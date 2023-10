L’élection de la dernière chance en Pologne

Les propos du chef du parti au pouvoir sont acerbes, à l’image d’une Pologne polarisée, où le débat public a pris une tournure étouffante : « Quelqu’un a dit qu’il fallait exterminer les traîtres. Certes, ils doivent être persécutés moralement. Il existe en Pologne un puissant camp de trahison nationale, qui cherche à gagner le pouvoir. »

C’est en ces termes que Jarosław Kaczyński, chef du parti national-conservateur Droit et justice (PiS), a de nouveau jeté le discrédit sur l’opposition, incarnée par sa principale figure, Donald Tusk (centriste-libéral), soit la « personnification du mal » au pays. Face à un public conquis, mi-août, dans la bourgade de Zawichost, Jarosław Kaczyński a mis en garde la population : « S’ils arrivaient au pouvoir, une sorte de guerre civile éclaterait. »

La rhétorique nationale-populiste est bien rodée à l’aube des élections législatives du 15 octobre, qui s’annoncent aussi serrées que cruciales pour l’avenir de la démocratie polonaise. À entendre la voix du pouvoir comme celle de l’opposition, le vote prend une allure existentielle. Pour nombre de défenseurs de l’État de droit, il s’agit du plus important scrutin depuis la fin du joug communiste, en 1989.

Élève modèle au moment d’intégrer l’Union européenne (UE), en 2004, la Pologne s’impose aujourd’hui en mouton noir. Depuis l’arrivée au pouvoir du PiS, en 2015, les contre-pouvoirs démocratiques ont été minés, une situation qui a envenimé les relations avec Bruxelles : politisation croissante de la justice, atteintes à l’État de droit, diatribes contre la communauté LGBTQ+, restriction du droit à l’avortement, révisionnisme historique…

Les prochaines élections, qui renouvelleront la Chambre basse et le Sénat, consolideraient, en cas de victoire du PiS, sa trajectoire « illibérale », ultraconservatrice et teintée de dérives antidémocratiques. « Cela polariserait davantage la société, en plus de renforcer l’isolationnisme et l’autocratie, ce qui empêcherait le pays de tirer pleinement parti du changement géopolitique en cours », souligne Wojciech Przybylski, directeur du groupe de réflexion Visegrad Insight. Alors que la Pologne s’impose en acteur incontournable depuis l’agression russe sévissant dans son pays voisin, « le PiS pourrait chercher à utiliser la guerre en Ukraine comme levier sur l’UE pour recevoir les fonds européens ». En cause : l’attribution toujours gelée des fonds du plan de relance postpandémie de l’Union européenne, conditionnelle au respect de l’indépendance de la justice.

Une victoire de l’opposition annoncerait, au contraire, le retour à un certain apaisement, poursuit le politologue. Or, difficile, pour l’heure, de prédire un vainqueur. Le camp anti-PiS fait campagne en ordre dispersé, en trois blocs — les libéraux centristes de la Plateforme civique, la gauche et l’alliance chrétienne-démocrate et paysanne —, et obtient près de 47 % des intentions de vote. La formation au pouvoir, qui se situe autour de 35 %, n’est pas assurée non plus de récolter une majorité.

La clé du scrutin découlera en partie du score de Konfederacja, une formation d’extrême droite et libertarienne, aux affinités prorusses. La possibilité d’une alliance gouvernementale entre elle et le PiS n’est pas à exclure. Un scénario qui « renforcerait le projet politique de l’extrême droite dans l’UE, et mettrait en péril les positions communes sur la Russie et l’Ukraine », redoute Wojciech Przybylski.

Avec le piétinement croissant du respect des normes démocratiques, socle de l’UE, c’est le projet européen qui, à terme, risque aussi de pâtir. Un affaiblissement de l’intérieur et, avec lui, le risque de faire des émules, ailleurs sur le continent.

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité, sous le titre « L’élection de la dernière chance ».