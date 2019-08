Faune à vendre et perroquets urbains

Buffles, oryx, antilopes, éléphants, girafes… Quelque 1 000 animaux sauvages vivant en Namibie ont été mis en vente aux enchères afin d’être sauvés de la grave sécheresse qui frappe ce pays du sud de l’Afrique. Puisque les pâtures et les points d’eau déclinent dangereusement dans les réserves et les parcs nationaux, le gouvernement namibien, qui a déclaré l’état de catastrophe naturelle en mai 2019, souhaite que des propriétaires de réserves privées ou des étrangers achètent les bêtes pour éviter que celles-ci ne meurent de faim ou de soif. Environ 17 millions de dollars namibiens (1,5 million de dollars canadiens) pourraient ainsi être ramassés, une somme qui sera consacrée à la conservation de la faune, assure le gouvernement. En 2018, près de 64 000 animaux, surtout du bétail, avaient péri en raison de la sécheresse dans ce pays.

***

La perruche, nouvelle voisine du pigeon

Si vous apercevez de flamboyants perroquets voler à Chicago, New York ou Seattle, vous n’hallucinez pas ! Sur les 190 espèces de perroquets importées aux États-Unis comme animaux de compagnie depuis les années 1950, 56 d’entre elles s’épanouissent désormais dans les parcs et villes de 43 États, révèle une étude publiée par trois chercheurs américains. Originaires du Mexique ou de l’Amérique du Sud, la perruche moine, l’amazone à sourcils rouges et la conure nanday sont parmi les espèces les plus couramment observées. La majorité de ces oiseaux se concentrent dans les États où le climat est chaud, comme la Floride, le Texas et la Californie, mais des populations sont aussi bien établies dans les villes plus au nord. Leur naturalisation pourrait aider à la conservation d’espèces menacées d’extinction à cause de la déforestation et du trafic illégal d’animaux dans leurs contrées d’origine.