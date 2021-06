Les États-Unis feront-ils la lumière sur l’origine de la pandémie ?

L’auteur est chercheur postdoctoral à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Le président Joe Biden a donné, il y a un mois déjà, 90 jours aux services de renseignement américains pour produire un rapport sur l’origine du coronavirus. Or, les chances que la lumière soit faite de façon définitive semblent plutôt minces, et ce, pour au moins trois raisons.

Tout d’abord, soulignons que plus de 18 mois se sont écoulés depuis la première éclosion documentée, avec la perte potentielle d’indices et de preuves que cela peut signifier.

Ensuite, il faut tenir compte de la nature intrinsèquement hermétique et cachottière du régime gouvernant la Chine, où cette première éclosion s’est déclarée.

Et enfin, le vent politique toxique qui continue de souffler aux États-Unis ne facilitera pas les choses.

Une horloge brisée

Le 23 avril 2020, le président Donald Trump suggère sincèrement d’étudier la possibilité que des injections de désinfectant puissent nous protéger du nouveau coronavirus. Le moment est si surréaliste qu’il semble constituer une sorte de caricature suprême d’un président malmenant la science et les faits depuis des années. Pour bon nombre de citoyens, de journalistes et de politiciens, le bassin déjà limité de crédibilité dont pouvait jouir Trump au sujet de la pandémie s’assèche alors de façon irrémédiable.

Moins d’une semaine plus tard, le président fait une autre sortie publique remarquée, cette fois pour alléguer qu’il a vu des informations privilégiées donnant à penser que le virus est le fruit d’un laboratoire à Wuhan, en Chine. Pressé de fournir des explications additionnelles, il refuse, disant qu’il n’est pas autorisé à le faire.

La théorie n’est pas nouvelle : le sénateur républicain Tom Cotton la défend alors publiquement depuis plus de deux mois. Mais attachée à Trump, elle devient carrément radioactive.

Un concert de critiques s’ensuit, notamment dans de nombreux médias importants aux États-Unis, pour condamner cette idée considérée comme une autre théorie du complot d’un président aux itérations risibles. Or, un simple fait demeure : l’hypothèse du laboratoire, bien que toujours sans preuve concluante, est plausible. Comme le veut le vieil adage, même une horloge brisée a raison deux fois par jour.

Quand la polarisation empoisonne la science

Au cours des dernières semaines, une suite de révélations a créé de profonds malaises parmi les voix qui, aux États-Unis, avaient tourné en dérision la théorie du laboratoire et ses partisans. Il y a eu d’abord le reportage du Wall Street Journal selon lequel trois employés de l’Institut de virologie de Wuhan ont dû être hospitalisés, à l’automne 2019, en raison de symptômes étrangement semblables à ceux de la COVID–19.

Puis, une enquête de longue haleine du Vanity Fair a dévoilé des pressions internes indues au sein du gouvernement américain l’an dernier pour ne pas mener une investigation sur l’origine du virus, de crainte qu’on ne démontre qu’il provient bel et bien du laboratoire de Wuhan… et que cela n’attire l’attention sur les liens financiers unissant, depuis des années, le gouvernement américain et cette institution.

Et il y a eu, à la suite d’une demande d’accès à l’information formulée par Buzzfeed et le Washington Post, la publication de milliers de courriels du Dr Anthony Fauci, visage de la réponse gouvernementale américaine à la pandémie, lesquels soulèvent de sérieuses questions sur l’écart entre ce que les experts comme Fauci affirmaient en public… et ce qu’ils disaient en privé.

Dans le climat d’extrême polarisation politique qui continue de régner aux États-Unis, la réaction a été aussi prévisible que toxique. D’un côté, les élus démocrates aux commandes des comités d’enquête du Congrès (qui ont contribué à faire de Fauci le symbole de la « résistance » à Trump) sont silencieux. Et plus d’une semaine après la divulgation des courriels du Dr Fauci, le New York Times — dont la reporter principale affectée à la COVID a récemment dû supprimer un tweet dans lequel elle affirmait que la théorie du laboratoire était « raciste » — n’avait pas publié un seul mot à ce sujet.

De l’autre côté, des républicains du Congrès ayant eu maille à partir avec le Dr Fauci, notamment le sénateur Rand Paul, se sont ouvertement moqués de lui dans la foulée de la publication de ses courriels. Et, pas plus tard que la fin de semaine dernière, Donald Trump a émergé de son silence pour prononcer un discours partisan en Caroline du Nord, lors duquel une de ses cibles de prédilection a été… le Dr Fauci, un homme ayant consacré son illustre carrière à la lutte contre les maladies infectieuses. L’ex-président l’a qualifié de « mauvais docteur, mais excellent promoteur ».

Après 15 mois de pandémie, près de quatre millions de personnes sont officiellement mortes du SRAS-CoV-2 dans le monde. Et les deux gouvernements les plus puissants de la planète sont également les deux principaux acteurs pouvant en déterminer l’origine, ne serait-ce que pour mieux prévenir l’émergence d’une nouvelle crise semblable.

Le premier de ces gouvernements est une dictature. Le second, en principe démocratique, est aux prises avec un tel tribalisme que la recherche de la vérité est susceptible de passer au deuxième rang, après la promotion des intérêts partisans.

Vous attendez une réponse définitive d’ici 90 jours ? Ne comptez pas trop là-dessus.

