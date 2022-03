La sécurité énergétique passe par la transition énergétique

Si les deux années de pandémie nous ont appris une leçon, c’est que nous n’avons plus le luxe de combattre une seule crise à la fois. Le même constat s’impose dans le contexte de l’horrifiante agression russe en Ukraine, où Vladimir Poutine déploie le gaz naturel comme arme de guerre.

Le secteur pétro-gazier est vital pour l’économie russe : il représentait 19,2 % du PIB en 2019, avant la pandémie. Selon l’agence de presse britannique Reuters, la Russie amassait en octobre dernier 500 millions de dollars américains par jour grâce aux revenus du pétrole et du gaz.

Au cours des derniers mois, la Russie a réduit son offre de gaz en Europe d’environ 25 %, malgré une augmentation de la demande après la crise économique de 2020. Cette nouvelle avait mené à la fin janvier Fatih Birol, chef de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), à accuser la Russie de fomenter une crise énergétique, dans une entrevue accordée au journal britannique The Guardian.

La dépendance européenne au gaz, particulièrement celle de l’Allemagne — qui abandonnera totalement le nucléaire à la fin 2022 —, a donné à Poutine un pouvoir qu’elle continue de nourrir. Depuis 2015, l’Allemagne et la Russie menaient des négociations intenses autour d’un nouveau gazoduc majeur de la société d’État russe Gazprom, qui promettait de relier les deux pays en passant par la mer Baltique et de chauffer 26 millions de foyers allemands. L’avenir de ce pipeline est désormais incertain, car le chancelier allemand, Olaf Scholz, en a brusquement suspendu la mise en service il y a deux semaines.

Il n’en fallait pas plus pour que les apôtres canadiens des énergies fossiles s’empressent de réclamer de nouveaux moyens d’accroître les exportations de gaz, au détriment de la crise climatique ainsi que des droits et de la souveraineté autochtones. Tim McMillan, président de l’Association canadienne des producteurs pétroliers et gaziers, signait une lettre d’opinion dans le Calgary Herald selon laquelle le manque de capacité d’exportation de gaz naturel affaiblissait l’influence internationale du Canada. Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta, affirmait sur Twitter que construire des pipelines permettrait de dégriffer Poutine. L’argument a rapidement été repris par Pierre Poilievre, candidat à la chefferie conservatrice. Carl Vallée, ancien conseiller du premier ministre Stephen Harper, suggérait de ressusciter le défunt projet GNL Québec, malgré l’évaluation défavorable du BAPE. Jeudi dernier, le député conservateur Michael Chong a déposé au Parlement une motion demandant « des mesures pour garantir que de nouveaux gazoducs puissent être approuvés et construits jusqu’à la côte atlantique, reconnaissant l’énergie comme vitale pour la défense et la sécurité du Canada et de l’Europe ».

Cette guerre insensée et ses conséquences humaines devraient plutôt être l’occasion pour les États solidaires avec le peuple ukrainien de rompre leur dépendance aux autocrates pétroliers, d’augmenter leur sécurité énergétique et de désamorcer l’arme de guerre que déploie Poutine, tout en évitant les effets les plus catastrophiques des changements climatiques.

Le 28 février dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait son rapport sur les impacts environnementaux et l’adaptation à ceux-ci, qualifié par le secrétaire général de l’ONU d’« atlas de la souffrance humaine ». À la réunion virtuelle de la veille, Svitlana Krakovska, chef de la délégation de l’Ukraine, a déclaré — avant de devoir partir à cause des bombes — que « les changements climatiques provoqués par l’humain et la guerre en Ukraine ont les mêmes racines : les combustibles fossiles et notre dépendance vis-à-vis d’eux ».

Il faut donc aborder ces crises convergentes du même coup et à la source, et il est maintenant évident qu’il n’y a pas de sécurité énergétique sans transition énergétique. Sur l’échiquier économique mondial, la Russie n’est pas une superpuissance (son économie est de la même taille que celle de l’Italie) ; c’est un État pétrolier, qui bénéficie des prix élevés du pétrole et qui a donc peu d’intérêt à ce que le système international soit stable. L’Europe et le monde doivent accélérer l’efficacité énergétique et la transition vers les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire, qui sont plus stables, moins chères et plus rapides à déployer que les énergies fossiles. Et, surtout, il est beaucoup plus difficile pour un chef d’État malveillant de contrôler le soleil et le vent à des fins géopolitiques. L’Allemagne semble en avoir bien pris note : elle s’est engagée à accélérer ses investissements dans les énergies solaire et éolienne, devançant la date butoir pour que son électricité soit entièrement renouvelable en 2035, ce que rapportait l’agence Reuters le 28 février.

Et ce n’est pas seulement l’Allemagne : le 3 mars 2022, l’Agence internationale de l’énergie a publié un plan en 10 points sur la sécurité énergétique européenne, qui décrit comment le bloc peut réduire sa dépendance à l’égard du gaz russe d’ici l’hiver prochain. Le plan est cohérent avec les politiques climatiques de l’Union européenne, le Pacte vert pour l’Europe et « Fit for 55 », la feuille de route de l’Union européenne pour une réduction de 55 % des émissions d’ici 2030. Grosso modo, on y recommande l’augmentation rapide et massive du solaire et de l’éolien, des thermopompes et du stockage par batterie comme solutions pour protéger les consommateurs des prix volatiles qui résultent de la dépendance de l’Europe aux importations étrangères de pétrole et de gaz.

Le plan de l’AIE comprend également une proposition de taxe sur les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières, qui encaissent présentement des profits records en raison des prix élevés des combustibles. Une fuite de communication de la Commission européenne rapportée par Reuters confirmait que la Commission irait en ce sens la semaine prochaine. Cette taxe redirigerait jusqu’à 200 milliards d’euros vers des investissements dans les énergies renouvelables, des rénovations écoénergétiques et le soutien aux foyers les plus vulnérables.

***

Malgré la gravité de la crise, plusieurs pays exemptent pour l’instant le pétrole et le gaz de leurs sanctions contre la Russie (le Canada a décrété un embargo sur les importations de pétrole russe, mais ces dernières sont inexistantes depuis 2019). Il serait intéressant de voir la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui a mené la charge des sanctions envers la Banque centrale russe, déployer le même zèle pour accélérer la transition énergétique du Canada et du monde. Les revenus fossiles de la Russie se retrouvant ainsi compromis, celle-ci serait fortement touchée. Un bon endroit où commencer serait le rejet du projet pétrolier Bay du Nord, au large de Terre-Neuve-et-Labrador.



Les investissements du secteur financier canadien en Russie, sous la gouverne de son ministère, auraient également intérêt à être examinés. Une nouvelle étude de l’organisme environnemental international Stand.earth montre que Manuvie, RBC, CIBC, BMO et d’autres ont des investissements dans les trois plus grandes sociétés pétrolières et gazières de Russie — Gazprom, Lukoil et Rosneft — qui s’élèvent collectivement à 140 millions de dollars. Interrogées par le Globe and Mail le 2 mars dernier, la plupart des institutions n’ont pas précisé si elles comptaient se départir de leurs actifs russes.

***

Plus que jamais, les crises auxquelles l’humanité doit faire face sont emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes. Maintenant que les effets de la convergence des crises se font sentir à un degré extrême, nous ne pouvons plus nous permettre des réponses fragmentaires. Le moment est venu de troquer les approches inefficaces contre une transformation profonde et stratégique de nos systèmes, pour favoriser la paix et la stabilité et protéger les populations — autant des tirs d’une armée que des conséquences les plus dévastatrices des changements climatiques.

