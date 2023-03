L’envoyé de Biden

Et comment comptez-vous réparer ce lien ?

Le président Biden prend cette relation au sérieux. La feuille de route pour un partenariat renouvelé, que nous avons dévoilée il y a un an, en est un exemple probant. Ma stratégie est calquée sur celle du président, qui a dit que les États-Unis n’ont pas de meilleur ami, allié ou partenaire que le Canada. C’est ainsi que nous voyons et que nous traitons le Canada. Comme ambassadeur, je ne peux pas passer de loi ou adopter de traité. Mais j’ai de l’influence, je peux parler fort, et souvent, du respect que nous avons pour le Canada, de son importance dans notre constellation d’alliés.

Et plusieurs indicateurs me montrent que ça fonctionne. La maison EKOS sonde les Canadiens sur leur perception des États-Unis depuis une cinquantaine d’années. Vers la fin du second mandat d’Obama, la confiance avait atteint un sommet à 62 %. À la fin du mandat de Trump, ç’avait chuté à 10 %. Lors du dernier coup de sonde, en janvier, ç’a remonté au-dessus des 50 %. C’est grâce au président Biden, bien sûr. Sauf que j’essaie de me faire l’écho le plus fort de son message.