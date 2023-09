Trump et une certaine justice aux apparences politiques

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Freud avait baptisé ce concept psychanalytique la « compulsion de répétition » : toujours répéter inconsciemment la même erreur en ne se souvenant pas du désastre de la première fois et des fois suivantes.

C’est un peu à cette expérience que se livre un noyau dur et bruyant de détracteurs de Donald Trump. Depuis la première campagne de Trump pour la Maison-Blanche, en 2015-2016, ces gens croient invariablement, avec leur biais antipathique au 45e président, que chaque événement auquel il est mêlé sera l’histoire suprême qui va le mener à sa perte.

Après huit ans, la liste est longue : s’être moqué du statut de héros de guerre du sénateur John McCain, de la famille d’un soldat américain tombé au combat ou d’un journaliste handicapé, alors qu’il briguait la présidence. S’être moqué de soldats américains tombés au combat, dont le fils de son propre chef de cabinet, alors qu’il occupait la présidence. Avoir ouvertement appelé la Russie à s’ingérer dans la campagne de 2016, puis avoir pris la défense de Vladimir Poutine dans ce dossier après la campagne. Les révélations au sujet de vedettes pornos ou de playmates. L’enquête Mueller. Le premier impeachment, puis le deuxième. Depuis les derniers mois, bien sûr, les inculpations ; et pour les mois à venir, les procès criminels.

Chaque fois, à leurs yeux, c’est la bonne, ce sera sa fin.

Ils sont incapables de comprendre comment les problèmes, les controverses et les scandales impliquant Donald Trump sont perçus tout à fait différemment à l’autre extrémité de l’échiquier politique, parmi les gens qui ne partagent pas leur hostilité viscérale envers le personnage.

***

Je n’ai pas (ou plutôt, je n’ai plus) de prétention d’objectivité ou de neutralité face à Donald Trump : en ce qui me concerne, il représente une menace existentielle à la démocratie américaine. Reste que le travail d’un analyste politique commande une empathie stratégique : se mettre dans la peau des différents acteurs en opposition, pour mieux comprendre leurs points de vue et leurs choix.

Voici donc certains des éléments que voient bon nombre d’électeurs américains lorsqu’il est question des quatre inculpations des dernières semaines contre Trump, qui accaparent l’attention médiatique :

Ces enquêtes duraient respectivement depuis 2016 (Stormy Daniels), 2021 (Géorgie) et 2022 (documents à Mar-a-Lago et insurrection au Capitole, deux causes fédérales). Et subitement, les quatre débouchent sur des inculpations annoncées dans un intervalle d’à peine quatre mois — alors que la campagne présidentielle de 2024 est sur le point de prendre son envol.

La veille de l’annonce de l’inculpation de Trump en Géorgie, le site du comté de Fulton publie par erreur les chefs d’accusation auxquels fera face l’ex-président, avant de les effacer.

Lorsque la procureure Fani Willis, chargée du dossier de la Géorgie, se fait directement demander, après avoir inculpé Trump, si elle a coordonné ses efforts avec ceux de Jack Smith, le procureur spécial affecté aux deux enquêtes fédérales, elle refuse de répondre.

Lorsque l’on dévoile qu’un employé du bureau de Jack Smith a eu une rencontre à la Maison-Blanche avec des conseillers de Joe Biden quelques semaines avant que Smith n’inculpe Trump, le procureur se fait avare de commentaires.

Devant une demande du procureur fédéral Jack Smith de faire débuter le premier procès fédéral de Trump le 1er janvier 2024 et une demande de l’équipe de la défense de le faire plutôt débuter en 2026, la juge Tanya Chutkan coupe la poire en deux en ordonnant que le procès commence… le 4 mars 2024. Or, cette journée s’adonne tout bonnement à être la veille du « Super Mardi », la plus importante date de tout le calendrier des primaires républicaines de 2024, pour lesquelles Trump est actuellement favori. Et Chutkan a été nommée à son poste… par Barack Obama.

***

Les juges et procureurs affectés à ces différentes causes peuvent tous être animés des intentions les plus nobles — ne serait-ce que sur le plan de la perception, il ne devrait pas être si difficile de voir comment une personne aussi versée dans l’art de la communication et de la manipulation que Donald Trump peut se présenter comme victime d’un système truqué et trouver un auditoire au moins partiellement réceptif plus large que seulement sa base militante.

***

Un événement m’avait réellement semblé fatal pour Trump : la diffusion, à un mois du vote en 2016, de la vidéo Access Hollywood.

Et comment Trump s’en est-il sauvé, contre toute attente ? En se présentant, lors du débat tenu deux jours plus tard, en victime d’un système hypocrite dans lequel, d’un côté, on le condamnait pour ses propos au sujet des femmes alors que, de l’autre, des allégations avaient été faites contre Bill Clinton par plusieurs femmes, et Hillary Clinton avait pris le parti de son mari contre ces dernières.

Ajoutons à cela que Bill Clinton s’est à l’évidence parjuré. Que Hillary a contourné les lois sur l’accès à l’information, détruit des preuves, en plus de s’être elle-même possiblement parjurée. Que Joe Biden et Mike Pence avaient tous deux illégalement en leur possession des documents gouvernementaux après avoir quitté leurs fonctions.

Et, bien sûr, les allégations qui se multiplient au sujet de Hunter Biden ne touchent pas seulement ses problèmes documentés de consommation ou même son trafic d’influence à l’étranger, mais la collaboration à tout le moins indirecte de son père dans ce trafic d’influence, qu’il a pourtant catégoriquement niée.

« Fausses équivalences ! Trump a fait pire ! » criera-t-on. Vrai ! En fait, non seulement Trump a fait pire, mais il a fait le pire : tenter de faire sauter le système démocratique constitutionnel.

Là n’est pas la question. À partir du moment où la justice commence à être administrée de façon discrétionnaire, cela prête flanc à la critique et ouvre la porte aux accusations de biais et d’hypocrisie.

Et Donald Trump est outillé pour ouvrir cette porte toute grande.

***

À ce stade-ci, il ne s’agit plus de savoir si la candidature de Trump à l’investiture républicaine sera torpillée par ses démêlés avec la justice. Ceux qui comptent là-dessus rappellent un peu les soldats japonais, coincés sur les îles du Pacifique, qui croyaient que la Deuxième Guerre mondiale n’était pas encore terminée.

La question suivante est plus intéressante, et plus épineuse : à quel point les inculpations nuisent-elles réellement à Trump auprès de l’ensemble de l’électorat américain ? Elles ne l’aident assurément pas. Mais lui seront-elles fatales ?

À l’échelle nationale, Trump se trouve en moyenne à un point de pourcentage de Biden — un résultat qui, s’il devait se concrétiser le jour du vote, donnerait sans doute une victoire de Trump au collège électoral. Dans des sondages menés pendant la période de sa dernière inculpation en Géorgie, il est au coude-à-coude avec Biden au Michigan et en Pennsylvanie — des États que Trump pourrait ne même pas être obligé de remporter pour être élu.

En regardant le portrait d’ensemble, il est indéniablement en meilleure posture électorale qu’il ne l’était à ce stade de sa campagne de réélection en 2020 — il a perdu, doit-on le rappeler, par moins de 45 000 voix au total dans trois États.