Nixon, Trump, même combat ?

Un pays secoué par une vague historique de perturbations majeures et un politicien républicain exploitant l’instabilité de la situation pour se présenter comme le champion de la loi et l’ordre : plusieurs comparaisons ont déjà été lancées entre ce que nous vivons présentement aux États-Unis et le tumulte social qui prévalait il y a un demi-siècle.

Or, si les parallèles entre les contextes politiques et sociaux de 1968 et 2020 présentent des similitudes, ceux entre Richard Nixon et Donald Trump se tiennent beaucoup moins qu’à première vue.

Une ère de crise sociale

L’enlisement américain dans la Guerre du Viêt Nam et la conscription y étant rattachée. La lutte chaude autour des droits civiques. La « contre-culture » et le choc de nouvelles valeurs. Une série d’assassinats politiques majeurs, d’abord Malcolm X et John F. Kennedy à deux ans d’intervalle, puis Martin Luther King et Bobby Kennedy à deux mois d’intervalle. En 1968, les États-Unis formaient une poudrière qui n’attendait qu’à éclater — et c’est précisément ce qui arriva.

Émeutes à l’échelle nationale, violences entre étudiants et minorités contestataires opposés aux forces policières : 1968 était le théâtre d’une crise sociale qui combinait un ensemble d’ingrédients toxiques accumulé au fil des ans et arrivant à ébullition.

Quelque 50 ans plus tard, c’est un nouveau cocktail, mêlant ironiquement certains ingrédients n’ayant pas été entièrement évacués lors des réformes des années 1960. Car il ne faut pas se leurrer : la mort de George Floyd le 25 mai dernier en plein cœur du Minnesota, aussi horrible et scandaleuse soit-elle, n’a pas créé à elle seule l’explosion que l’on observe aux États-Unis depuis les deux dernières semaines. Elle survient après des décennies de ressentiment et de rage autour du racisme et des rapports problématiques, voire souvent mortels, entre forces de l’ordre et membres de la communauté afro-américaine. Des années d’inégalité et de division sociales et économiques extrêmes et de polarisation politique atteignant un sommet jamais vu depuis la Guerre de Sécession, entre 1861 et 1865.

Puis, une pandémie ayant plongé le pays dans une atmosphère morbide quotidienne et dans un état de tension intenable, et créé 40 millions de chômeurs et des files de plusieurs kilomètres de gens cherchant à manger, alors que le confinement leur retirait pratiquement toute forme d’exutoire.

En mai 2020, les États-Unis d’Amérique formaient une poudrière. Tout ce qu’il manquait était une bougie d’allumage — et comme bougie d’allumage, il était difficile de trouver plus puissant que l’horreur George Floyd.

Et ça a éclaté. Comme jamais depuis 1968.

Un champion de la loi et l’ordre

Dans le chaos de 1968, Richard Nixon, alors ex-vice-président américain chassé à deux reprises de la vie politique, en 1960 et 1962, avait mené une campagne pour la Maison-Blanche en promettant, si élu, de restaurer la loi et l’ordre. C’était ce que souhaitait selon lui la « majorité silencieuse » d’Américains qui n’était pas en train de manifester dans les rues.

Nixon gagna son pari, devançant de justesse dans une course à trois le candidat indépendant George Wallace, lui aussi souvent comparé à Donald Trump, ainsi que le démocrate Hubert Humphrey, qui était l’une des plus importantes voix ayant transformé son parti en formation prodroits civiques comme ex-sénateur du Minnesota… et ex-maire de Minneapolis.

La formule de la « majorité silencieuse », Donald Trump l’a déjà très explicitement — et habilement — utilisée à son avantage… en 2016. Or, Trump n’est plus aujourd’hui un candidat arrivant de l’extérieur du système et promettant de lui redonner sa forme d’antan. Contrairement à Nixon en 1968, il est le président sortant. Le chaos monumental dont les Américains sont témoins jour après jour survient sous sa gouverne. Il en est imputable.

Les campagnes électorales lors desquelles un président brigue un second mandat servant typiquement de référendum sur sa gestion, Donald Trump peut difficilement se réjouir des plus récents sondages estimant aux trois quarts la proportion d’Américains qui croient que leur pays est sur la mauvaise voie.

À lire aussi Mort de George Floyd : le drame de trop d’une Amérique raciste

Si les choses continuent sur cette même voie, il est fort plausible qu’une fois arrivée au vote du 3 novembre prochain, 2020 commence à ressembler à une autre année : 1980.

Cette année-là, c’est un autre républicain — Ronald Reagan — qui parvenait à évincer du pouvoir un président sortant, Jimmy Carter, alors que le pays broyait du noir. À une semaine du vote, Reagan avait lancé une question, dévastatrice de simplicité, directement aux Américains. C’est aussi la même question avec laquelle Joe Biden et les démocrates pourraient résumer leur campagne cette année :

« Les choses vont-elles mieux qu’il y a quatre ans ? »

Rafael Jacob est chercheur postdoctoral à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !