Le sort de l’Ukraine se décidera-t-il dans un bureau de scrutin de Fort Lauderdale ?

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

L’extraordinaire résistance ukrainienne à la suite de l’invasion russe de février 2022 tient, à ne pas en douter, au désir viscéral des Ukrainiens de défendre leur patrie. Cela se traduit de la sorte depuis maintenant un an grâce à un élément principal : le soutien colossal, à la fois militaire et financier, des États-Unis.

La Maison-Blanche de Joe Biden a versé plus de fonds à l’Ukraine au cours des 12 derniers mois qu’à tout autre pays dans une situation de guerre depuis l’aide acheminée par l’administration Roosevelt à la Grande-Bretagne au début de la Seconde Guerre mondiale.

Washington a donné plus à l’Ukraine que ne l’ont fait ses alliés de l’Europe — combinés. Et l’aide de Washington à l’Ukraine dépasse le budget annuel total de la défense de la Russie.

Si les doutes qui subsistaient par rapport à la détermination des Européens à maintenir les sanctions face à Moscou malgré la hausse des prix de l’énergie ont depuis été largement enterrés, de nouvelles questions font maintenant surface relativement à la volonté des États-Unis de conserver un tel niveau de soutien à Kyiv.

L’appui américain à l’Ukraine est-il en effet si solide ? Ou peut-il finir par être sérieusement remis en question ? Les réponses sont à la fois oui… et oui.

Solide pour l’instant

Tant que l’administration Biden sera au pouvoir, il serait surprenant de voir Washington battre en retraite soudainement et ne plus participer (indirectement) au conflit. Il y a, bien sûr, le positionnement de Biden sur la scène internationale : le président et son équipe ont tout investi dans la cause ukrainienne, qui est devenue la pierre angulaire de la politique étrangère de la Maison-Blanche.

Joe Biden ne pourra toutefois faire abstraction de la dimension politique de l’appui américain à l’Ukraine. Ce dossier représente actuellement pour lui ce que les politologues Sunshine Hillygus et Todd Shields considèrent comme un wedge issue : un enjeu unissant son propre parti et divisant la coalition électorale du parti adverse.

Ainsi, si les démocrates sont largement unis derrière Joe Biden dans son soutien indéfectible à l’Ukraine, la réponse est nettement plus ambiguë du côté républicain. Cela se reflète à la fois chez les électeurs et chez les élus des deux formations.

Au sein de l’opinion publique, d’abord, tous les sondages brossent le même portrait : l’écrasante majorité des électeurs démocrates approuvent l’aide à l’Ukraine, de même qu’une pluralité des électeurs dits « indépendants » (non affiliés aux deux partis majeurs) ; les électeurs républicains sont pour leur part profondément divisés.

Êtes-vous favorable ou opposé à l’aide financière des États-Unis à l’Ukraine ? Total Démocrates Indépendants Républicains Favorable 52 % 74 % 44 % 38 % Opposé 31 % 15 % 32 % 45 % Indécis 18 % 11 % 24 % 17 % Source : Sondage The Economist / YouGov, 23 février 2023

La dynamique est la même chez les élites et les élus du Parti républicain. D’un côté, un premier comité d’enquête de la nouvelle Chambre des représentants à majorité républicaine vient de réquisitionner officiellement tous les documents internes de l’administration Biden touchant l’aide à l’Ukraine ; de l’autre, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, revient d’Europe après avoir personnellement cherché à assurer le soutien continu des États-Unis.

La clé : 2024

On commence déjà à voir les contours de ces lignes de démarcation dans la campagne naissante pour les primaires républicaines de 2024. La même journée (mercredi) où Joe Biden prononçait son discours solennel à Varsovie, en Pologne, Donald Trump diffusait une vidéo cinglante dans laquelle il promettait de s’en prendre au Pentagone et aux « va-t-en-guerre » de l’establishment à Washington qui financent l’effort de guerre ukrainien.

Lors de ces primaires qui décideront du candidat républicain à la présidentielle de 2024, Trump devra vraisemblablement affronter des adversaires comme Nikki Haley, Mike Pompeo ou même Mike Pence, nettement plus farouchement opposés à la Russie que lui.

Et son plus important rival potentiel, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, s’est servi de la visite de Biden en Europe pour y aller d’une rare incursion en matière de politique étrangère… et s’approprier la rhétorique trumpiste sceptique d’une aide « sans fin » à l’Ukraine.

Ainsi, si la capacité de l’Ukraine non seulement de résister, mais aussi de gagner contre la Russie découle de l’aide reçue de Washington, il n’y a qu’un pas à franchir pour affirmer que ce conflit pourrait se régler non pas à Kyiv, dans le Donbass ou au Kremlin… mais dans un bureau de scrutin d’Honolulu ou de Miami.