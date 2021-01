Ma folle journée au Capitole

WASHINGTON — Le mercredi 6 janvier ne s’annonçait pas banal à Washington. Mais jamais à ce point. La capitale américaine, qui s’est réveillée avec un imposant dispositif de sécurité en prévision d’un grand rassemblement pro-Trump, était bien loin de se douter qu’elle se coucherait avec un couvre-feu et le déploiement de la Garde nationale en raison d’une invasion du Capitole, l’un de ses plus beaux et importants symboles.

Dès 9 h, plusieurs milliers de personnes ont pris la direction de « The Ellipse », un espace vert entre le Washington Monument (l’obélisque) et la Maison-Blanche, pour la « Marche pour sauver l’Amérique », le cri de ralliement des trumpistes. Ce rendez-vous, promu par Donald Trump lui-même, coïncidait avec la séance de certification des résultats de la présidentielle par les membres du Congrès, réunis à quelques minutes de là, au Capitole. Cette procédure obscure est une formalité en temps normal : elle vise simplement à compter les votes des grands électeurs, État par État.

Toutefois, avec les contestations répétées de Donald Trump, elle était vue cette année comme le dernier rempart contre Joe Biden. « Je n’abandonnerai jamais », a lancé le président à la foule brandissant des drapeaux « Trump 2020 » et des bannières étoilées. Pendant une heure, il a enchaîné les mensonges sur le scrutin de novembre. Les participants sont galvanisés par l’enjeu. « Si l’élection de Joe Biden est confirmée aujourd’hui, c’est la fin de notre pays », me raconte Steve, sexagénaire à la casquette « Make America Great Again » venu avec sa femme.

Parmi la foule, l’idée de pénétrer dans l’enceinte du Capitole circule déjà sur le ton de la rigolade. « C’est notre maison. La maison du peuple. On la finance avec nos impôts », fait-on valoir. En début d’après-midi, les manifestants se dirigent comme prévu vers le bâtiment, où la séance de certification a commencé, sous l’égide du vice-président Mike Pence. « C’est notre dernière chance ! » hurle un individu dans un mégaphone, tandis qu’un autre invite « les patriotes » à franchir un muret pour se rapprocher du Capitole. Un geste qui leur permettrait d’arriver au pied de l’édifice, près des gradins qui accueilleront la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le 20 janvier.

La police est là et commence à asperger les contestataires un peu trop hostiles de poivre de Cayenne. L’ambiance se tend. On sent que la situation peut dégénérer. Alors que l’explosion de pétards provoque des bruits sourds, les manifestants avec des mégaphones encouragent les protestataires à franchir le fameux muret qui les sépare du bâtiment du Congrès.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021