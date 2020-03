Le virus contre le roi

Mais imaginez. Imaginez, que ça soit ça. Imaginez que ça marque (enfin) l’arrêt de mort de Trump. Attention, je ne parle pas de mort à proprement parler. Je ne suis pas en train de souhaiter que Trump pogne le coronavirus. Je ne souhaite la mort de personne, d’ailleurs. Je crois au karma. Et dans ce cas-ci, je l’attends, le karma.

Quatre ans qu’on l’attend. Pour vous et moi, il semble fonctionner. Il suffit du moindre pas de travers pour se prendre une claque dans la face. « On récolte ce que l’on sème. » L’adage, pour nous simples mortels, semble agir. La loi de Murphy est aussi bien en place. C’est pire pour les parents, d’ailleurs. Il suffit d’effleurer l’idée que ça fait longtemps que les enfants n’ont pas été malades pour que toute la famille vomisse le lendemain.

Les lois de l’Univers sont bien là et nous guettent. Mais pour l’espèce de bébé lala, accident de la vie, crapaud en costard trop grand qui sert de président à l’Amérique… rien. Il semble éviter les retours d’ascenseur comme Bruce Willis évite les balles.

Mais c’est quoi ça ? Comment s’en sort-il à chaque fois ? C’est quoi ce gros boss de la fin con qui ne fait que sauter par-dessus ton bonhomme chaque fois que tu essaies de lui foutre un coup de massue ? Je ne comprends pas.

Mais là, j’observe ce qui se passe avec le coronavirus. J’observe les pays tenter tant bien que mal de contenir l’épidémie. De ralentir la propagation des cas. De rassurer. Informer. Éduquer. Je regarde tout ce qui se fait et je vois Trump patauger dans son veston, postillonner sur les deux journalistes qui ont encore le droit de lui poser des questions. Je l’observe couper la parole à ses « experts » et expliquer comment lui il SAIT et comment les médecins sont impressionnés de son immense capacité à comprendre la situation. Je me dis que ça se peut que ça soit ça.

À lire aussi Quand la « coronanxiété » progresse plus vite que le virus

Ça se peut que cette épidémie ait raison de lui. Je peux évidemment me tromper, mais si c’est le cas, je trouverais que le karma fonctionne de manière mystérieuse, mais assez intelligente. Je ne souhaite évidemment pas que la situation devienne hors de contrôle et que des masses de gens soient affectées, mais quand on y pense, un virus est l’ennemi parfait de Donald Trump.

D’abord, il est selon ses dires germophobe. Nous l’avons appris pendant l’épisode du pee tape. Souvenez-vous, un épisode qui n’était pas du tout trop d’information. Il est également réputé pour trouver que se serrer la main est barbare et que personne dans son équipe n’a le droit d’éternuer ou tousser. Et ça, c’est en temps normal.

Alors en temps de guerre, comme nous le sommes actuellement, il doit capoter. Le coronavirus est un ennemi idéal aussi parce que non seulement Trump en a peur, mais en plus il se contrôle mal, est imprévisible, mystérieux presque. On ne peut pas lui donner un surnom ridicule pour l’affaiblir, comme il fait avec tous ceux qui le menacent et EN PLUS il affecte sa doudou ! Son truc préféré au monde !

La seule chose qui l’importe pour se mesurer le zizi aux autres est l’argent. La folie est partie. Les bourses capotent. Et cette fois-ci, ce n’est pas parce que tu es Américain et que tu as des guns que tu vas pouvoir te défendre. Il se bat maintenant contre un ennemi qu’il comprend mal et qui, pire du pire… est plus fort que l’argent.

Sans compter que si la tragédie s’amplifie, sa tactique habituelle, qui est de mentir, ne pourra pas à mon sens couvrir la catastrophe. Oui, il pourra maquiller la réalité, mentir sur les chiffres, blâmer les médias à tire larigot, mais une épidémie, c’est très, très visible.

Des masques, des pénuries dans les magasins, des hôpitaux qui débordent, des cliniques de fortune et, bien sûr, des malades et des malades et des malades, sans compter les morts et les événements qui s’annulent un à un, l’économie qui chute, la panique.

Bonne chance à lui (et à nous). Je me suis toujours dit que ce qui ferait finalement chuter l’empereur serait une toute petite chose. Eh bien, un virus, c’est microscopique, mais ça a tout ce qu’il faut pour éradiquer le roi.