L’inculpation de Donald Trump en 5 questions

Impossible de le prédire, surtout aussi tôt dans le processus. À moins que le procès ne soit déplacé dans un autre district judiciaire, Trump devrait vraisemblablement affronter un jury tiré d’un bassin de candidats lui étant probablement hostile, celui du comté de Queens (où se situe Manhattan), qui a voté à plus de 70 % pour Joe Biden en 2020.

En même temps, le procureur Alvin Bragg et ses associés sont déjà aux prises avec de réelles questions par rapport à la solidité de leur cause, allant de la crédibilité douteuse de leurs témoins clés (Stormy Daniels et l’ex-avocat de Trump Michael Cohen) au manque de précédents de condamnation d’une figure politique pour ce genre d’accusation, en passant par le fait élémentaire que cette cause, datant de 2016, aura pris plus de six ans avant de déboucher sur une inculpation. C’est donc loin d’être gagné d’avance.