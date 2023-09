Le conflit de travail de tous les dangers pour Joe Biden

«Oussama Ben Laden est mort et General Motors est vivante ! »

Telle allait être l’une des déclarations les plus marquantes de la campagne présidentielle américaine de 2012, pour souligner simultanément les réussites en matière de politique étrangère et intérieure de Barack Obama, qui sollicitait alors un second mandat.

Dans la foulée de la grande récession dont avait hérité le président démocrate et des multiples plans de sauvetage adoptés par le gouvernement fédéral, ce message reflétait une compréhension du rôle à la fois économique et politique hors du commun du secteur automobile aux États-Unis.

Ces paroles avaient été prononcées à la convention nationale du parti par le vice-président d’Obama — un certain Joe Biden.

***

Une décennie plus tard, maintenant que c’est au tour de Biden de briguer un second mandat, ce même secteur d’activité pose des défis — et des risques — également hors du commun à l’approche des élections de 2024.

La grève lancée au milieu du mois par les United Auto Workers (UAW), le plus gros syndicat des travailleurs de l’automobile, est historique : c’est la première fois où les syndiqués des trois géants, GM, Ford et Stellantis (anciennement Chrysler), débraient en même temps.

Elle menace aussi de coincer un président qui, à un peu plus d’un an de sa tentative de réélection, est déjà très vulnérable. N’en déplaise au jovialisme de certains démocrates qui comparent l’actuel président à Obama et à Bill Clinton en arguant qu’ils ont eux aussi dû remonter une côte avant de remporter leur campagne de réélection, Biden n’est pas, dans les faits, dans la même position que ses deux prédécesseurs démocrates.

Avec un taux d’approbation peinant à dépasser les 42 %, Biden est, à ce stade-ci, le président sortant dans la pire position depuis Lyndon Johnson à l’automne 1967. Et six mois plus tard, Johnson devenait le dernier président de l’histoire à annoncer qu’il se retirerait plutôt que d’affronter l’électorat à nouveau.

Biden souffre de sérieux problèmes dans l’opinion publique, liés à la perception de sa personne et de sa gestion des affaires de l’État.

À lire aussi Biden 2024 : choix ou référendum ?

Sur le plan personnel, l’éléphant dans la pièce demeure son âge et les questions qui en découlent : environ les trois quarts des Américains le jugent trop vieux pour effectuer un autre mandat — et les deux tiers ne croient pas qu’il ait les facultés cognitives nécessaires pour l’emploi.

En ce qui concerne la gestion, le plus gros boulet reste l’inflation. Le sujet devance toujours les autres au sommet de la liste des préoccupations des électeurs — et le taux d’approbation de Biden sur la question languit sous la barre des 35 %.

Or, malgré les hausses de taux d’intérêt successives de la Réserve fédérale pour faire fléchir la demande des consommateurs, et en dépit du recours sans précédent par l’administration Biden aux réserves stratégiques de pétrole — près de la moitié de celles-ci ayant été vidées au cours des deux dernières années pour faire baisser le prix à la pompe —, l’inflation n’a toujours pas été jugulée.

Ces hausses marquées du coût de la vie depuis des années n’ont pas été suivies par des augmentations salariales.

En décembre 2022, une convention collective avait été imposée aux travailleurs du secteur ferroviaire par le président Biden, au moyen d’une loi. Le contrat empêchait la grève et était en deçà des demandes syndicales, notamment en ce qui a trait aux congés de maladie payés. Ce qui a paru comme une trahison : Biden avait lancé sa campagne de 2020 dans un local syndical de la Pennsylvanie. Le mois dernier, c’était au tour d’UPS d’éviter de justesse une grève majeure en consentant à d’importantes augmentations salariales — offrant jusqu’à 170 000 dollars par année à certains camionneurs.

Ce sont maintenant les employés du secteur automobile qui se retrouvent en conflit de travail. Ils demandent pour leur part une hausse salariale de 40 %. Pour le moment, le mouvement de grève se limite à trois usines de chacun des trois fabricants, où 13 000 employés ont cessé de travailler.

Sur le chemin de sa réélection, le président devra contourner partout des mines économiques et politiques. Il y a d’abord le risque d’une grève qui se généraliserait et perdurerait. Cela aurait des conséquences sur la chaîne d’approvisionnement — une offre réduite de véhicules, ce qui viendrait alimenter à nouveau l’inflation.

Mais la résolution de ce conflit est encore plus dangereuse. Si les travailleurs ne considèrent pas que l’administration Biden a joué suffisamment son rôle d’alliée, le président pourrait perdre leur précieux appui et celui de leurs représentants.

Le risque est d’autant plus réel qu’il existe de sérieuses craintes quant à l’imposition d’une transition énergétique qui pourrait transférer des emplois de construction de voitures électriques à l’extérieur des États-Unis. Cette problématique ouvre une porte rêvée pour Donald Trump, qui pourrait alors courtiser cette clientèle historiquement démocrate.

À lire aussi La petite révolution qui transforme les deux partis politiques américains

Or, l’industrie automobile américaine est toujours concentrée au Michigan, un État remporté par moins d’un point par Trump en 2016 et par moins de trois points par Biden en 2020, et qui s’annonce comme l’un de ceux où la lutte sera le plus serrée en 2024. En regardant la carte électorale des États-Unis de tous les côtés, on peine à voir comment l’actuel président peut espérer être réélu sans conserver cet État. Biden a besoin de ces travailleurs.

Mais si les travailleurs de ces trois géants obtiennent gain de cause après avoir débrayé, cela incitera-t-il les employés d’un autre secteur, puis d’un autre, à sortir dans la rue pour à leur tour pouvoir mieux composer avec la hausse des prix dans leur quotidien ? Les employeurs, contraints de payer davantage leur main-d’œuvre, voient leurs coûts augmenter — et refilent ces hausses aux consommateurs. Ce qui, bien sûr, continue à alimenter l’inflation.

Il y a là la genèse d’un risque économique important : une contagion conduisant à une spirale salaires-inflation.

Et il y a aussi la genèse d’un risque politique : une nouvelle version de l’« hiver du mécontentement » en Grande-Bretagne où, lors de la dernière grande période d’inflation, à la fin des années 1970, les travailleurs d’une industrie après l’autre avaient débrayé et, ultimement, contribué à la défaite cinglante quelques mois plus tard du gouvernement travailliste de l’époque aux mains d’une dénommée Margaret Thatcher.