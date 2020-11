Le président Biden ne l’aura pas facile

Pour quiconque sachant regarder aux bons endroits, il était évident, dès mercredi matin, que Joe Biden avait gagné la présidence. Et tout aussi évident qu’il s’agirait d’une présidence difficile.

La folie entourant le scrutin présidentiel a regrettablement occulté ce qui est, en un sens, encore plus saisissant : les résultats au Congrès. Ces derniers ont été carrément catastrophiques pour les démocrates.

Au Sénat, les démocrates espéraient au strict minimum un gain de trois sièges qui leur donnerait la majorité. Dans les faits, les républicains ont essuyé une perte nette d’un seul siège, alors qu’ils en défendaient deux fois plus que les démocrates. À moins d’une surprise majeure dans deux élections à venir en Géorgie, Joe Biden deviendra le premier en plus de 30 ans à entamer sa présidence en devant travailler avec un Sénat dominé par le parti adverse.

Ce n’est pas sans conséquence : avec la majorité au Sénat vient le pouvoir de bloquer toute mesure législative, de même que presque toute nomination majeure du président. Autrement dit, non seulement les promesses un tant soit peu musclées ou controversées des démocrates — de l’« élargissement » de la Cour suprême à l’ajout de nouveaux États, comme Porto Rico, à l’Union — sont déjà enterrées, mais Biden n’aura même pas l’assurance de pouvoir s’entourer de l’équipe qu’il désire.

Le leader de majorité républicaine, Mitch McConnell, n’a d’ailleurs pas attendu 48 heures après la fermeture des bureaux de scrutin pour annoncer qu’il s’assurerait qu’aucune personne ne plaisant pas à son caucus ne servirait au sein du cabinet Biden.

Le portrait à la Chambre des représentants n’est guère plus reluisant pour le Parti démocrate. Certes, il y a maintenu sa majorité, mais de façon plutôt humiliante. Alors qu’il s’attendait à des gains d’une dizaine, voire d’une vingtaine de sièges, il va en avoir perdu une dizaine. La marge de manœuvre sera ainsi extrêmement mince pour gouverner d’ici le scrutin de mi-mandat de 2022, mais aussi pour protéger cette majorité au moment de ce scrutin.

Et l’unité des troupes montre déjà quelques fissures. Au lendemain du vote, lors d’un appel privé entre les membres du caucus démocrate à la Chambre (qui a vite fait l’objet d’une fuite dans les médias), une représentante ayant conservé son siège de justesse a interpellé la leader Nancy Pelosi. Les propositions plus radicales de certains démocrates (l’idée de « définancer » la police ou de se présenter comme socialistes, entre autres) ont été carrément désastreuses pour elle et pour plusieurs de ses collègues en campagne.

La réaction de Pelosi ? En gagnant la Maison-Blanche et la Chambre des représentants, le parti a reçu un « mandat ». Pelosi, bien sûr, doit désormais se soucier du flanc le plus à gauche de son caucus, lequel n’existait tout simplement pas il y a à peine une décennie.

Bref, le président devra composer avec un Sénat dont les rênes sont tenus par un parti adverse déjà déterminé à le contrecarrer ainsi qu’avec une Chambre dominée par son parti déchiré — et ce n’est que le Congrès.

Si, plutôt que de passer par le Congrès, l’administration Biden décide d’agir unilatéralement, elle s’exposera davantage à des poursuites judiciaires visant à faire invalider ses décrets et elle devra affronter une Cour suprême qui, doit-on le rappeler, est aux deux tiers composée de magistrats nommés par des présidents républicains — dont trois par le président Trump.

Parlant de ce dernier, il laissera aussi à son successeur — le plus âgé de l’histoire américaine — la pire crise sanitaire en 60 ans, la pire crise économique en 90 ans et la pire crise sociale en 50 ans.

Bienvenue à la Maison-Blanche, monsieur Biden.