La diplomatie nucléaire

L’autre grande crise nucléaire est l’affaire des missiles soviétiques pointés vers les États-Unis depuis Cuba en 1962. A-t-on frôlé le précipice ?

A priori, non. L’histoire a montré que ni le président américain, John F. Kennedy, ni le chef du gouvernement soviétique, Nikita Khrouchtchev, n’ont eu l’intention d’en arriver là. Pour le leader soviétique, il s’agissait d’un acte aux objectifs politiques : affirmer son statut de superpuissance, protéger Cuba et obtenir le retrait des missiles américains installés en Turquie et en Italie, capables d’atteindre le territoire de l’URSS. Le président américain, de son côté, a rejeté la solution militaire, jugée trop risquée, et a préféré instaurer un blocus de Cuba. Il n’empêche que les incidents ont été nombreux [NDLR : des cargos et des sous-marins soviétiques chargés de bombes étaient déjà en route, et 200 navires américains étaient positionnés pour les arrêter] et que la situation aurait pu déraper. Ce qui fait dire à certains chercheurs que le monde a eu de la chance.