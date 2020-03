Vers une guerre des classes aux États-Unis ?

La Maison-Blanche a changé radicalement de ton depuis quelques jours. Le président est passé de la désinvolture quasi complète — il assurait il y a moins d’un mois que le nombre de cas liés à la COVID-19 passerait bientôt à zéro — à la gravité, comparant maintenant la situation à une « guerre ». Pendant des semaines, il a publiquement contredit certains des experts de sa propre administration, et vice-versa. Cette absence d’approche concertée depuis les débuts de la crise révèle une division au sommet même du pays.

Encore aujourd’hui, le discours des élus du Congrès varie énormément d’un parti à l’autre. Les chefs de file démocrates, après avoir demandé au président de déclarer l’état d’urgence, exhortent les Américains à respecter les mesures d’isolement social. Des élus républicains, pour leur part, mettent de l’avant le faible pourcentage de mortalité lié au virus pour soutenir qu’on ne devrait pas ruiner l’économie américaine simplement pour tenter d’endiguer la crise.

Les approches des élus des paliers gouvernementaux inférieurs varient tout autant, sinon plus. Le maire de New York a envisagé le confinement général, une mesure refusée par le gouverneur (démocrate) de l’État. Le gouverneur (républicain) de l’Oklahoma invitait jusqu’au week-end dernier ses concitoyens à sortir, s’affichant lui-même fièrement dans un restaurant bondé. Le gouverneur (républicain) de la Floride résiste aujourd’hui encore aux appels à la fermeture des plages, alors que se multiplient sur les réseaux sociaux des images de personnes entassées en public à la grandeur de l’État, de Disneyworld à Clearwater, en passant par Miami Beach.

WATCH: Drone video shows beachgoers in Miami amid coronavirus guidance. pic.twitter.com/2kcNZjUhZI — The Hill (@thehill) March 19, 2020



La population américaine est elle-même profondément divisée sur la question. Un sondage NPR-PBS NewsHour-Marist publié le 17 mars révèle qu’à peine un Américain sur deux (56 %) juge que le coronavirus constitue une menace sérieuse — une baisse de dix points comparativement au mois dernier, alors que la crise prenait son envol. Les électeurs républicains sont plus susceptibles que les électeurs démocrates de douter de la gravité de la situation ; à l’inverse, ils sont plus susceptibles de croire que les médias exagèrent les risques.

Alors que les médias de masse relaient quotidiennement des images de métropoles désertes, comme San Francisco, des vidéos vite devenues virales montrent des jeunes Américains décidés à ne pas laisser les craintes autour du virus perturber leurs plans de fêter en groupe pendant la relâche scolaire.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I’m not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/KoYKI8zNDH pic.twitter.com/rfPfea1LrC — CBS News (@CBSNews) March 18, 2020

À lire aussi Les Américains prennent-ils la pandémie au sérieux ?

Le double risque de la division à plus long terme

Cette division frappante pourrait avoir des implications sérieuses à long terme.

La réticence prononcée d’une partie aussi importante d’Américains à respecter la consigne d’isolement et à accepter des mesures draconiennes rend évidemment la propagation difficile à freiner. Ce premier constat est évident et a déjà été fait par plusieurs.

La deuxième implication, bien que moins largement discutée, est extrêmement grave : si les décideurs imposent des conditions de confinement extrême à long terme à une masse importante de concitoyens réticents à ces mesures, le virus ne sera plus la seule menace.

Cela est particulièrement important à souligner : on opérera dans un contexte d’incitatifs et de fardeaux inégaux. Devant une crise économique majeure causée par les mesures de confinement, il y aura deux clans. D’un côté, la partie de la population américaine nettement plus à risque de mourir de ce virus : plus âgée et plus riche. De l’autre côté, la partie nettement plus à risque de souffrir des effets les plus immédiats : plus jeune et plus pauvre. Et on demandera à la deuxième de se sacrifier pour la première.

Qu’arrivera-t-il quand on forcera ce sacrifice, lorsque le confinement volontaire ne suffira pas parce que trop d’Américains ne veulent pas le respecter… alors que la crise économique perdurera ?

Les États-Unis ne sont pas seulement nos voisins, nos alliés et notre plus important partenaire commercial. Ils sont aussi, malgré tous leurs torts et tous leurs défauts, le plus important symbole de la stabilité dans le monde libre.

Qu’on les voit tout de suite ou non, les implications en jeu dépassent largement les ravages causés par ce fichu virus.

À suivre Toute notre couverture de la crise du coronavirus