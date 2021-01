On l’a vu venir

Ça allait finir par arriver. À quel moment ça peut être une bonne idée de pomper pendant quatre ans un pan de la société qui se sent rejeté par l’élite politique, de lui injecter une dose sans précédent de mensonges et de théories du complot, le tout pendant une pandémie mondiale à laquelle on ajoute, en guise de cerise, une élection perdue qu’on prétend volée ?

On deviendrait fou avec moins que ça. En supposant que cette frange de la société que l’on a vue s’emparer du Capitole ne l’était pas déjà au départ. Des hooligans. Il y en a dans tous les pays. Ce sont souvent des hommes, rarement reconnus pour la brillance de leurs idées, comme envahir un bâtiment d’une institution démocratique en se prenant en photo avec leur badge de travail autour du cou. On a envie de leur demander : « Vous ne vous reposez jamais, vous ? »

Et ça me sidère de voir à quel point on n’est pas vite pour apprendre à les contenir. Ce n’est pas facile d’agir contre ceux qui ont de très mauvaises idées et de très mauvais comportements, ceux qui ne savent pas réfléchir ou qui ont l’impulsivité d’un enfant de trois ans un soir d’Halloween, parce que le chaos est plutôt imprévisible. En témoigne notre gouvernement qui se bute à une frange de la société qui ne veut tout simplement pas comprendre les mesures sanitaires.

Ce que l’on peut prévoir, par contre, c’est que certains vents souffleront sur la braise. En un sens, nous sommes chanceux jusqu’à maintenant. Certes, cette pandémie est catastrophique et la réponse de Trump à la COVID-19 n’a aidé en rien, mais il n’en reste pas moins que les images de siège dont nous avons été témoins le 6 janvier auraient pu être cent fois pires. Et c’est pour ça qu’il faut agir maintenant.

Il faut comprendre, arrêter de se mettre la tête dans le sable et prendre conscience des dangers réels qui érodent nos démocraties. Parmi ceux-ci : la part de responsabilité des médias et des réseaux sociaux qui, chaque jour, contribuent à normaliser les faussetés, les appels à la violence, et qui tolèrent que des organisations haineuses et mensongères prolifèrent.

Que fait YouTube ? Que feront Facebook et Twitter après avoir coupé le micro à Donald Trump ? Si on est capable de s’attaquer politiquement à Pornhub, je ne peux pas croire qu’on n’est pas capable de comprendre en quoi ces plateformes de communication ultrapuissantes et dévastatrices pour les faits, l’information scientifique et la démocratie sont des bombes à retardement. On en a eu une première preuve concrète : des gens vivant dans une réalité parallèle, qui ne croient plus du tout à l’information basée sur des sources rigoureuses, ont juste sauté la barrière. C’est arrivé très près de chez nous, nous ne sommes absolument pas à l’abri de ce phénomène au Canada. Les réseaux sociaux peuvent être de dangereux outils de propagande, il est urgent de se le dire et de les traiter ainsi.

Ah oui, et bonne année.