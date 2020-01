Guerre contre l’Iran : quels avantages politiques pour Donald Trump ?

Dans le film Wag the Dog (Des hommes d’influence), le président des États-Unis, en campagne pour sa réélection et aux prises avec des problèmes politiques sur la scène intérieure, décide de faire croire que son pays lance une guerre contre un pays lointain afin de détourner l’attention du public.

Le scénario de ce film sorti en 1997 a depuis été largement repris pour alimenter des théories en tout genre, notamment il y a huit ans, lorsque le citoyen Donald Trump prédisait sur Twitter que le président de l’époque, Barack Obama, déclencherait une guerre en Irak pour assurer sa réélection.

I always said @BarackObama will attack Iran, in some form, prior to the election.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2012