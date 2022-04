La fin de la « finlandisation »

La guerre a beau dévaster le territoire ukrainien depuis maintenant deux mois, c’est à plus de 1 000 km au nord-ouest de sa frontière que s’est déroulé l’événement le plus important de la dernière semaine de ce conflit.

L’annonce commune par les premières ministres de la Suède et de la Finlande comme quoi leurs pays s’apprêtaient à déposer leurs candidatures pour devenir membres de l’OTAN est en effet lourde de conséquences, à la fois historiques et pour la suite des choses, malgré la taille des acteurs en cause.

Un pays souverain de poids géopolitique modeste, collé sur une grande puissance voisine, accepte de rester neutre, renonçant à toute alliance militaire et promettant d’empêcher d’autres puissances d’utiliser son territoire. En retour, ce petit État se voit garantir par son géant de voisin paix et non-agression.

Ce concept vous semble familier ? Or, avant même qu’il ne soit discuté (et rejeté) par l’Ukraine avant l’invasion russe de février dernier, il avait été débattu et adopté en Finlande… en 1948, lors des toutes premières années de la guerre froide. Ainsi, depuis près de trois quarts de siècle, c’est sous cette entente officielle que la Finlande évolue et coexiste aux côtés de la Russie. Dans la paix, alors que la Finlande partage la plus importante frontière européenne avec la Russie à une seule exception près : l’Ukraine.

La « finlandisation », telle qu’elle en est venue à être surnommée en Occident, était une entente liant deux pays dont les histoires sont profondément interreliées depuis un millénaire — pendant lequel se sont succédé tensions et conflits, invasions et annexions.

Cet équilibre en vigueur depuis 70 ans fait désormais place à la peur que le scénario de l’invasion russe de l’Ukraine se répète aux portes de la Scandinavie. Avant même le conflit actuel, au moment où la menace russe à l’encontre de l’Ukraine s’intensifiait l’été dernier, la Finlande avait évoqué une entrée à l’OTAN. Vladimir Poutine avait immédiatement menacé la région par l’envoi d’armes nucléaires en mer Baltique.

Les cas ukrainien et finlandais posent ainsi une question fondamentale : chaque pays est-il libre de choisir son propre avenir ?

Théoriquement, chaque État souverain a le droit de choisir les alliances qu’il formera, les accords qu’il signera, le destin qu’il tracera. Ainsi, qu’ils soient finlandais ou ukrainiens, les citoyens d’un pays ont le choix de son gouvernement et n’ont pas à se soumettre à la volonté d’un autre pays. C’est ce qui s’appelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, un principe inscrit dans la Charte des Nations unies et un élément juridique fondamental en droit international.

C’est ainsi que le monde devrait fonctionner. Or, la réalité varie selon la géopolitique. Si, de par son emplacement géographique (qu’il n’a pas choisi), un État se trouve à avoir comme voisin une grande puissance et que celle-ci refuse catégoriquement que ce territoire serve à une grande puissance rivale, ignorer cette objection risque d’entraîner de sérieuses tensions… et de possibles agressions.

Quelle est la cause de cette guerre ?

La question de savoir qui est responsable de la guerre actuelle est peut-être la plus épineuse — parce qu’elle fixe le blâme pour les atrocités que l’on découvre, jour après jour, en Ukraine. La réponse, n’en déplaise au Kremlin, est sans appel : c’est Vladimir Poutine. Lui seul a ordonné l’invasion.

Reste que cette guerre s’articule bien plus largement que dans la lecture binaire, noir contre blanc, dans laquelle bien trop de gens en Occident se réconfortent. Une Russie en reconquête de son Empire soviétique, un Poutine effrayé par la démocratie et par l’influence que cette dernière, dans un pays voisin comme l’Ukraine, pourrait avoir sur son propre régime.

Il est vrai que Poutine craint la démocratie, et particulièrement celle de l’Ukraine. Ce n’est pas pour rien que l’un de ses propres conseillers avait qualifié la révolution orange de 2004, qui avait vu un président pro-occidental y être démocratiquement élu, de « notre 11 Septembre ».

Selon cette lecture simpliste, la question de l’OTAN n’est qu’un prétexte bidon, et accorder de la crédibilité à cette considération revient à faire le jeu de Poutine. Elle est pourtant centrale.

Car ce que redoute Poutine, et ce, depuis des années, est que l’Ukraine « tombe » entièrement dans le giron occidental — démocratique, pro-occidental, membre de l’OTAN. Non pas parce qu’il craint l’Ukraine à proprement parler, mais plutôt que le pays serve de « vaisseau » pour les États-Unis, qui cherchent à renverser son régime.

C’est pourquoi les propos improvisés de Joe Biden à Varsovie, quand il a publiquement appelé à la fin du règne de Poutine, étaient si chargés et si graves pour ceux souhaitant une baisse des tensions : ils venaient valider les préoccupations du Kremlin.

C’est lorsque l’on comprend que cette guerre est animée par un instinct de survie du régime russe actuel que l’on saisit que les sanctions occidentales étaient vouées à l’échec dès la première heure.

Et c’est lorsque l’on accepte que ce conflit en est un entre les deux grandes puissances, au milieu duquel, tragiquement, sont coincés les Ukrainiens, que l’on se rend compte qu’il n’y aura pas de solution simple.

La fin de la « finlandisation » ne peut que compliquer sa résolution.

