Le plus dur est à venir pour Macron

La victoire a été sans équivoque. Avec dix-sept points d’avance sur Marine Le Pen, le président Emmanuel Macron a été réélu dimanche pour un deuxième mandat de cinq ans. Dès le premier tour, le 10 avril, il a su rassembler autour de lui un solide bloc d’électeurs auquel se sont ensuite agrégés des millions de Français partageant plus ou moins ses idées, mais déterminés à faire barrage à l’extrême droite.

Maintenant, que fera-t-il de ce nouveau quinquennat ? En 2017, il avait beaucoup promis. Il faut se souvenir de ces assemblées où il apparaissait plus souvent comme un preacher qu’un chef de parti et où il appelait ses partisans à faire la révolution, titre d’ailleurs de son livre-programme publié quelques mois avant le lancement de la campagne électorale. Il voulait tout bouleverser en libérant les énergies de chaque individu, un positionnement en phase avec son idéologie libérale. Et en particulier, faire de la France une « start-up nation », un pays où chacun peut se dire qu’il pourra créer son entreprise. Sur ce plan, il se donne un A+, la France, a-t-il dit récemment, est le pays en Europe « qui produit le plus de start-up et elles croissent. »

N’eût été une bonne gestion de la pandémie de COVID, son volontarisme et son manque d’empathie lorsque ses décisions ont frappé les plus fragiles ont failli entacher durablement son premier mandat. La crise des gilets jaunes en a été la réaction la plus éclatante.

Le président a-t-il appris ? Il le pense. Tout au long de la campagne électorale de 2022, il a promis la plus large des concertations afin de s’attaquer à des dossiers qui risquent fort de soulever une opposition très forte au sein de la société française : la réforme des retraites et du système d’éducation, le pouvoir d’achat, la hausse des prix de l’énergie. Et ce nouveau quinquennat, il veut l’inscrire sous le sceau de l’écologie, faire de la France « la nation écologique » par excellence a-t-il lancé dans son discours de victoire. Cela pourrait être plus difficile à réaliser que de créer des « start-up », le bilan environnemental des cinq dernières années étant vivement contesté.

Il n’y aura pas d’état de grâce, titrait dimanche soir le quotidien Le Monde. Le président est face à une France divisée et a annoncé une « ère nouvelle. » Il lui faut maintenant l’organiser en s’attaquant à deux défis de taille s’il veut réussir ce second quinquennat. À court terme, il a besoin de gagner les élections législatives des 12 et 19 juin et d’obtenir une majorité stable à l’Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme.

À moyen et à long terme, il devra trouver une réponse politique à la progression fulgurante des extrêmes en France.

Une élection ou une réélection donne un élan au parti du président et lui permet de récolter une majorité à l’Assemblée nationale. L’élection d’Emmanuel Macron en 2017 n’a pas fait mentir ce scénario, malgré la mise en orbite rapide d’un nouveau parti, la République en marche, composé de vrais macronistes, de ralliés de gauche comme de droite, et d’opportunistes de dernière minute. Il a envoyé à l’Assemblée 305 députés sur 577 sièges dont l’écrasante majorité étaient de petits nouveaux.

Si Macron a eu les coudées franches pendant son quinquennat pour mener à bien son programme législatif, son parti peine toujours à s’implanter dans toute la France. Autant sa force fut l’enthousiasme et la mobilisation des « marcheurs » (sympathisants de sa formation politique) autour d’un individu, autant cela s’est révélé une faiblesse lors des scrutins municipaux, régionaux et départementaux. Mouvement de « cliqueurs » plus que de militants selon le sénateur et chef du groupe macroniste au Sénat, François Patriat, le parti pâtit de l’inexpérience de ses cadres.

À quelques exceptions près, ses députés et ministres sont peu connus. Les formations plus établies ou plus militantes ont battu le parti présidentiel lors de nombreux scrutins et gardent une prégnance certaine dans le paysage politique où ils pourraient réserver des surprises au moment des élections législatives de juin.

Selon le politologue Bruno Cautrès, « une formation politique, c’est quand même de la politique à la base, c’est du contact avec les citoyens, c’est de la connaissance de terrain, c’est une capacité d’emprise avec le territoire, le tissu économique local, les acteurs associatifs au plan local, tous ceux qui essaient de faire avancer les choses. Ça, c’est un point faible de La République en marche depuis le début. »

Un parti n’est pas seulement un instrument pour conquérir le pouvoir, c’est aussi un laboratoire d’idées. Et sur ce plan, Macron en aura besoin d’un, car cette présidentielle 2022 restera marquée par la progression des extrêmes, de droite comme de gauche, et de leurs idées.

Lors du premier tour de scrutin, les trois candidats d’extrême droite – Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan — ont obtenu 33 % des voix et celui de l’extrême gauche — Mélenchon — 22 %. Ce vote, de désespérance selon certains, met à mal la promesse du président faite il y a cinq ans que les Français « n’aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Pari perdu.

Comment, dès lors, conserver l’unité d’un pays coupé en deux ? À cette question, le parti présidentiel semble bien mal outillé pour donner une réponse. En accueillant des déçus de la gauche comme de la droite, il ne s’est jamais défini idéologiquement. Il s’est de plus effacé devant l’Élysée, devant le pouvoir présidentiel d’où émanait toutes les orientations.

Au fond, dit Bruno Cautrès, le parti présidentiel est handicapé depuis le début. « Il y a un problème d’identité, de positionnement idéologique. Les marcheurs sont diversifiés », dit-il à France-Info. En effet, qu’est-ce qui rassemble « des progressistes égalitaires, des gens qui viennent de la gauche, qui veulent de la justice sociale, et puis des conservateurs libéraux, des gens qui viennent de la droite et qui veulent qu’on ferme davantage de frontières et qui veulent aussi une économie plus compétitive ? » résume le politologue. Pas grand-chose, si ce n’est un homme, le président.

Il faudra plus que ça pour recoudre les déchirures accumulées depuis des décennies et qui font le lit des extrêmes comme des déçus. Je viens de passer trois mois en France où j’ai rencontré des dizaines de Français de tous les milieux, de toutes les conditions et de tous les grands courants idéologiques. J’ai passé une douzaine d’heures à interviewer des gilets jaunes et à les suivre dans certaines manifestations. Les revendications sont souvent contradictoires, souvent irréalistes, mais tous rejettent vivement les institutions — Assemblée nationale, présidence, médias, syndicats, universités — et cherchent une autre façon d’être gouvernés, de vivre ensemble.

Après la séquence électorale, « il faudra totalement repenser le système », déclarait au lendemain du premier tour un membre influent du Parti En Marche d’Emmanuel Macron au magazine Le Point, en faisant référence à l’état de la société française.

Le président est-il en mesure d’affronter ce chantier ?

