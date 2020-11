Pourquoi cette fois Donald Trump perdra

Même des probabilités de 99 % ne peuvent pas être arrondies à 100 %. S’il y a une leçon à retenir des élections de 2016, c’est bien celle-là.

Cela dit, le choc collectif causé par la victoire-surprise de Donald Trump il y a quatre ans ne devrait pas non plus nous empêcher d’appeler un chat un chat — dans le cas présent, de considérer Joe Biden comme ce qu’il est : le favori très net pour remporter l’élection présidentielle de 2020. Biden est-il assuré de la victoire ? Non. Mais s’il faut choisir entre les deux candidats, il y a de toute évidence plus fort à parier sur les chances de Joe Biden que sur celles de Donald Trump. Et ça, depuis des mois. Voici, en résumé, pourquoi.

1. Une stabilité

C’est écrit dans le ciel : l’avance de Biden sur Trump se maintient essentiellement, sans relâche, entre 6 et 10 points depuis le début de l’année. Presque rien n’a bougé de façon appréciable, alors que l’année a été tumultueuse comme aucune autre — une procédure de destitution suivie de la juxtaposition de crises sanitaire, économique, sociale et démocratique.

En fait, depuis le début du XXIe siècle, c’est la toute première campagne où les deux candidats ne se sont pas échangé la position de tête à un moment ou un autre. Aucun, tous partis confondus, n’a paru aussi en selle que Joe Biden l’est en 2020, et ce, depuis le président Clinton en 1996, qui avait surfé vers une réélection facile.

2. Des trous dans la coalition Trump

Ça aussi, c’est évident depuis des mois, et je le mentionnais au début de l’été, Trump semble bien se débrouiller auprès des minorités ethniques. Il peut notamment espérer, de manière réaliste, connaître l’une des meilleures performances de l’histoire pour un candidat républicain chez les électeurs hispaniques. Le problème, qui lui aussi est évident (depuis des années, en fait), c’est que le poids électoral de ceux-ci est somme toute limité, contrairement à ce que soutient un certain battage médiatique.

Le problème foncier de Trump est le même qui a coulé son parti lors des élections de mi-mandat de 2018, et lors de celles pour les postes de gouverneur de la Virginie en 2017 et de la Louisiane en 2019 : l’hémorragie républicaine dans les banlieues. Trump a pu se permettre de perdre les grands centres urbains en 2016 par des marges historiques en compensant par une victoire également historique dans les régions rurales ET en gagnant, par une modeste marge d’un peu moins de cinq points, les banlieues. Or, selon la Cooperative Election Study, possiblement la meilleure enquête préélectorale quoi soit accessible, Biden détient une avance d’une dizaine de points dans les banlieues des grandes villes américaines. Si cela se concrétise le jour du vote, il est difficile de voir comment ce ne sera pas fatal pour le président.

Les appels on ne peut plus explicites de celui-ci à l’endroit des femmes des banlieues au cours des dernières semaines — Trump leur demandant en plein rassemblement partisan : « Voulez-vous bien m’aimer, s’il vous plaît » — ne sont pas un hasard.

3. Un référendum

Au final, on revient au même point élémentaire que je martèle depuis maintenant plus d’un an : les campagnes dans lesquelles un président brigue un second mandat agissent historiquement comme des référendums sur ce président. Si les électeurs approuvent son travail, ils tendent à le réélire ; autrement, à le congédier. Et c’est une majorité d’Américains qui continuent, manifestement, à dire qu’ils désapprouvent la gestion du président Trump.

Le tout, bien sûr, reste à confirmer par l’électorat. En attendant son verdict, je vous souhaite une bonne soirée électorale.