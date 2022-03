Kyiv la résistante

De la façade latérale de cet immeuble de cinq étages situé dans le quartier Vitryani Hori (« Montagnes venteuses »), au nord-ouest de Kyiv, il ne reste plus rien. Elle a été totalement arrachée par l’explosion d’un obus russe tombé dans la cour juste en avant.

Tous les appartements, ou ce qu’il en reste, sont mis à nu. Le sol est jonché de débris. Deux voitures sont réduites à l’état d’épave. Les arbres sont décapités. Au troisième étage, dans l’un des appartements dévastés, trois hommes fouillent les décombres au bord du vide. Ils récupèrent quelques objets pour leur ami, le père de cette famille occupante des lieux, qui est au front.

Toute la vie de ceux qui résidaient là est éparpillée sur le plancher, brisée. Dans un coin, des jouets d’enfant, une mini auto Audi électrique, des ours en peluche et des poupées désarticulées sont enchevêtrés sous des morceaux de bois, de cloisons de gypse, de vitres et de bouts de métal. Un peu plus loin, dans ce qui était le salon, c’est le même sinistre amoncellement. Il faut piétiner ces souvenirs pour passer d’une pièce à l’autre. Tout craque sous mes pieds. Dans la cuisine, une femme, téléphone cellulaire rivé à l’oreille, soulève une assiette, la repose. Ouvre le frigo, le referme.

En contrebas, dans la cour, des femmes âgées s’activent à ramasser tout ce qui a été projeté et à les jeter dans une énorme benne de construction. Autour, d’elles tout n’est pourtant que désolation. Les cinq autres immeubles des alentours et une école maternelle voisine ont souffert aussi. Vitres brisées. Rideaux qui pendent à l’extérieur et s’agitent à gré du vent.

Fouilles dans un appartement dévasté par un bombardement. Photos : Fabrice de Pierrebourg.

Personne ne prête attention aux bruits des combats qui se déroulent à quelques kilomètres d’ici, en périphérie nord-ouest de la capitale ukrainienne. Lorsque l’on s’approche de ce secteur, on entend au-delà d’un grand boisé les bruits des tirs d’artillerie qui se succèdent à intervalle régulier, entrecoupés de ceux des explosions ainsi que des rafales d’armes automatiques. À un barrage, les miliciens présents refusent de nous laisser avancer davantage. Il faut faire demi-tour.

Selon les autorités, une personne a été tuée et dix-neuf autres blessées lors de ce bombardement survenu vendredi. Dimanche soir, peu avant minuit, ce sont huit personnes qui sont décédées dans la frappe qui a visé notamment un centre commercial récemment construit dans le même secteur de la ville. Une nuit rythmée ensuite au son des alertes. Cinq entre 21 h et lundi matin 7 h. « Les Russes pensent nous terroriser avec leurs bombardements, mais cela entraîne l’effet inverse », explique Dima, un blogueur de 25 ans qui contemple ce décor apocalyptique, un drapeau ukrainien sur les épaules. « Ça nous rend plus forts. Nous, les Ukrainiens, si on nous tape, on ne recule pas. On avance. On se bat. On se défend. »

Un discours patriotique maintes fois entendu depuis le début de mon séjour et au diapason de celui martelé par leur président Volodymyr Zelensky, qui venait tout juste de rejeter un « ultimatum » de capitulation à Mariupol formulé par la Russie.

À lire aussi Un tour dans l’abri antibombe

Dans toutes les rues de la capitale, militaires, miliciens et simples citoyens volontaires mobilisés au sein des unités de défense civile, sont postés en arme à des points de contrôle improvisés avec des blocs de béton, des sacs de sable et des structures antichars en poutre d’acier. Certains sont plus rudimentaires, faits de piles de pneus à proximité desquels sont posés des cocktails Molotov. Même de vieux tramways sont utilisés comme barricades.

Impossible parfois de rouler plus d’une minute dans les rues et avenues de Kyiv quasi désertes sans tomber sur ces l’un de ces barrages. La place Maydan, lieu symbole de toutes les révoltes, y compris celle de 2013-2014 contre l’ex gouvernement prorusse, est défigurée par ces fortifications.

Les plus relax laissent passer notre voiture portant la mention « PRESS » en jetant juste un œil dedans. Pour les autres, il faut chaque fois montrer passeport et autorisation officielle délivrée par les Forces armées d’Ukraine.

Chaque trajet engendre ainsi son lot d’embûches, de contrôles, mais aussi de détours au gré des combats et des rues fermées totalement. Kyiv est devenu un labyrinthe qui confond même mon collègue fixer, qui pourtant y réside.

Points de contrôle improvisés dans les rues de Kyiv. Photos : Fabrice de Pierrebourg.

En fin de journée, les rares habitants encore visibles dans les rues, souvent des personnes âgées qui ne veulent ou ne peuvent pas fuir leur ville, se précipitent dans les magasins d’alimentation aux étals dégarnis ou vides, pour tenter de faire quelques réserves avant le long couvre-feu imposé dès 19 heures ce lundi jusqu’à 8 heures mercredi. Une mesure destinée à entraver les mouvements de « saboteurs russes » qui, selon les autorités et la population, se seraient infiltrés en ville pour préparer des attaques. Nul ne sait si ces saboteurs sont un mythe ou une menace réelle.

Assises sur un banc dans un parc du centre-ville, deux amies et voisines, Tetyana, 61 ans, et Natalia, 56 ans, ne cachent pas leur inquiétude malgré leurs sourires. « On ne voit pas la guerre là où on habite, mais on l’entend. Parfois notre immeuble tremble lorsqu’il y a une forte explosion. Alors oui, ça nous inquiète », confie Natalia. Mais celle-ci refuse de descendre dans l’abri à chaque alerte. « Mon lit est plus confortable », conclut-elle dans un grand éclat de rire.

À 18 h 30, je m’enferme à mon tour dans l’appartement que j’occupe avec un collègue journaliste indonésien. La guerre, nous l’écouterons aussi à distance pendant les 35 prochaines heures. Couvre-feu oblige.

À lire aussi En attendant les Russes