe de campagne du président a déboursé plus de 15 millions de dollars en publicités radio et télé en Ohio, signe qu’elle a senti le besoin de se placer en mode défensif. Les projections actuelles indiquent que l’Ohio pourrait être un État pivot crucial en 2020. Pennsylvanie Le contraste entre les électeurs urbains et ruraux aux États-Unis a été mis à l’avant-plan en Pennsylvanie en 2016. Lorsque Donald Trump a remporté les suffrages de l’État par une mince marge de 0,8 %, il a conquis la forte majorité des comtés ruraux, tandis que Hillary Clinton s’est imposée dans les régions métropolitaines de Philadelphie et de Pittsburgh. Depuis juin, tous les sondages de la Pennsylvanie ont donné Joe Biden en avance, par des marges variant de 2 à 11 points. Floride Depuis les années 1920, seuls deux candidats ont remporté la présidence américaine sans être victorieux en Floride : John F. Kennedy en 1960 et Bill Clinton en 1992. Avec une population multiculturelle qui croît rapidement — la population floridienne a grimpé de 40 % au cours des 20 dernières années, l’augmentation la plus élevée au pays durant cette période —, la Floride est considérée depuis 2000 comme un État clé. Au moment où nous mettions sous presse, Joe Biden était le favori en Floride avec une avance moyenne de cinq à sept points.