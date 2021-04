Les 100 premiers jours de Biden : changements draconiens, stabilité historique

Le plus simple constat est peut-être celui-ci : les choses se sont drôlement calmées depuis le 20 janvier. Le président des États-Unis ne nous bombarde plus de ses opinions instantanées sur les sujets de l’heure, et nous n’avons plus besoin d’être à l’affût de ses états d’âme. Voilà qui marque une rupture évidente avec les quatre dernières années.

Cela dit, les changements s’avèrent sans doute encore plus profonds, même s’ils sont moins frappants.

Des décisions importantes

Le nouveau président peut déjà se vanter d’avoir présenté une loi majeure : son gargantuesque plan de relance économique, qui se chiffre à près de 2 000 milliards de dollars. La rapidité et l’efficacité de la campagne de vaccination américaine sont, par ailleurs, pratiquement sans équivalent dans le monde. En effet, trois millions de doses sont administrées quotidiennement et la majorité des adultes américains ont reçu au moins leur première injection. Les crises sanitaire et économique dont a hérité Biden montrent ainsi des signes de fléchissement.

Le président a aussi, à coups de multiples décrets dès ses premières heures en exercice, renversé des pans importants du règne de Donald Trump, en commençant par le mur à la frontière mexicano-américaine, dont il a presque entièrement freiné la construction.

Le contrôle, aussi fragile soit-il, que maintient son parti au Congrès lui laisse également envisager la possibilité de remettre en état une grande partie de la société américaine. Hausse du salaire minimum fédéral ; bonification de l’aide gouvernementale offerte aux jeunes familles ; mesures plus musclées pour protéger l’environnement ; plan majeur d’infrastructure : tous ces changements structurels prisés par le Parti démocrate depuis des années n’ont peut-être pas été adoptés dans les 100 premiers jours, mais ils semblent toujours réalisables.

À défaut de gouverner le pays avec tambour et trompette, Joe Biden peut déjà espérer que l’on se souviendra de lui pour une expansion de l’État fédéral d’une ampleur jamais vue depuis, au minimum, le programme Great Society du président Lyndon Johnson dans les années 1960. À l’époque, la création des systèmes d’assurance Medicare et Medicaid promettait une couverture médicale publique aux personnes âgées et démunies. Autrement dit, la présidence Biden a déjà, à 100 jours, une portée historiquement significative.

Des appuis immuables

Ironiquement, l’opinion publique demeure d’une remarquable stabilité à l’égard de Biden malgré ces grands chantiers. S’il est vrai qu’il est encore très tôt pour mesurer la solidité des appuis à l’administration démocrate, force est de constater qu’ils s’avèrent jusqu’ici très constants.

En fait, aucun nouveau président américain n’a connu, au cours de ses trois premiers mois en fonction, une aussi faible fluctuation de sa popularité. Il s’agit, en un sens, d’une progression naturelle, puisque la présidence Trump avait été la plus « inélastique » de l’histoire. Aucun dirigeant des États-Unis avant lui n’avait vu son taux d’approbation si peu osciller pendant ses quatre ans au pouvoir. La population avait très largement tranché avant même que le président ne passe aux actes.

Biden a entamé son mandat avec un capital de sympathie plus élevé que celui de Trump. Il est toutefois, après ce dernier, le nouveau président suscitant le plus d’opposition aussi tôt dans sa présidence. Le contraste est évident quand on le compare à ses autres prédécesseurs : même George W. Bush, qui était arrivé au pouvoir en 2001 à la suite d’une élection extrêmement serrée et contestée, avait un taux de désapprobation beaucoup plus bas que celui de Biden.

Deux pistes principales se dessinent pour expliquer une telle dynamique. La première, plus immédiate, est son approche ultra-partisane. Biden gouverne sans un soupçon de coopération avec le parti adverse, même sur des enjeux aussi majeurs que son plan de relance, ce qui contribue à braquer le camp républicain, surtout parce que le nouveau président avait promis, jusqu’à son discours d’assermentation, de travailler à la réunification du pays.

La seconde, plus structurelle, est le fait que les États-Unis sont trop polarisés pour que l’opinion publique bouge beaucoup à l’égard d’un président. Quoi qu’il fasse, ou presque, les citoyens qui appuient son parti lui seront loyaux, alors que les autres s’opposeront à lui.

Après à peine 100 jours dans le Bureau ovale, c’est donc la promesse d’unité de Joe Biden qui se montre sérieusement ébranlée. Et il s’agit peut-être d’un signe précoce que l’on aura encore droit à des élections serrées tant en 2022, au moment du scrutin de mi-mandat, qu’en 2024, à l’occasion du prochain duel présidentiel.

