Les leçons oubliées de la crise des missiles de Cuba

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Au début du mois, le président américain, Joe Biden, a fait les manchettes en déclarant, dans des remarques à huis clos vite rendues publiques, que le monde risquait une « apocalypse nucléaire » à cause de la guerre en Ukraine. Le risque, selon le président, était sans précédent depuis la crise des missiles de Cuba.

Le lien avec la crise qui a secoué la planète en octobre 1962 est évident étant donné l’aspect nucléaire — Biden avait d’ailleurs raison d’établir ce lien et de reconnaître qu’aucun conflit armé depuis n’a montré la même dangerosité.

Or, les parallèles ne s’arrêtent pas là. Et, considérant que l’on commémore justement cette semaine les 60 ans de la crise des missiles, il pourrait être important de les souligner. Car, de part et d’autre, ces parallèles semblent être négligés — et les leçons, oubliées.

Le noyau de la crise

Lorsque, à l’automne 1962, les États-Unis ont appris que l’Union soviétique avait installé des missiles nucléaires à Cuba, les instances du pouvoir à Washington se sont mises au plus haut niveau d’alerte. Les États-Unis voyaient ces missiles déployés par leur principal adversaire géopolitique comme un outil destiné à les menacer, à les faire chanter et à les déstabiliser — voire pire.

L’administration Kennedy considérait ce scénario comme si grave que, dès les premiers jours ayant suivi la découverte de la présence des missiles, elle a sérieusement débattu à l’interne de la possibilité d’envahir Cuba sur une base préventive, avant même qu’un seul missile ne soit lancé vers le territoire américain.

Bobby Kennedy, alors procureur général et, comme frère cadet du président, premier conseiller politique de ce dernier, s’était prononcé en faveur d’une telle idée. Le général Curtis LeMay, à l’époque chef d’état-major des forces aériennes américaines, allait plus loin : il conseillait au président une frappe nucléaire préventive contre Cuba. Les États-Unis auraient vaporisé l’île et ses habitants strictement pour empêcher la présence d’armes soviétiques de la sorte.

Sur le fond, dans un vase clos théorique, Cuba avait-elle le « droit » d’accueillir des armes soviétiques sur son territoire ? Absolument. Que les armes aient été conventionnelles, chimiques ou nucléaires ne change pas le fait fondamental que Cuba était un pays souverain qui, en principe, était « libre de choisir ses alliances » et l’utilisation de son propre territoire.

Sauf que.

« Droit » théorique ou non, concrètement, Cuba s’adonnait aussi à être le pays voisin d’une superpuissance. Et cette superpuissance n’acceptait pas — et n’allait jamais accepter — la possibilité même de voir un territoire situé à 400 km de ses côtes être utilisé comme base offensive potentielle par une superpuissance rivale.

La sortie de la crise

Si l’« apocalypse nucléaire » n’a pas eu lieu il y a 60 ans, c’est que les esprits plus posés ont prévalu. Lorsque la pression était à son comble et que les va-t-en-guerre de part et d’autre les exhortaient à redoubler la mise, le président Kennedy et son homologue soviétique, Nikita Khrouchtchev, ont opté, chacun de leur côté, pour la désescalade.

Ils ont aspiré, ne serait-ce que temporairement, à ce que Kennedy allait présenter dans son discours classique sur la paix, l’été suivant à Washington, quelques mois avant son assassinat : un effort pour tenter de se voir comme l’autre le voyait, aussi difficile cela puisse-t-il être.

Et au final, ils sont arrivés à une entente forgée de compromis. Les Soviétiques, même s’ils avaient le « droit » de déplacer de l’armement vers le territoire d’un pays souverain allié comme Cuba, ont accepté de retirer leurs missiles. En échange, les Américains se sont engagés à ne pas envahir Cuba — et, quelques mois plus tard, à eux-mêmes retirer les missiles qu’ils avaient stationnés en Turquie, non loin des territoires soviétiques.

Le monde était passé au bord du gouffre… mais la crise s’était néanmoins résorbée en l’espace de deux semaines.

Le contraste avec aujourd’hui

Vladimir Poutine, répétant depuis plus d’une décennie sa profonde crainte de voir des territoires — particulièrement celui de l’Ukraine — être utilisés par les États-Unis pour menacer ou déstabiliser son régime, a commencé à poster, à la fin de l’année dernière, des milliers de troupes à la frontière ukrainienne. Sur le point central des tensions, les Américains ont sommairement refusé tout compromis, citant ad nauseam le « droit » de l’Ukraine de choisir ses alliances — et par conséquent le droit éventuel des États-Unis d’installer bases, missiles et autres armes offensives sur son territoire.

Devant cette posture américaine, Poutine a décidé unilatéralement d’entrer en guerre. Avant même que d’hypothétiques bases ou armes de destruction massive américaines n’aient été présentes sur le territoire ukrainien — avant même en fait que l’Ukraine ne soit devenue un pays membre de l’OTAN —, Poutine a ordonné son invasion.

Contrairement à John F. Kennedy qui, sentant son pays potentiellement menacé par la superpuissance rivale, avait cherché par tous les moyens — et était parvenu — à empêcher le conflit de devenir chaud, Poutine, lui, l’a littéralement embrasé. Le résultat observé depuis février dernier : un spectacle d’horreur quotidien où des milliers de civils sont tués, où des millions d’autres sont poussés au statut de réfugié, et où ceux qui restent toujours sur le territoire ukrainien, notamment dans les parties activement occupées par les troupes russes, voient leur vie transformée en cauchemar.

Devant la farouche résistance ukrainienne, le chef du Kremlin a décidé d’augmenter les enchères, en brandissant publiquement et avec de plus en plus de vigueur le spectre d’une attaque nucléaire.

Scandalisés par les atrocités vécues par la population ukrainienne — et apeurés par le comportement de la Russie —, la plupart des pays occidentaux, États-Unis en tête, redoublent leur appui diplomatique, économique et militaire à l’Ukraine, applaudissant chaque revers russe sur le terrain. Cela inclut des pays européens majeurs, notamment l’Allemagne, qui jugent l’heure assez grave pour rompre de façon de plus en plus marquée avec des décennies de politique étrangère cherchant explicitement à éviter l’implication dans des conflits militaires.

Le président ukrainien, pour sa part, présente sa « formule pour la paix », dont les trois premiers points sont : armer davantage son pays, refuser tout compromis territorial avec la Russie, et exiger de punir et d’isoler cette dernière — avec un refus explicite additionnel de négocier avec la Russie tant et aussi longtemps que Vladimir Poutine, au pouvoir depuis maintenant 23 ans, sera en poste.

Puis la Russie riposte à nouveau, en commettant d’autres atrocités, souvent contre les civils.

Et le cycle de la violence, prévisible et tragique, se poursuit.

L’heure n’est résolument pas aux compromis ni à la désescalade.

Espérons que l’on ne se rendra pas à l’improbable — et impensable — scénario évité par John F. Kennedy en 1962, puis évoqué par Joe Biden en 2022.

Personne ne sait quand et comment se terminera cette crise sans issue facile et rapide. Mais on aura déjà assez d’un pays brutalisé, dévasté et morcelé.