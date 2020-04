La Suède de moins en moins relax face au coronavirus

Un nombre croissant de médecins et de scientifiques suédois tirent la sonnette d’alarme à propos de l’approche de leur gouvernement concernant la COVID-19. Contrairement à ses voisins nordiques, la Suède a adopté une stratégie relativement détendue, partant apparemment du principe qu’une réaction excessive est plus dommageable qu’une réaction insuffisante.

Bien que le gouvernement interdise maintenant les rassemblements de plus de 50 personnes, cette directive exclut des lieux comme les écoles, les restaurants et les centres d’entraînement, qui restent ouverts. Et ce, malgré le fait que 3 046 personnes ont été déclarées positives. Bien que la Norvège ait le plus grand nombre de cas confirmés (3 066) en Scandinavie, le nombre de décès par la COVID-19 en Suède est de loin le plus élevé (92), par rapport à la Norvège (15) et au Danemark (41).

Les gens prennent maintenant position. Certains affirment que critiquer publiquement les autorités ne sert qu’à saper la confiance du public à un moment où l’unité est nécessaire. D’autres sont convaincus que la Suède s’achemine vers une catastrophe et que la direction doit impérativement changer.

La vérité est que de toutes ces opinions, aucune ne découle de l’expérience directe d’une pandémie mondiale. Personne ne sait avec certitude ce qui nous attend.

En cas d’épidémie, les modèles de prévision aident à orienter le choix des interventions. Ils évaluent les impacts sociaux et économiques probables et estiment les besoins des hôpitaux lorsque la demande sera à son maximum. Tous les modèles de prévision nécessitent des données d’entrée, idéalement dérivées de l’expérience passée dans des scénarios comparables. Et nous savons que la qualité de ces données d’entrée sur la COVID-19 est médiocre.

La plupart des modèles de prévision actuels pour le coronavirus utilisent des données recueillies en Chine et en Italie ainsi que d’épidémies qui ont eu lieu avec d’autres maladies infectieuses telles que le virus Ebola, la grippe et d’autres coronavirus (SRAS et MERS). Mais les données démographiques et les modèles d’interactions sociales diffèrent d’un pays à l’autre. La Suède a une faible population et une seule véritable zone métropolitaine. Idéalement, nous aurions besoin de données suédoises sur la propagation communautaire de la COVID-19, mais cela nécessite des programmes de dépistage qui n’existent pas actuellement.

Le peu de données fiables sur le coronavirus en Suède concerne les admissions à l’hôpital et les décès. Ces dernières peuvent être utilisées pour obtenir une estimation de la transmission communautaire, fournissant approximativement combien de décès surviennent parmi les personnes infectées. Mais avec un décalage de deux semaines entre le diagnostic et le décès, il s’agit d’un instrument peu fiable pour guider la prise de décision.

En Suède, les autorités de la santé publique ont publié des simulations pour guider les « besoins de pointe ». C’est dans cette mesure que les hôpitaux devront renforcer leur capacité à traiter un nombre élevé de patients très atteints de la COVID-19 qui auront probablement besoin de soins spécialisés dans les semaines à venir. D’après ces simulations, il est clair que le gouvernement suédois prévoit beaucoup moins d’hospitalisations par tranche de 100 000 habitants que dans d’autres pays, dont la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni.

Le nombre correspondant de décès en Suède prévu dans les simulations du Royaume-Uni est beaucoup plus élevé que celles du gouvernement suédois. Il semble que les autorités suédoises estiment qu’il y a beaucoup de personnes infectées sans symptômes et que, parmi celles qui se présentent dans les différents services cliniques, une sur cinq seulement devra être hospitalisée. À ce stade, il est difficile de savoir combien de personnes sont asymptomatiques, car il n’existe pas de dépistage structuré en Suède et aucun test d’anticorps pour vérifier qui a réellement contracté la COVID-19 et s’en est remis.

Mais il serait néanmoins dévastateur de sous-estimer les besoins des services hospitaliers.

Une propagation inégale

Comme dans de nombreux autres pays, la propagation de la COVID-19 est assez inégale en Suède. La plupart des cas ont été diagnostiqués et traités dans la grande région de Stockholm, et dernièrement aussi dans le comté de Jämtland, au nord du pays, une destination très prisée des skieurs. En revanche, certaines autres zones géographiques sont relativement épargnées, du moins pour le moment. Dans la troisième plus grande ville de Suède, Malmö, seuls quelques malades ont été hospitalisés au moment d’écrire ces lignes.

Il ne fait aucun doute que l’épidémie va se propager, mais la rapidité de cette propagation fait l’objet d’opinions divergentes. Les autorités nationales de santé publique sont également sceptiques quant à la nécessité d’un verrouillage du pays, mais des discussions sont en cours pour mettre en place une telle intervention dans la région de la capitale.

Plusieurs arguments viennent soutenir la stratégie suédoise. Parmi ceux-ci figure la nécessité de maintenir les écoles ouvertes afin de permettre aux parents qui occupent des postes clés dans les secteurs des soins de santé, des transports et de l’approvisionnement alimentaire de rester au travail.

Malgré la propagation rapide d’autres maladies infectieuses chez les enfants, les complications de la COVID-19 sont relativement rares chez les enfants. Un confinement à long terme est également susceptible d’avoir des implications économiques majeures qui, à l’avenir, pourraient nuire aux soins de santé en raison du manque de ressources. Cela pourrait éventuellement causer encore plus de décès et de souffrances que la pandémie ne le fera à court terme.

Immunité collective

Les meilleures estimations du taux de létalité de la COVID-19 — la proportion des personnes infectées qui meurent — sont actuellement de 0,5 à 1,0 %. En comparaison, la grippe espagnole de 1918-1919 avait un taux de 3 % dans certaines régions du nord de la Suède. Il y a un siècle, la Suède se remettait de la Première Guerre mondiale, même si le pays est resté neutre.

Les systèmes de transport et de communication internes étaient moins développés que dans de nombreux autres pays à l’époque, ce qui a contribué à ralentir la propagation de l’épidémie. À court terme, cela a été perçu comme une bonne chose. Mais parce que l’immunité collective — par laquelle suffisamment de personnes ont été infectées pour devenir immunisées contre le virus — n’avait pas été atteinte au départ, il y a eu au moins deux autres épidémies du virus de la grippe espagnole en un an. La deuxième vague d’infections a eu un taux de mortalité plus élevé que la première.

En tirant la leçon de cette expérience, de nombreuses personnes en Suède sont maintenant optimistes quant à la possibilité d’obtenir une immunité collective. Par rapport à la grippe espagnole, la COVID-19 est moins grave, de nombreuses personnes infectées étant considérées comme asymptomatiques. Bien que cela contribue à une propagation plus rapide, cela signifie également que le seuil d’immunité collective est d’environ 60 %. Cela peut être réalisé rapidement dans les pays qui n’ont pas de stratégies d’atténuation ou de suppression intensives.

Cela peut également réduire le risque de nouvelles vagues de l’épidémie. Ainsi, lorsque nous examinerons les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 à l’avenir, il est probable que l’on examinera attentivement le succès ou l’échec de l’approche initiale relativement détendue de la Suède. Elle tient compte non seulement des pertes en vies humaines dues à la pandémie, mais aussi des conséquences sociales et économiques négatives à plus long terme et des décès qu’elles pourraient provoquer.

Ainsi, compte tenu de la propagation inégale et relativement modeste du virus en Suède à l’heure actuelle, sa stratégie initiale pourrait ne pas se révéler imprudente. Mais la Suède devra sans doute imposer des restrictions plus strictes en fonction de la manière dont le virus se propage, en particulier dans les zones métropolitaines ou lorsque le système de santé sera soumis à de trop fortes pressions.

