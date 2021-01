La première bombe de 2021

Avec Donald Trump toujours aux commandes du pays, il ne fallait pas s’attendre à ce que ce début d’année soit exempt de controverse. Or, même selon les « standards trumpiens », le scoop dévoilé dimanche par le Washington Post appartient à une catégorie à part.

Dans un appel d’environ une heure enregistré à son insu, le président talonne le secrétaire d’État de la Géorgie, Brad Raffensperger. Celui-ci est responsable des élections dans l’État et défend bec et ongles depuis des semaines l’intégrité du système électoral, ayant personnellement supervisé deux nouveaux dépouillements à la grandeur des 159 comtés. Au téléphone, Trump insiste, comme il le fait publiquement depuis maintenant deux mois, sur le fait que l’élection a été « volée » et que « les gens sont en colère ».

Puis le président profère ce qui semble être une menace à peine voilée, accusant Raffensperger, lui-même un élu républicain, de « ne pas faire état » de la soi-disant fraude électorale commise par « les démocrates ». Il ajoute que cela constitue un crime et qu’en le passant sous silence, Raffensperger et son avocat prennent un « un gros risque ».

Puis, dans une phrase on ne peut plus explicite, le président déclare : « Tout ce que je veux faire, c’est trouver 11 780 votes. » (Joe Biden a remporté l’État par 11 779 voix.)

Un autre « appel de trop » ?

On a entamé l’année dernière, doit-on le rappeler, la quatrième procédure de destitution présidentielle de toute l’histoire américaine. La raison : un autre appel téléphonique douteux dans lequel Donald Trump demandait au président ukrainien de lancer une enquête sur son rival politique Joe Biden et le fils de ce dernier, Hunter. Malgré la controverse, on n’est pas parvenu à démontrer qu’un crime précis avait été commis par Trump. Il n’en reste pas moins que tout dans cet appel soulevait la question d’un possible abus de pouvoir, puisque le président invitait explicitement le dirigeant d’un pays étranger à s’immiscer dans une élection américaine.

Or, ce coup de fil, c’est ce que l’on pourrait appeler « de la petite bière » comparativement à celui qu’a passé Trump au secrétaire d’État de la Géorgie.

Lorsque Richard Nixon a été contraint de démissionner devant une destitution imminente, son successeur, Gerald Ford, lui a accordé un pardon hautement controversé. L’explication était simple : on avait des motifs raisonnables de croire que Nixon risquait d’être traduit en justice et, éventuellement, envoyé derrière les barreaux. Pourquoi ? Parce qu’on possédait des enregistrements de Nixon tentant de cacher son implication dans un crime — un vol perpétré à l’hôtel Watergate pendant sa campagne de réélection.

Ici, on a Donald Trump menaçant un élu — ou, au strict minimum, exerçant une énorme pression sur lui — pour qu’il commette un crime : de la fraude électorale. Et il le fait dans un enregistrement limpide — pas de transcription, pas de ouï-dire.

La première leçon de l’année

La situation ne manque pas d’ironie. D’abord, bien sûr, il y a cet homme clamant sans la moindre preuve avoir été victime de fraude électorale massive… et qui fournit la preuve hors de tout doute qu’il a lui-même tenté de commettre une fraude électorale majeure.

Il y a également ceci : aux dernières heures des primaires républicaines de 2016, le principal adversaire de Trump, le sénateur Ted Cruz, l’avait qualifié de « menteur pathologique ». « Tout ce qu’il fait », avait dit Cruz de Trump, « il accuse le reste du monde de l’avoir fait ».

Or, un peu moins de cinq ans plus tard, Trump est devenu le leader incontesté du Parti républicain, et le Congrès doit se réunir le 6 janvier pour reconnaître formellement les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Un groupe de sénateurs et de représentants républicains, soucieux de demeurer dans les bonnes grâces du président et de ses partisans les plus loyaux, a déjà annoncé son intention de contester formellement les résultats d’une élection parfaitement légitime. On trouve à la tête de ce groupe nul autre qu’un ex-juriste brillant issu de Harvard et actuel sénateur du Texas, un certain… Ted Cruz.

Tout cela soulève des questions très troublantes, à commencer par celle-ci : qu’arriverait-il si les élections américaines, au lieu d’être décentralisées comme elles le sont, relevaient d’un organisme central comme Élections Canada… et que ce dernier était dirigé par un zélateur du président ?

L’année a beau être toute neuve, elle est déjà porteuse d’au moins une leçon : la démocratie, parce qu’elle ne doit jamais être tenue pour acquise, est protégée d’une génération à l’autre par des cadres constitutionnels et légaux qui lui sont favorables — et par des êtres humains continuant d’avoir le courage de la faire passer en premier.

À l’aube de 2020, la planète entière connaissait le nom de Donald Trump — et à peu près personne, celui de Brad Raffensperger.

Sans oublier le premier, les adeptes de la démocratie peuvent lever leurs verres à la santé du deuxième au début de 2021.

