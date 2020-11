La soirée électorale en 180 caractères

Certains observateurs craignaient que des débordements surviennent dans les bureaux de vote américains le jour des élections. Mais ces craintes ne se sont pas matérialisées. « Peut-être parce que les officiels démocrates et républicains étaient bien préparés », croit cette chroniqueuse du Washington Post.

Like all other hype, Trump's voter intimidation and disruption threats have not materialized.Perhaps because both D and R officials were well prepared. — Jennifer 'Do it for RBG' Rubin (@JRubinBlogger) November 3, 2020

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’a pas caché sa préférence pour Joe Biden, en affirmant que Trump avait « placé des enfants en cage, attisé les flammes de la haine et de la division et laissé tomber 230 000 Américains, morts à cause de la COVID-19 ». Aucun autre chef de parti fédéral n’a voulu se mouiller hier soir.

VOTE HIM OUT In 4 years Donald Trump has: • Placed kids in cages • Fanned the flames of hatred and division • Failed 230,000 Americans, left dead because of COVID-19 Trump makes the world a more dangerous place for all of us and I hope to see him lose.#Elections2020 — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) November 3, 2020

La Floride est arrivée sur le devant de la scène politique dès les premières minutes après la fermeture des bureaux, alors qu’elle était considérée comme l’une des courses les plus importantes de la soirée. Cet État pivot est finalement demeuré rouge.

I strongly dislike the state of Florida for the anxiety it gives me every 4 years. I’m not sorry. — Rania Khalek (@RaniaKhalek) November 4, 2020

Une candidate républicaine proche du mouvement QAnon, Marjorie Taylor Greene, a été élue comme représentante de la Géorgie. Elle s’était ouvertement affichée de ce mouvement conspirationniste lors de sa campagne.

BIG WIN TONIGHT! THANK YOU to the people of NW Georgia for choosing me to fight for them in Washington, DC!#gapol #ga14 #SASS #MAGA #KAG pic.twitter.com/mAojB8cw60 — Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) November 4, 2020

Vers 20 h, il était encore possible de croire que le résultat serait connu en soirée, ainsi que l’espérait le député libéral Marc Tanguay…

J’ai juste hâte que Bernard Derome annonce que « si la tendance se maintient, le prochain président sera Joe Biden »! 🤞🏼😬 C’est à quelle heure svp? #assnat #polqc #ElectionNight — Marc Tanguay (@marc_tanguay) November 4, 2020

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a accordé son soutien au candidat républicain Joe Biden et à sa colistière Kamala Harris, qui a vécu à Westmount durant son adolescence.

Les yeux du monde, et tout particulièrement ceux de Montréal, sont tournés vers les élections américaines ce soir. Bonne chance @JoeBiden. @KamalaHarris, la ville de votre jeunesse est derrière vous! #ElectionDay pic.twitter.com/G7CvgVT1bc — Valérie Plante (@Val_Plante) November 4, 2020

La démocrate Sarah McBride représentera le Delaware au Sénat. Elle deviendra la première sénatrice trans de l’histoire des États-Unis.

I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Peu après 21 h, Fox News a annoncé que les démocrates garderont la Chambre des représentants, sans surprise. Ils en ont le contrôle depuis les élections de mi-mandat en 2018.

Democrats to keep control of the House, Fox News projectshttps://t.co/bOWKEK8SK6 pic.twitter.com/RnB9U15bLX — Fox News (@FoxNews) November 4, 2020

À 25 ans, Madison Cawthorn est le premier membre du congrès né après 1990. Ce nouvel élu républicain est toutefois accusé de racisme et d’inconduite sexuelle. Son premier tweet une fois le résultat électoral dévoilé ? « Pleurez davantage, libéraux. »

Cry more, lib. — Madison Cawthorn (@CawthornforNC) November 4, 2020

On l’oublie parfois, mais les électeurs américains doivent également se prononcer sur une pléthore de projets de loi sur le bulletin de vote. Le New Jersey, par exemple, a voté en faveur de la légalisation du cannabis récréatif. L’Arizona a voté en faveur d’une loi similaire et le Mississippi, pour sa part, a dit oui au cannabis médical.

They may need it https://t.co/67McIyxy5E — Elisabeth Vallet (@Geopolitics2020) November 4, 2020

Le candidat démocrate Joe Biden a été le premier à s’adresser à la nation, vers 12 h 40. S’il dit croire être sur la bonne voie pour l’emporter il a toutefois assuré que « ce n’est pas à moi ou à Donald Trump de déclarer le vainqueur de cette élection. C’est aux électeurs. »

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Le président Donald Trump a pris la parole quelques minutes plus tard, après de longues heures de silence. Il a affirmé être en très grande avance, mais « qu’ils tentent de VOLER l’élection. Nous ne les laisserons pas faire. Les votes ne peuvent pas être reçus après la fermeture des résultats du scrutin. » Cette affirmation, fausse, a été déclarée par Twitter comme étant trompeuse.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Cette sortie de Donald Trump a causé bien des réactions. La représentante démocrate Ilhan Omar fait même un parallèle avec les élections en Somalie. « Nous envoyons des observateurs dans d’autres pays, nous ne devrions pas avoir besoin d’en avoir pour nos élections », a-t-elle écrit.

The irony of worrying about people turning America into Somalia, while allowing Trump to do literally what Somali dictators used to do. Wake up, he is destroying everything that sets up apart. We send election observers into other countries, we shouldn’t need ours monitored. — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 4, 2020

Des votes ont été comptés toute la nuit. À Green Bay, dans l’État clé du Wisconsin, la sortie des résultats a été retardée en raison… d’une imprimante à court d’encre !

Update: The clerk has returned with printer ink! https://t.co/aj9bxLljNA — Reid J. Epstein (@reidepstein) November 4, 2020

L’issue du scrutin présidentiel est toujours incertaine, alors que plusieurs États, dont l’Arizona, le Nevada et la Géorgie, sont toujours chaudement disputés.