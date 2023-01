Le peloton d’exécution circulaire des républicains

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

«Les États-Unis sont toujours en élections », entend-on si souvent. Sitôt un scrutin terminé, un nouveau se profile à l’horizon.

C’est particulièrement vrai depuis une quinzaine d’années, alors que les élections de mi-mandat ont tendance à lancer la campagne présidentielle subséquente. Les candidats qui aspirent à la Maison-Blanche s’empressent d’annoncer leur intérêt, amorçant du coup des courses qui peuvent s’étirer sur près de deux ans.

Ainsi, à pareille date il y a 16 ans, à la fin janvier 2007, Barack Obama et Hillary Clinton avaient déjà déclaré leur intention de briguer la présidence pour les élections de novembre 2008. À la fin janvier 2019, Kamala Harris, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg en avaient fait autant en vue des élections de novembre 2020 (Bernie Sanders s’était lancé dans la course moins d’un mois plus tard ; seul Joe Biden, parmi les candidats majeurs, avait attendu au printemps).

Cette fois-ci, les contours des courses pour les investitures démocrate et républicaine sont plus lents à se former.

Du côté démocrate, tout dépend présentement d’un éléphant dans la pièce : Joe Biden briguera-t-il un second mandat ? Si la réponse est oui, sauf surprise, le parti se ralliera largement derrière lui, ce qui limitera les probabilités de voir des primaires compétitives.

À tout le moins jusqu’à l’affaire des documents confidentiels gouvernementaux du temps de sa vice-présidence retrouvés dans ses quartiers personnels, cela semblait de plus en plus inévitable.

C’est toutefois du côté républicain que la brume est la plus dense, et les incertitudes les plus aiguës. Ici, la question centrale n’est pas de savoir si un candidat précis se présentera (Donald Trump l’a déjà annoncé, doit-on le rappeler, la semaine suivant les élections de novembre dernier)… mais combien le feront.

La réponse à cette question pourrait largement orienter la course de 2024. Et pour Trump, une chose est souhaitable : une reprise du scénario de 2016.

Lors de sa première campagne pour la Maison-Blanche, le candidat novice s’était frotté à 16 adversaires républicains. Certains d’entre eux, notamment le sénateur du Texas, Ted Cruz, avaient présumé que le bolide Trump finirait tôt ou tard par prendre le champ, et qu’il en récolterait les passagers plus facilement s’il ne l’attaquait pas trop durement d’ici là.

D’autres, comme l’ex-gouverneur de la Floride, Jeb Bush, en sont plutôt venus à la conclusion qu’ils faisaient appel à un électorat foncièrement différent de celui de Trump, et qu’ils avaient ainsi peu à gagner à s’attarder à lui.

C’est cette interprétation de la course qui a transformé les primaires républicaines de 2016 en une sorte de peloton d’exécution circulaire où tous se tiraient dessus, laissant l’homme qui détenait l’avance largement indemne.

Et alors que les sondages montraient un Trump potentiellement vulnérable dans une hypothétique situation de un contre un, les autres aspirants républicains s’obstinaient à demeurer en lice, même lorsque leurs chances étaient négligeables, chacun se croyant LE candidat de rechange à Trump.

Les primaires républicaines ont débuté en février 2016. Trump a remporté celle, critique, du New Hampshire, avec 35 % des voix ; puis celles de la Caroline du Sud avec 33 %, de l’Arkansas et du Vermont avec 33 %, du Michigan avec 37 %, de la Géorgie avec 39 %.

Dans un État après l’autre, l’histoire se répétait : Trump sortait grand gagnant avec une minorité du vote, ne récoltant pas une seule majorité avant l’État de New York, à la mi-avril. L’opposition se divisait elle-même pour permettre à Trump de mieux régner.

La question de 2023 est de savoir si cette histoire se reproduira, cette fois-ci avec de nouveaux candidats… qui tombent dans le même panneau. Déjà, les rumeurs veulent que Nikki Haley et Mike Pompeo, deux ex-membres du cabinet Trump, s’apprêtent à se lancer dans l’arène républicaine.

Au moins une dizaine d’autres candidats potentiels, dont des gouverneurs-vedettes comme Kristi Noem, du Dakota du Sud, et Chris Sununu, du New Hampshire, ainsi que l’ex-vice-président Mike Pence, laissent la porte grande ouverte à l’idée de se joindre à la course.

Et, évidemment, tous attendent la décision, pressentie au printemps, du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, étoile républicaine des élections de 2022.

Certains, comme Noem et Sununu, se sont déjà mis à tirer des flèches en direction de DeSantis. Haley et Pompeo ont pour leur part commencé à s’attaquer l’un l’autre.

Et Donald Trump, qui était donné perdant dans un duel hypothétique avec DeSantis à la suite du scrutin de novembre 2022… jouit actuellement, dans trois sondages distincts publiés dans la dernière semaine, d’une avance moyenne de 20 points sur l’ensemble de ces autres républicains.