Gilets jaunes et camionneurs, même combat ?

En 2018 et 2019, ils ont ébranlé le pouvoir du nouveau président français, Emmanuel Macron. Ils ont très souvent paralysé villes et routes, comme le font actuellement les « convois de la liberté » du Canada et désormais d’un peu partout, notamment ici, en France, depuis quelques jours. Ils ont représenté le plus important mouvement social que la France ait connu depuis Mai 1968.

Aujourd’hui, à deux mois de l’élection présidentielle d’avril prochain, les gilets jaunes, facilement reconnaissables à cette pièce de vêtement qu’ils enfilaient pour manifester, semblent avoir complètement disparu. Où sont-ils passés ?

« Ils sont là, dans la rue et dans la tête de milliers de Français », dit Jean-Yves Casaux, psychanalyste à la retraite, qui s’est joint au mouvement quelques semaines après son déclenchement en octobre 2018. « Venez les voir tous les samedis, vous verrez, le groupe est plus petit qu’au début, mais toujours solidaire », renchérit son amie Christiane Marin, ancienne comptable à la Banque de France.

Autour d’un café, dans la belle demeure du psychanalyste à Pau, ville moyenne située dans le sud-ouest de la France juste au pied des Pyrénées, les deux septuagénaires racontent leur aventure, leur engagement. Ils ne regrettent rien, ils continuent à manifester tous les samedis, place Verdun dans le centre-ville.

Un mouvement spontané et hétéroclite

Tout a commencé par une banale augmentation des taxes sur l’essence. Depuis plusieurs années, la France voyait une partie de sa population s’appauvrir et grossir les rangs des exclus. Le chômage se maintenait à des taux élevés (9,1 % en 2018, presque le double de celui du Québec à la même époque). Certaines régions étaient devenues de véritables déserts médicaux où aucun médecin ne pratiquait à des dizaines de kilomètres à la ronde. Même phénomène sur les plans social, éducatif et culturel, où l’État était de plus en plus absent. Les petites retraites à 1 000 dollars par mois et le salaire minimum à 1 800 dollars par mois ne permettaient plus à des millions de Français de faire face au coût de la vie.

L’augmentation des taxes sur l’essence a frappé durement, particulièrement en région, où la population a besoin d’une automobile pour se déplacer et travailler. L’étincelle était suffisante pour provoquer la déflagration sociale. « On a eu la nette impression que le gouvernement, en imposant cette augmentation, ne comprenait pas notre situation sociale et financière », raconte Françoise Duarte.

Cette quinquagénaire, installée en banlieue de Pau, cumule deux emplois — femme de ménage et auxiliaire de vie à domicile — pour payer ses factures. « Rapidement, j’ai constaté sur les réseaux sociaux que plusieurs étaient dans ma situation et que certains voulaient organiser une manifestation immédiatement. »

Les messages d’exaspération ont fait le tour des réseaux sociaux et il a été décidé de se rencontrer un samedi — ce qui allait devenir un rituel — dans le centre-ville pour exprimer colère et revendications.

« Il ne faut pas croire que notre colère portait uniquement sur la question de l’essence. C’était bien plus large que ça », dit Geneviève Rose, une amie de Françoise, invalide et atteinte de la maladie de Parkinson. Après quelques fins de semaine de manifestations, le mouvement a pris de l’ampleur le samedi 17 novembre 2018, et ce, dans toute la France, où des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues dans une atmosphère bon enfant. « Nous sommes arrivés au lieu de rassemblement à Pau et c’est là que nous avons pris connaissance de l’ampleur de la contestation et aussi des revendications », dit-elle.

Le sociologue Michel Wieviorka a analysé les dynamiques propres à ce mouvement social dans son plus récent livre, Métamorphose ou déchéance : Où va la France ?, sorte de bilan du mandat du président Macron. Selon lui, tout a commencé en 2013 avec les bonnets rouges, en Bretagne, qui ont réussi à faire annuler une écotaxe sur les poids lourds. Cinq ans plus tard, les gilets jaunes présentent bien des aspects communs avec les bonnets rouges, mais le mouvement « est porté par d’autres catégories sociales et n’est pas régionaliste », écrit-il. En effet, le mouvement des gilets jaunes regroupe des professionnels, des artisans, des ouvriers, des étudiants, des patrons, tous unis face à la dégradation de leur statut social et au sentiment d’être abandonné par le pouvoir à Paris.

Rapidement, les revendications se sont étendues et ont touché un large spectre d’enjeux : la fiscalité individuelle, les changements climatiques, l’accès aux soins de santé, les aides à domicile, la réforme des institutions, la démocratie directe sous la forme du Référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Devant le refus du gouvernement d’écouter ces revendications, une partie du mouvement s’est radicalisé et a versé dans la violence. Les 17 et 24 novembre 2018, il y a eu des saccages à Paris et dans plusieurs villes. Le 4 décembre, le président a été violemment pris à partie au Puy-en-Velay lors d’une visite éclair. Le gouvernement a réagi par la répression tout en annonçant l’annulation des taxes sur l’essence et l’injection de quelque 25 milliards de dollars pour les plus démunis.

Un mouvement inabouti ?

Appuyés au début par les trois quarts des Français, les gilets jaunes, écrit Wieviorka, « ont refusé que s’impose le moindre leadership, ou que se mettent en place des structures un tant soit peu durables » pour faire aboutir leurs revendications. Pourquoi ? La question les a agités. Ils se sont divisés. « L’essence même des gilets jaunes est de rejeter les institutions actuelles qui ont failli envers de nombreuses catégories sociales, dit Philippe Vigier, retraité. On ne veut pas être récupéré. »

Quelques mois après le déclenchement du mouvement, plusieurs porte-paroles ont flirté avec la politique pour être immédiatement critiqués, parfois violemment, par la base. Les gilets jaunes ne défendent pas tous les mêmes causes. Françoise Duarte aimerait que le mouvement se structure autour de quelques grands thèmes, ce qui éviterait l’éparpillement, la perte d’énergie.

Incapable d’adopter une ligne, le mouvement s’est fractionné à la faveur des aides gouvernementales et de la COVID. Un petit noyau est resté et manifeste toujours les samedis. Il est toutefois éclipsé par les antivax, qui se montrent très bruyants.

Et voilà qu’un nouveau groupe, composé de camionneurs réclamant la levée de toutes les mesures sanitaires, semble reprendre la lutte. Pourrait-il faire revivre les gilets jaunes ? Pourrait-il déstabiliser la candidature de Macron à sa réélection ? Françoise Duarte ne peut le dire. « Le mouvement est un caméléon. Il peut prendre différentes couleurs, différentes directions », dit-elle. Jean-Yves, le psychanalyste, ne baisse pas les bras. Le mouvement a laissé des traces dans les esprits. « Il a politisé une partie des manifestants, a ouvert les yeux sur les profondes inégalités de la société française », dit-il. La France insoumise de Jean-Luc Mélanchon a d’ailleurs adopté le projet du RIC.

Malgré les différences avec les antivax, Françoise partage avec eux une cause commune. Elle va continuer à manifester à leurs côtés. « Vaccinés, pas vaccinés, tous ensemble ! » C’est presque un programme.

