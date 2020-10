Le poids de la marge

Après la conclusion du deuxième et dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden, à 12 jours du vote, bien des observateurs se sont passé la même réflexion : que serait-il arrivé si Trump avait choisi d’agir de la même façon lors du premier ?

L’affrontement initial entre les deux hommes représentait pour Trump la meilleure occasion, après la fin des conventions des deux partis majeurs, de combler son retard dans les sondages face à son rival, et le président a choisi de s’y comporter de façon déjantée. La conséquence : à l’instar de ses prédécesseurs Ronald Reagan, George W. Bush et Barack Obama, dont la contre-performance au premier débat de leur campagne de réélection leur avait coûté des points, Trump a vu sa position s’affaiblir. Contrairement à Reagan, Bush et Obama, toutefois, il tirait déjà de l’arrière lorsque cela est survenu.

Le deuxième débat prévu le 15 octobre ayant été annulé à la suite du diagnostic positif du président et de son hospitalisation, Trump s’amenait au dernier face-à-face dans une position d’extrême vulnérabilité électorale. Une cinquantaine de millions d’Américains s’étaient déjà prévalus de leur droit de vote par anticipation, et les derniers sondages nationaux publiés avant le débat indiquaient qu’à peine 4 % des électeurs étaient toujours indécis. En fait, le pourcentage d’indécis est plus petit que la marge d’avance de Biden.

Est-ce donc dire que le sort en est jeté et que, meilleure performance ou non du président dans la dernière ligne droite de la campagne, l’exercice est sans importance ? Pas tout à fait.

Même si Donald Trump devait s’incliner le 3 novembre, sa marge de défaite compterait pour beaucoup. D’abord, d’un point de vue démocratique, elle risquerait de peser sur les risques de contestations judiciaires — plus la marge serait importante, moins le seraient les probabilités d’une âpre bataille devant les tribunaux.

Puis, il est essentiel de toujours garder en tête que ce n’est pas seulement le contrôle de la Maison-Blanche qui est en jeu la semaine prochaine. C’est également celui du Sénat.

L’impact d’une victoire décisive

Ainsi, plus la « vague bleue » est importante, plus elle est susceptible d’emporter avec elle des sénateurs républicains sortants qui, autrement, auraient été réélus.

Les implications au chapitre de la gouvernance sont profondes. Et Joe Biden en sait quelque chose : comme vice-président, il avait été délégué pour rassembler les 60 votes nécessaires afin de faire approuver par le Sénat la pièce maîtresse de l’administration Obama, la réforme du système de santé appelée « Obamacare ». Le passage in extremis de celle-ci, avec exactement 60 votes — pas un de plus —, a été intimement lié à la performance électorale d’Obama l’année précédente.

En 2008, une élection sénatoriale au Minnesota a opposé le comédien Al Franken, un démocrate peinant à être pris au sérieux, au sénateur républicain sortant de l’État, Norm Coleman. Ce dernier avait mené pendant la majeure partie de la campagne. Même si Barack Obama semblait en bonne position pour remporter l’élection présidentielle cette année-là, Coleman maintenait son avance… Puis, aux dernières semaines de la campagne, portée par le crash à Wall Street, la vague démocrate menée par Obama a pris de l’ampleur et fait fondre l’avance de Coleman dans la course sénatoriale.

Le 4 novembre 2008, sur près de trois millions de bulletins dépouillés au Minnesota, le candidat démocrate Franken a délogé le républicain Coleman par 312 votes, un écart de moins de 0,01 %.

Un an plus tard, la veille de Noël 2009, le nouveau sénateur démocrate du Minnesota, Al Franken, procurait le 60e vote déterminant pour permettre le passage de l’Obamacare au Sénat.

Franken (qui a depuis démissionné dans la disgrâce dans la foulée du mouvement #MeToo) devait son triomphe à l’imposante marge de victoire d’Obama dans son État. Et Obama, en retour, devait l’adoption du morceau le plus important de son héritage à la victoire sénatoriale de Franken.

Donald Trump ne montre pas qu’il a particulièrement à cœur le sort des autres candidats de son parti. Pourtant, s’il parvenait à gruger une partie de l’avance de Biden dans les derniers jours de campagne, il pourrait contribuer à sauver leur carrière et, par extension, la majorité républicaine au Sénat.

Par le fait même, il rendrait le mandat de son successeur démocrate drôlement plus pénible que prévu.