Une réforme sociale signée Biden 

Après un peu moins de deux mois en fonction, le président Joe Biden obtient cette semaine sa première victoire législative majeure : l’adoption de ce qui est largement présenté comme un plan de relance économique.

Un programme qui, dans les faits, vise non seulement une relance économique, mais une véritable réforme sociale.

En 2009, lorsque Barack Obama a entamé sa présidence, il a aussi hérité de la « grande récession » de 2007-2008. Son chef de cabinet a alors déclaré, de façon mémorable, qu’« on ne [devait] pas gaspiller une crise ». L’idée était simple : pour un élu ou un gouvernement, l’obligation de gérer une crise donne souvent les coudées plus franches. Dans le cadre de la première loi d’importance signée à l’hiver 2009, Obama et les majorités démocrates au Congrès ont utilisé le prétexte d’un besoin de « stimuler » l’économie pour injecter des dizaines de milliards de dollars dans des projets qu’ils avaient a priori à cœur, notamment en ce qui a trait aux énergies renouvelables.

Douze ans plus tard, Biden et les nouvelles majorités au Congrès ont décidé d’employer une stratégie semblable — et de la gonfler aux stéroïdes.

L’enveloppe budgétaire globale du plan actuel, de l’ordre de près de 2 000 milliards de dollars, représente le double de ce qui avait été voté en 2009. Et plusieurs injections de fonds publics sont directement liées à la COVID–19 — augmentation du financement pour la vaccination et aide financière immédiate aux particuliers touchés par les effets des mesures de confinement, notamment.

Cela dit, une énorme partie des fonds ont un rapport tout au plus tangentiel avec la crise de la dernière année, et dans certains cas, ils ne seront même pas versés avant 2022, voire 2023 !

Ce que fait le plan, par exemple, c’est renflouer les coffres pour les pensions publiques de plusieurs États ; bonifier substantiellement les subventions à des programmes sociaux comme Obamacare, ainsi qu’à une foule de sociétés semi-publiques telles qu’Amtrak (réseau national de trains), le National Endowment for the Arts et le National Endowment for the Humanities (les équivalents américains, si on veut, du Conseil des arts du Canada) ; et injecter dans les écoles publiques, à hauteur de plus de 100 milliards de dollars, des sommes qui seront versées jusqu’à 2028.

Ce programme, en d’autres termes, élargit dynamiquement l’État-providence en faisant le calcul qu’une fois ces hausses budgétaires instaurées, ce sera politiquement difficile de ne pas les reconduire. Ce qui ne serait, dans les faits, qu’un retour aux niveaux budgétaires pré-plan de relance pourrait être dépeint — et risque d’être vu par nombre d’électeurs — comme des « coupes » dans une foule de services à la population. Les conséquences ne devraient pas être sous-estimées : il s’agit très certainement de la plus grande intervention du gouvernement fédéral dans l’économie américaine en plus d’une décennie.

Un risque calculé de part et d’autre

Ce n’est pas un pari sans risque pour Biden : historiquement, les Américains ont souvent démontré une ambivalence, pour ne pas dire une hostilité, face à un État central puissant. De façon plus pragmatique, si les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous l’an prochain alors que le pays sera plongé dans les élections de mi-mandat, il sera plus facile pour les républicains, qui se sont unanimement opposés au plan dans les deux chambres du Congrès, de blâmer Biden. Le président, qui a fait de la réunification du pays la toute première promesse de sa campagne, pourra se voir reprocher d’avoir violé cet engagement — et de l’avoir fait sans même produire les résultats escomptés.

Ce scénario ressemblerait à une reprise du début de la présidence Obama. En effet, après avoir fait adopter un plan d’aide économique sur une base ardemment partisane — aucun des 177 républicains votant en chambre en 2009 ne l’avait appuyé —, Barack Obama avait été tenu responsable des maux économiques du pays. Quelque 18 mois plus tard, le Parti démocrate encaissait les pires résultats dans des élections de mi-mandat depuis 1938.

La nouvelle Maison-Blanche voit la donne différemment. Tout d’abord, à défaut d’aller chercher des appuis chez les républicains du Congrès, le plan semble approuvé par la majorité des Américains — incluant une partie non négligeable des électeurs républicains, particulièrement les moins nantis. Puis, si les résultats économiques sont de surcroît au rendez-vous, le nombre de votes au Congrès sera une considération largement secondaire pour l’électeur moyen.

Justement, sur ce point, une distinction semble déjà apparaître entre l’expérience d’Obama et celle de Biden. Chaque mois, sans exception, de sa première année aux commandes du pays, Barack Obama a vu une perte nette d’emplois. Il y avait hémorragie avant son entrée en fonction — et pendant une longue période après. Cela n’est pas, pour l’instant, ce que vit Biden, sous lequel il y a présentement une création nette d’emplois. De toute évidence, la crise dont il a hérité est plus imposante que celle de 2007-2008, mais la trajectoire sur laquelle se trouve l’économie au début de son mandat s’avère également indéniablement plus positive.

Seul l’avenir nous dira si Biden parviendra à éviter le sort réservé à Obama lors du scrutin de mi-mandat, l’an prochain. Un point commun aux deux hommes, déjà apparent le mois dernier, semble toutefois se dessiner de plus en plus : leur rhétorique sur la volonté de travailler avec le parti adverse aura vite été écartée une fois leur discours d’assermentation prononcé.