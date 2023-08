Quatre éléments liés aux quatre inculpations de Donald Trump

Quand les procès auront-ils lieu ? Dans toutes les causes, la justice voudra aller de l’avant le plus rapidement possible ; et le clan Trump cherchera à les reporter au lendemain des élections de novembre 2024. De toute façon, indépendamment de la date, de la durée et du verdict de ces procès, des appels sont probables (surtout si Trump est reconnu coupable). Dans ce contexte, il serait surprenant qu’une peine définitive contre Trump soit prononcée avant novembre 2024.

Et les résultats des procès ne sont pas écrits d’avance. Même dans la cause avec la preuve sans doute la plus éloquente — l’appel enregistré en janvier 2021 dans lequel Donald Trump fait pression sur le responsable électoral de Géorgie pour qu’il lui « trouve » les 11 780 voix nécessaires à sa victoire dans l’État —, le sort de l’accusé n’est pas forcément déjà scellé.

Comme l’évoquait récemment l’avocat Alan Dershowitz, critique de longue date des démarches judiciaires contre Trump, on pourrait faire valoir l’argument que Trump croyait sincèrement que des milliers de voix manquaient au compte en Géorgie, et qu’il demandait au responsable électoral de faire son travail et de les trouver. De plus, un accusé en Géorgie n’a qu’à créer un doute raisonnable chez un seul membre du jury pour être acquitté.

Toutefois, les membres des jurys seront sélectionnés, dans tous les cas, dans des secteurs ayant voté fortement pour Joe Biden en 2020. Les comtés de Palm Beach, de New York (Manhattan) et de Fulton (qui comprend Atlanta) ont donné à Biden des marges de victoire de 13, 74 et 47 points de pourcentage respectivement.

Le district de Columbia (qui inclut Washington), où se tiendra l’autre procès, n’a pour sa part jamais voté pour un candidat républicain à la présidence — et son plus faible appui à un candidat majeur est allé à Trump. Le résultat de 2020 : Biden 92 %, Trump 5 %.

On a beau promettre des procès impartiaux, il sera dans les faits extrêmement difficile de dénicher des citoyens à la fois suffisamment informés pour être membres d’un jury et réellement neutres à l’égard de Donald Trump. Si les jurés potentiels se trouvent sur ce genre de territoires, cela s’annonce problématique pour l’accusé.