Quand des terroristes deviennent des martyrs

L’auteur est chercheur postdoctoral à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Six mois après l’insurrection du 6 janvier au Capitole, plus de 500 personnes ont été arrêtées, plus de 300 sont toujours activement recherchées, et un tout premier accusé a été formellement condamné à une peine de prison au début de juillet.

Si le système de justice continue d’avancer pour rendre responsables de leurs actes les gens ayant perpétré une attaque sans précédent contre le siège du gouvernement américain, un deuxième processus prend de l’ampleur en parallèle : une réinvention de l’histoire par l’ex-président Donald Trump et plusieurs de ses alliés.

Après avoir été poussé à condamner les violences perpétrées la journée même, Trump a, à répétition, cherché à renverser le fardeau pour le placer non pas sur ses propres épaules… mais sur celles des citoyens et des policiers s’étant dressés pour défendre le Capitole.

C’est ainsi que, par exemple, il a récemment déploré la mort d’Ashli Babbitt, une insurgée abattue après avoir tenté de se frayer un chemin dans une aire protégée du Capitole en passant par une fenêtre qui venait d’être fracassée par ses acolytes. Babbitt est, selon les dires de l’ex-président, « morte pour aucune raison ».

Il a par ailleurs réclamé que justice soit rendue contre le policier ayant dégainé sur elle, demandant dans une entrevue à FOX que l’on dévoile publiquement le nom de cet agent qui a tué « une femme innocente, magnifique et merveilleuse ». Et plutôt que de remettre en question l’affirmation de Trump, l’animatrice… l’a répétée, qualifiant à son tour Babbitt de « femme merveilleuse ».

Une telle scène peut sembler surréaliste mais, en réalité, elle s’accorde très bien avec le message largement partagé sur les réseaux sociaux par un des insurgés, emprisonné en attente de son procès, dans lequel il dit souffrir de manque de sommeil, de lumière et d’exercice depuis son arrestation. Au bas du message, à côté de son nom, apparaît le titre qu’il a cru juste de se donner : « prisonnier politique ».

D’insurrection à patriotisme

Dans les jours et les semaines suivant l’insurrection, d’absurdes théories du complot ont fait le tour des cercles pro-Trump. L’une d’elles laissait croire que l’assaut aurait été le fruit de groupes anti-Trump. Bien que fausses, ces théories s’appuyaient sur une reconnaissance universelle que les événements observés le 6 janvier étaient intolérables. Si intolérables, justement, que seuls des militants anti-Trump pouvaient en être responsables ! Là se trouvait le mécanisme de défense de ceux qui étaient à la fois horrifiés devant les images ayant circulé partout sur la planète… et incapables de tourner le dos à leur héros politique.

Or, au cours des mois qui ont suivi, une transition aussi graduelle que pernicieuse s’est opérée. Aujourd’hui, on n’entend plus que les gens ayant perpétré l’assaut ont été victimes d’un coup monté, mais plutôt qu’en fin de compte, ils ont défendu une cause noble.

Dans un sondage national publié à la mi-juillet par le réseau CBS, on a demandé aux Américains comment ils qualifiaient les événements du 6 janvier au Capitole. On a par la suite segmenté les résultats, en isolant notamment les réponses obtenues par différents groupes d’électeurs.

Comment décririez-vous ce qui s’est produit au Capitole ?

Ensemble des électeurs Électeurs de Trump Tentative de renverser l’élection 67 % 32 % Insurrection 56 % 20 % Défense de la liberté 31 % 55 % Patriotisme 29 % 51 % Source : CBS News / YouGov, 14-17 juillet 2021.

La majorité des électeurs de Trump — qui étaient, doit-on le rappeler, près de 75 millions en novembre dernier — considèrent maintenant l’insurrection du 6 janvier comme un événement foncièrement positif. Le même sondage révèle qu’alors que la plupart des électeurs républicains disaient en janvier être « fortement en désaccord » avec les gestes commis au Capitole, ils ne sont désormais plus que 39 %.

Un des aspects les plus profondément troublants des vidéos tournées à l’intérieur du Capitole était les cris et slogans patriotiques entendus de la part des manifestants enragés. Alors qu’ils étaient impliqués dans ce que les procureurs fédéraux qualifient officiellement de « terrorisme », ils se voyaient sincèrement comme des défenseurs de la démocratie.

Six mois plus tard, ce délire n’est plus limité aux éléments les plus extrémistes. Tout un pan de la population y croit franchement. Les terroristes sont devenus martyrs, et la tentative de coup d’État s’est transformée en défense de la patrie.

Voilà une démocratie menacée.

