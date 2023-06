Les 10 ans d’Edward Snowden

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Il y a 10 ans éclatait l’un des plus importants scandales sur la scène politique américaine. Edward Snowden, un consultant de 29 ans de la National Security Agency (NSA), annonçait au monde entier qu’il était la source d’une série de révélations fracassantes montrant l’étendue des programmes de surveillance du gouvernement des États-Unis. Ces programmes visaient souvent de simples citoyens américains, alors que c’est totalement interdit, même pour la NSA.

Compte tenu de la nature particulièrement délicate — et illégale — des fuites, Snowden s’est sauvé à Moscou.

Ce qui a soulevé la question suivante, qui lui colle toujours à la peau : Snowden est-il un patriote… ou un traître ?

D’un côté, il a honoré le plus ancien principe à la base de la démocratie américaine : le droit du public à l’information — sans compter son droit à ne pas faire l’objet d’espionnage de la part de son propre gouvernement.

D’un autre côté, il s’y est pris en violant lui-même un autre principe fondateur de toute démocratie — la règle de droit —, puisqu’il a contrevenu vraisemblablement… à la loi sur l’espionnage adoptée pendant la Première Guerre mondiale.

Dix ans plus tard, il est considéré comme un traître ou un patriote, selon les valeurs et les priorités de tout un chacun. Mais cette controverse permet de jeter un éclairage sur deux aspects incontournables qui régissent encore aujourd’hui la politique extérieure américaine.

Une nouvelle forme de guerre froide existait déjà avant l’invasion de l’Ukraine.

Autant le scandale Snowden était foncièrement américain, autant il a rapidement pris une dimension internationale, avec sa demande d’asile politique à la Russie.

Le contexte est important ici : à l’été 2013, les relations entre Washington et Moscou tenaient tel un unijambiste sur un fil de fer. Deux ans plus tôt, le président russe, Vladimir Poutine, avait assisté avec horreur au renversement — orchestré par l’OTAN — de son allié en Afrique du Nord, le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, puis à sa torture et à son assassinat. Les images de sa dépouille traînée dans les rues avaient vite fait le tour du monde.

Le sénateur américain John McCain, l’une des plus importantes voix de la politique étrangère aux États-Unis, avait peu de temps après envoyé un message assez direct à Poutine : « Le printemps arabe arrivera bientôt près de chez toi. »

Déterminée à prévenir la chute d’un autre allié de Moscou dans la région, la Russie s’était lancée dans une aide à la répression brutale des opposants au dictateur syrien Bachar al-Assad, dont les États-Unis souhaitaient quant à eux le départ. Après avoir vu al-Assad utiliser des armes chimiques contre sa propre population, l’administration Obama avait tergiversé à propos d’une intervention militaire dans le pays. En arrière-plan, toujours, se maintenait la relation entre les États-Unis et la Russie.

C’est dans ce contexte que Snowden a demandé l’asile politique à la Russie — et que Moscou le lui a accordé. Dans les mots de Poutine, Snowden était un « cadeau de Noël non sollicité » : une façon de damer le pion à Obama et d’embarrasser les États-Unis dans ce qui était une rivalité plus large.

Dans les mois suivants, les États-Unis ont appuyé la révolte de l’Euromaïdan en Ukraine, manifestations contre le régime pro-Moscou et anti-européen au pouvoir à Kyiv. Des élus américains, dont John McCain, se sont même rendus sur place pour encourager les manifestants. Le président de l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch, et son gouvernement ont finalement démissionné, ce qui a ouvert la voie à la première invasion du pays par la Russie, dans le Donbass, en février 2014.

Peu de temps après, Vladimir Iakounine, l’un des oligarques les plus proches de Poutine, déclarait à la journaliste française Christine Ockrent que la guerre froide ne s’était jamais terminée.

L’épisode Snowden l’avait bien illustré.

Le complexe militaro-industriel demeure la plus sacrée des vaches sacrées.

Une seconde dynamique, celle-ci pourtant interne, a été mise en évidence : l’impunité quasi totale dont jouit, de façon large, le secteur de la défense — y compris les agences de surveillance aux États-Unis.

Moins de deux mois après les attentats du 11 septembre 2001, le Congrès américain a adopté le PATRIOT Act, qui confère une multitude de nouveaux pouvoirs au gouvernement dans sa lutte contre le terrorisme. Le projet de loi a été adopté au petit matin, alors que presque aucun élu n’avait eu l’occasion de le lire. Vote final à la Chambre des représentants: 357 contre 66; au Sénat : 98 contre 1.

Mais ces nouveaux pouvoirs — qui incluaient la possibilité pour les autorités de consulter les emprunts des citoyens à leur bibliothèque — ne suffisaient pas aux agences de renseignements. C’est ainsi qu’elles se sont mises, sans base légale, à intercepter et enregistrer les communications privées d’Américains à la grandeur du pays. Des citoyens qui n’étaient ni accusés ni même sérieusement soupçonnés de terrorisme.

Au printemps 2013, trois mois avant les révélations de Snowden, le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), James Clapper, a comparu devant le Sénat.

Un élu démocrate, Ron Wyden de l’Oregon, lui a demandé : « La NSA collecte-t-elle des données de quelque type que ce soit sur des millions ou des centaines de millions d’Américains ? » Et Clapper a répondu, sous serment : « Non, monsieur. Pas volontairement. »

Une fois la réalité exposée par Snowden, à l’opposé du témoignage de Clapper, ce dernier a justifié son parjure de brillante façon : « J’ai donné la réponse la moins fausse possible. »

Qu’est-il arrivé à Clapper ? A-t-il été inculpé, condamné ? Non : il a formé un groupe de travail fédéral pour réviser les programmes de surveillance au sujet desquels il avait menti.

Et depuis ? Il est invité sur les plateaux de télévision américains comme expert en matière de surveillance — et de désinformation russe.