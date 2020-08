Que donnerait un deuxième mandat de Trump ?

Alors que s’amorce la Convention républicaine de 2020, le Parti républicain est visiblement plus uni et rangé derrière Trump qu’il y a quatre ans — et ce, même si le principal intéressé est en plus mauvaise posture qu’il l’était à pareil stade en 2016. Le retard important et persistant qu’accuse Trump face à son rival Joe Biden n’en fait pas nécessairement un président battu d’avance, mais en fait à tout le moins le grand négligé de sa campagne de réélection.

Une remontée est-elle pour autant impossible ? En principe, non. Il n’est pas dit que le pays ne rebondira pas face aux multiples crises — sanitaire, économique, sociale — qui l’affligent depuis les derniers mois juste à temps pour que le président en récolte en partie le crédit, ou encore qu’un choc inattendu ne viendra pas brouiller les cartes d’ici au 3 novembre.

Si Donald Trump devait à nouveau créer la surprise, quel impact aurait son deuxième mandat ?

La continuité dans le chaos

On pouvait se demander en 2016 si Donald Trump deviendrait plus « présidentiel » une fois élu ; la réponse est maintenant évidente pour le monde entier. Comme le modus operandi de sa Maison-Blanche depuis les quatre dernières années a souvent semblé être le chaos, il n’y a aucune raison de croire que le prochain mandat sera différent. L’émission de téléréalité qu’est à certains égards la présidence Trump serait simplement reconduite jusqu’en 2025.

Il n’est pas seulement question des « tweets » présidentiels matinaux ici, mais de décisions souvent déconcertantes, prises et annoncées pratiquement en temps réel — la plus récente ronde de tarifs douaniers imposés sur l’aluminium canadien en étant un exemple flagrant. Ce style de gestion oblige les alliés traditionnels des États-Unis, comme le Canada, ainsi que leurs plus importants rivaux, à rester constamment sur la défensive. Qui sait où aboutiraient les conflits commercial et diplomatique avec la Chine ? Les relations avec Vladimir Poutine ? Celles avec l’Iran et la Corée du Nord ? Surtout sur le front international, l’imprévisibilité continuerait à régner.

Cadenassé à la maison

Le pronostic est beaucoup plus clair en matière de politique intérieure : Donald Trump serait considérablement contraint dans ce qu’il pourrait espérer accomplir. Son parti, qui a déjà perdu la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2018, serait extrêmement susceptible de la perdre également à celles de 2022, si ce n’est dès cette année. Compte tenu des immenses difficultés qu’a eues Trump à obtenir ce qu’il voulait du Congrès alors que ce dernier était contrôlé par son propre parti, la tâche serait quasiment impossible à réaliser avec un Congrès entièrement sous la coupe des démocrates.

Tant que son parti continuerait à être majoritaire au Sénat, il pourrait continuer à reconfigurer les tribunaux fédéraux avec des nominations de juges conservateurs. Or, si les démocrates prenaient les commandes du Sénat, ces nominations risqueraient de se voir bloquées la plupart du temps. Il en serait presque assurément de même avec toutes les propositions législatives moindrement contentieuses du président. Quand proposition il y aurait, car, pour le moment, on a beau chercher, il est difficile de trouver un programme clair pour un deuxième mandat du président.

En théorie, Trump pourrait enfin s’entendre avec les démocrates sur son vaste plan d’infrastructures promis en 2016 — mais il n’y a aucun signe de réel progrès dans ce dossier depuis presque quatre ans. Bien sûr, le projet d’infrastructure le plus marquant de l’ère Trump — le mur à la frontière mexicano-américaine — pourrait être largement réalisé pendant un second mandat. Mais encore là, cela dépendrait en partie de la volonté des tribunaux qui sont déjà appelés à se prononcer sur le pouvoir légal du président à en financer unilatéralement la construction comme il l’a fait — après que le Mexique, sans grande surprise, eut refusé de payer l’addition.

Somme toute, la plus grande motivation des électeurs républicains devrait être d’empêcher l’arrivée au pouvoir des démocrates et les changements qu’ils veulent apporter, car si on considère ce que le président de leur parti pourrait réellement accomplir au cours d’un second mandat, force est d’admettre que la liste d’épicerie est plutôt courte.